Schaut nach Großbritannien!

Das links-woke Monster beginnt zu fallen. Wer gestern die Bilder, Videos und Augenzeugenberichte aus London gesehen hat, der ahnt, dass dies der Beginn eines Wendepunktes ist. Während der konsternierte, westeuropäische Mainstream-Propagandafunk noch so nervös wie plump von „etwa 100.000 Teilnehmern einer rechtsextremen (sic!) Massenkundgebung, angeführt von Nationalisten, Hardlinern und Einwanderungsgegnern“ schwadronierte, zeigten die Live-Bilder ein nicht zu überschauendes Fahnenmeer aus Union Jacks und eine geeinte, nicht mehr zählbare Menschenschar, wie es sie in dieser Stadt laut beteiligten Augen- und Zeitzeugen noch niemals zuvor gegeben hat. Die realen – oder zumindest realistischeren – Zahlen sollen bei deutlich über einer Million Teilnehmern gelegen haben. Es wäre damit die größte Demonstration der britischen Geschichte gewesen

Hier kulminiert endlich der Widerwillen und der Zorn gegen eine staatlich angeordnete Migrationspolitik, die der Insel allein innerhalb der letzten Jahrzehnte mehrere Millionen Migranten „beschert“ hat. Morde, Vergewaltigungen und tägliche Gewaltkriminalität haben sich allein in den vergangenen Jahren im Vereinigten Königreich vervielfacht. Britischstämmige Einheimische, die gegen diese Zustände ihre Stimme erhoben, wurden von staatlicher Seite massiv sanktioniert, verfolgt, eingeschüchtert und mundtot gemacht. Schließlich wurde sogar das öffentliche Zeigen der Nationalflagge als „Akt des Rassismus“ unter Strafe gestellt.

Das Feuer schwelte schon lange

Die länderübergreifende Trauer und Wut über die öffentliche Ermordung des aufrechten Freiheitskämpfers Charlie Kirk vor drei Tagen könnte die Initiatialzündung der gestrigen Großdemonstrationen gewesen sein, doch das das Feuer schwelte schon lange. Geschürt wurde es durch einen längst zur britischen Alltagsrealität gewordenen tagtäglichen Terror. Dieser Terror, verursacht von eingewanderten kulturfremden Kriminellen, hat ein einst sicheres, prosperierendes und freundliches Land im Zeitraffer in ein furchterregendes Shithole verwandelt. Dass von einem Kochtopf irgendwann der Deckel wegfliegt, haben unsere britischen Nachbarn gestern demonstriert. Sie zeigen der gesamten westlichen Welt, dass sich die Zeiten des links-woken Gesinnungsterrors gegen unsere traditionelle Werte, gegen unsere Art zu leben und gegen unsere Sehnsucht, unsere Kinder in einem sicheren Europa freiheitlicher Vaterländer aufwachsen zu sehen, ihrem Ende zuneigen.

Globalismus, Identitätszerstörung, Heimatverlust und ungebremste Massenmigration sind kein Segen und keine Heilmittel. Sie sind der garantierte Weg in den Untergang unserer gewachsene Kultur. Selbst die ersten wahnhaften Sektierer dieser kranken Ideologie beginnen diese Tatsache inzwischen stillschweigend zu realisieren. Das Gros der Menschen hat es schon begriffen – und wehrt sich dagegen ab jetzt lautstark und offensiv. Möge London der Beginn und Ausgangspunkt einer länderübergreifenden Veränderung sein! Möge dieser Funke überspringen und das Feuer um sich greifen! Möge es als nächstes Frankreich erfassen – und dann hoffentlich auch das träge, schon viel zu lange paralysierte Deutschland. Es ist überfällig!