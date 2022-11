Scheinheilige Stars in Katar: Beim Geld hört die Moral auf

Bei der morgen startenden Fußball-WM in Katar ist so einiges anders als bei allen der Vergangenheit: Die Jahreszeit; die übertrieben heißen Temperaturen (die Stadien müssen extra heruntergekühlt werden); vor allem aber der Austragungsort an sich – denn bei Katar handelt es sich um einen knallharten islamischen, schariakonformen Unrechtsstaat, der Frauen sowie Homosexuellen keinerlei Rechte einräumt und beide als minderwertig einstuft. Auch kamen zahlreiche Arbeiter während der Errichtung der Fußballstadien zu Tode. Kurzum: Wir haben es hier mit einem astreinen „Schurkenstaat” zu tun, gegen den das von der westlichen Welt allseits boykottierte Russland wie eine lupenreine Demokratie anmutet. Aus diesem Grund sollte man diese WM auch meiden wie der Teufel das Weihwasser. Wenn man schon auf das Mitverfolgen der Spiele partout nicht verzichten möchte, sollte man dies, bitte schön. von Zuhause aus tun; keinesfalls sollte man jedoch dort hinreißen und einen Fuß in diese islamische Diktatur setzen.

Besonders Stars sollten sich dieses Credo eigentlich auf die Fahne schreiben, sind sie es doch, die immer wieder auf Menschenrechte hinweisen und sich für die Rechte sexueller oder ethnischer Minderheiten starkmachen. Doch wenn es ums Geld, insbesondere um Millionengagen geht, werfen viele sämtliche Gelübde einfach über Bord und treten anlässlich der WM in Katar auf. Moralisch sind die meisten also nur, wenn sich dies nicht negativ auf ihren eigenen Geldbeutel auswirkt. Einer dieser Stars, mit dem die Kataris schon fest rechnen können, ist Robbie William. Geplant ist im Dezember ein Konzert bei der Veranstaltung „World Stage Qatar 2022”, welches auf dem Gelände des Doha Golf Club ausgetragen und das von der Fluglinie Qatar Airways veranstaltet wird, wie das Schwulenmagazin „queer” berichtet. Angepriesen wird das Ganze vom Veranstalter als „eine Weltbühne voller Stars“ sowie als „…ein unvergleichliches Erlebnis. Superstars treten vor der Skyline von Doha im Hintergrund auf und bringen eine Vielfalt von Nationen und Sprachen auf Augenhöhe zusammen – alle Welt vereint, um sechs unglaubliche Nächte voller Energie und Musik zu verbringen im erstaunlichen Katar.”

Besonders bigott: Robbie Williams

Bei diesen Elogen handelt es sich freilich um Euphemismen und um Propaganda erster Güte. Katar hat bereits bewiesen, dass es auf „Vielfalt” pfeift, sofern sie nicht ins eigene Weltbild passt. Denn zu diesem Begriff gehören nunmmal auch die in der westlichen Welt allseits überbetonten LGBTQ-Rechte – aber auch die freie Entscheidung, Alkohol zu konsumieren, den man in Katar auch eher mit der Lupe suchen muss und der nun, entgegen fester Zusagen, im Umfeld von Stadien doch verboten wird. Das einzige, was in Katar fürwahr „erstaunlich“ ist, was von Seiten des Emirats allerdings damit eher nicht gemeint sein dürfte, sind die aus der Zeit gefallenen vormittelalterlichen Rechtsnormen, die Verstöße gegen Menschenrechten, die finanzielle und sexuelle Ausbeutung von (Arbeits-)Migranten, deren menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, allseitige Internetzensur sowie nicht vorhandene Minderheiten – und vor allem Frauenrechte.

