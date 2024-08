Scheinheiliger FDP-Kubicki mimt wieder mal den Wutbürger – um dann munter weiterzukoalieren

Angesichts der Schärfe, mit der sich Wolfgang Kubicki über die RKI-Files ausließ, könnte man meinen, dass wieder einmal Ampel-Dämmerung heraufzieht. Doch man kann wie üblich nichts darauf geben: Als Nancy Faeser vor drei Wochen “Compact” verbot, raunte Kubicki ebenfalls von möglicher Rücktrittsreife der Ministerin. Wie üblich blieb es ein Sturm im Wasserglas, so wie nach der Kritik an Impfpflicht, Atomausstieg oder Selbstbestimmungsgesetz. Der FDP-Vize mimt die Stimme der Vernunft im Ampel-Wahnsinn – und macht ordnet sich brav wieder der Koalitionsdisziplin unter. Zumal es hier, bei den aktuellen Vorwürfen gegen Lauterbach, besonders bizarr wird, wenn Kubicki als Mittäter und Angehöriger einer Kleinpartei, die das Corona-Regime pro-aktiv gestützt und gestaltet hat, einen Kollegen im einstigen Geiste zum Rücktritt auffordert.

Dabei wiegt Kubickis Hauptvorwurf gegen Lauterbach durchaus schwer, wie “Bild” schreibt: Der Gesundheitsminister habe seine politische Macht genutzt, um Wissenschaftler davon abzuhalten, die Bevölkerung transparent über die Pandemie zu informieren, als diese sich bereits abschwächte. Dies habe der Minister getan, um seine Argumente gegen die Impfpflicht nicht zu schwächen. Seinen Vorwurf belegt Kubicki mit Informationen, die durch die Veröffentlichung der RKIFiles, der bis vor Kurzem geheimen Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI), publik wurden. Das Lauterbachs Ministerium unterstellte RKI (des-)informierte während der Pandemie die Bevölkerung und beriet die Bundesregierung.

Fein beobachtet

Kubicki fasst zusammen, was für Informierte, die die Entwicklung der letzten zweieinhalb Wochen verfolgt haben, nichts Neues ist: „Durch die RKI-Leaks wissen wir jetzt: Differenzierte Zahlen lagen dem RKI spätestens seit dem Frühjahr 2022 vor, wurden aber nie der Öffentlichkeit präsentiert.“ Die Zahl der Corona-Toten sei „immer höher ausgewiesen, als es richtig gewesen wäre“. Die Antworten, die Lauterbachs Ministerium (BMG) ihm gegeben habe, seien „mindestens irreführend“. “Bild“ weiter: Kubicki wolle mithilfe der Corona-Protokolle nachgewiesen haben, dass Lauterbach dem RKI untersagt habe, Entwarnung zu geben. “Und das, obwohl die Wissenschaftler die Bevölkerung über ihre Erkenntnisse informieren wollte. Der FDP-Politiker zitiert aus mehreren Protokollen interner RKI-Beratungen, in denen die Herabstufung der Risikobewertung diskutiert wurde.“ Stimme Kubickis Interpretation der Protokolle, so die Zeitung, “dann hat Lauterbachs Ministerium über Monate hinweg dem RKI die Anweisung gegeben, der Bevölkerung keine Entwarnung zu geben, obwohl die Wissenschaftler des RKI dies tun wollten.” Na sowas! Das ist fein beobachtet.

Und jetzt? In einer normalen Regierung, in einem echten Rechtsstaat und in einer demokratisch intakten, kritischen Bürgergesellschaft könnte sich eine Figur wie Lauterbach politisch niemals mehr halten und wäre ein Fall für den Staatsanwalt, möglicherweise den Generalbundesanwalt. Und Kubickis “liberale” Partei würde ihrerseits am Pranger stehen, wenn sie angesichts des Skandals auch nur noch einen Tag länger in dieser Regierung verbliebe. Doch in Anbetracht des erreichten Grades an politischer Degeneration in Deutschland steht all dies nicht zu befürchten. Rampensau Kubicki spielt wieder mal den Blitzableiter und Hofnarren, der kurz die Wahrheit spricht – und anschließend geht es mit den Sauereien grade so weiter. Ressortübergreifend, versteht sich.