Insofern ist heftige Kritik an Robbie Williams‘ in Bälde stattfindendem Auftritt in Katar nicht verwunderlich. Vor allem in der Schwulen-Szene seiner britischen Heimat regt sich massive Kritik an seiner Teilnahme an der zeitgleich zur umstrittenen Fußball-WM stattfindenden Konzertreihe. Auch der homosexuelle britische TV-Star Paul O’Grady übt Kritik: „Ich bin überrascht von Robbie. Es wird einen Backlash der LGBTQ-Community geben, wenn er auftritt. Kein Geldbetrag würde mich dorthin bringen.“ Doch humanitäre NGO’s sind fassungslos. So kann Peter Frankenthal von Amnesty International Williams‘ geplantem Auftritt nichts abgewinnen: „Große Stars wie Robbie Williams haben erheblichen Einfluss und wir möchten, dass er dieses Konzert nutzt, um Katars schlechte Menschenrechtsbilanz öffentlich anzusprechen, insbesondere den weit verbreiteten Missbrauch von Arbeitsbedingungen und die Kriminalisierung von LGBTI-Personen.“

Schämt sich hier etwa jemand?

Offenbar hat Williams – wie so viele Stars – neben einer – angeblich überwundenen – Drogensucht auch eine solche Sucht nach Geld und Ruhm entwickelt, dass er das PR-Desaster infolge dieses skandalösen Auftritts in Kauf nimmt und auf diese moralische Korruption nicht verzichten möchte – und das, obwohl er es im Gegensatz zu manch anderen Stars, die ebenfalls in Katar auftreten, wirklich nicht nötig hätte; schließlich ist er ja schon lange bekannt wie ein bunter Hund und unermesslich reich. Zu seinem Auftritt an sich hat sich der Popstar selbst noch nicht geäußert, jedoch zur WM allgemein – und er hat dabei die Gründe erläutert, wieso er diese nicht boykottieren möchte: „Ich werde mir die Weltmeisterschaft anschauen, ja”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Frage, ob er die Spiele auch vor Ort besuchen werde, zeigte er sich noch unentschlossen: „Ich gehe vielleicht dahin. Freunde von mir sind bereits dort angekommen.“ Hier hofft er wohl, dass der Leser bzw. seine Fans von seiner geplanten Gesangseinlage nichts mitbekommen – oder wie hat man diese Antwort sonst zu verstehen? Anscheinend weiß er genau, dass dies bei seinen Fans nicht gern gesehen ist und schämt sich ob seines unmoralischen Handelns.

Welche eine HeucheleiL: Wenn der Popstar dort ein paar Liedchen zum besten gibt, ist es wohl sehr unwahrscheinlich, dass er sich dort nicht auch das ein oder andere Spiel live im Stadion anschaut – und selbst wenn nicht, ändert es schließlich nichts an der Tatsache, dass er dort für eine Millionengage auftritt. Immerhin gibt er zu: „Die Weltmeisterschaft ist die Weltmeisterschaft. Wenn Sie jemandem die Schuld für die Geschehnisse bei der Weltmeisterschaft geben wollen, dann der FIFA. Aber ich will Fußball sehen. Ich würde mich nicht für ein Regime oder seine Leute entscheiden. Ich bin in erster Linie ein riesiger Fan des Fußballs.“

Auch andere Stars „brauchen“ das Geld

Einzig zugute halten kann man Williams seine Konsequenz: Denn anders als manch andere Prominente trat er vier Jahre zuvor auch bei der WM in Russland auf – was damals ebenfalls einigen ein Dorn im Auge war. Andererseits ist unklar, ob Williams auch heute noch in „Putins Terrorregime“ reisen würde. Wer allerdings nach Katar reist, aus menschenrechtlichen Gründen dann aber nicht nach Russland, ist an Scheinheiligkeit und Borniertheit jedenfalls nicht mehr zu überbieten.

Übrigens gehören zu den ebenfalls weltweit bekannten, wenn teilweise auch nicht ganz so hochkarätigen Stars wie Robbie Williams, die in Katar von der Partie sein werden, die US-amerikanischen Bands und Künstler Maroon 5, Black Eyed Peas und Post Malone sowie der kolumbianische Reggaeton-Sänger „J Balvin”. .Ein anderer weltberühmter Superstar, der wahrscheinlich ebenfalls in Katar zugegen sein wird, ist Shakira – was dann abermals die Scheinheiligkeit der sonst so sozial engagierten Sängerin unter Beweis stellen würde. Andererseits gilt natürlich: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt’s sich gänzlich ungeniert. Schließlich steht die Latino-Sängerin derzeit schon gehörig wegen ihrer mutmaßlichen Steuerhinterziehungen unter Beschuss.

Beckham schießt den Vogel ab

Den (monetären) Vogel schießt jedoch ganz klar David Beckham ab. Sage und schreibe 170 Millionen Euro soll der ehemalige Fußballer dafür kassieren, dass er zehn Jahre als „globaler Botschafter” sein Gesicht hinhält und für die „Einzigartigkeit Katars“ wirbt. „Für einen seiner Promofilme besuchte Beckham ein berühmtes Café in Doha”, berichtet RTL, „während er ein traditionelles Frühstück einnimmt, plaudert er mit Inhaberin Madam Shams Al-Qassabi (60), die als erfolgreiche Frau und Unternehmerin wohl das moderne Katar repräsentieren soll. Ihre Tochter Eman (35) übersetzt das Arabisch ihrer Mutter für ‚Becks‘ ins Englische.“

Auf die LGBTQ-Rechte seitens der britischen Zeitung „Daily Mail” angesprochen, antwortete Tochter Eman: „Nein, das ist nicht akzeptabel. Es (Homosexualität, die Redaktion) ist gegen die menschliche Natur, gegen die Wissenschaft und gegen unsere Kultur. Wir sind hier keine Tiere. Gott hat uns von den Tieren unterschieden, Gott hat uns als Männer und Frauen geschaffen. Das (Homo- und Transsexualität, d. Red.) geschieht nur, weil Menschen sexuell missbraucht worden sind und sie dadurch Angst vor Menschen ihres Geschlechts haben.“ Aber solange der Rubel rollt, scheint auch Beckham all dies nicht zu kümmern. In einem Werbespot für Katar – möglicherweise handelt es sich hier sogar um denselben Promofilm – lobt er den Schurkenstaat in den höchsten Tönen, bezeichnet diesen als „unglaublichen Ort”, eine „Perfektion”, und faselt: „Ich kann es kaum erwarten, meine Kinder dorthin zu bringen.“

Es gibt auch noch Stars mit Anstand

Immerhin gibt es auch Stars, die noch einen Funken Anstand besitzen und für Geld nicht alles machen. So etwa Rod Stewart, der einen Auftritt in Katar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann und trotz hoher Gagenofferten absagte: „Mir wurde vor 15 Monaten eine Menge Geld angeboten, mehr als eine Million Dollar, um dort zu spielen“, so Stewart, „ich habe abgelehnt.“ Und die britische Sängerin Dua Lipa möchte ebenfalls nicht bei der WM zugegen sein, wie einige andere Prominente. Die Tatsache jedoch, dass manche Stars trotz der eklatanten Missachtung der Menschenrechte in Katar auftreten oder diesen Staat sogar für Judaslohn bewerben, zeigt, dass bei vielen „Celebrities“ unserer Zeit sämtliche Moral und jeglicher Anstand über Bord geworfen werden, wenn es ums Geld und um Aufmerksamkeit geht. Dies allerdings in der Regel nur dann, wenn es sich hierbei um ein Land handelt, das – aus welchen Gründen auch immer – international nicht völlig geächtet und sanktioniert wird.

So könnte und würde es sich derzeit wohl kaum ein Promi erlauben, nach Russland zu reisen und dort aufzutreten, geschweige denn diesen Staat in den höchsten Tönen anpzureisen, denn momentan ist Russland einfach ein „Terrorregime, wo der schlimmste Massenmörder seit Hitler regiert”. Katars Verstöße gegen die Menschenrechte werden dagegen unter dem Deckel gehalten. Da wundert es auch nicht, dass sündhaft teures, katarisches Frackinggas „gut”, Russlands günstiges Erdgas aber „böse” ist.