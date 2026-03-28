Scheinwiderstand der CSU gegen Abschaffung des Ehegattensplittings – doch am Ende wird die SPD wieder ihren Willen bekommen

Das Spiel ist mittlerweile bekannt: Innerhalb der Union darf die CSU ein wenig gesunden Menschenverstand und Gewissen des Anstands heucheln – und zum Schein gegen den eigenen SPD-Koalitionspartner opponieren, wenn dieser mit den nächsten infamen Vorstößen vorprescht und sie gar als “Reformen” verkauft – um am Ende dann doch genau das mit zu verabschieden, was dieser fordert. Als Folge der totalen Erpressungbarkeit infolge der Brandmauer und der völligen Rückgratlosigkeit des Lügenkanzlers bleibt der CSU auch gar keine andere Wahl. Konkret geht es um die von Lars Klingbeil perverserweise als Ausweis moderner Familienpolitik verbrämte Abschaffung des Ehegattensplittings; eine weitere Maßnahme, mit der der (trotz Zweckentfremdung des wählerbetrügerischen Schulden-Rekordpakets und der bereits höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten noch immer marode) Staatshaushalt irgendwie gerettet werden soll – nebst weiteren von Klingbeil gepriesenen “Opfern”, die alle zu erbringen hätten, und gebrochenen Koalitionsversprechen, etwa zu Steuererhöhungen.

CSU-Landesgruppenchef und Funktionsmaulheld Alexander Hoffmann kritisierte den Vorstoß des SPD-Vorsitzenden scharf, das Ehegattensplitting für künftige Ehen abzuschaffen. In einem Interview mit dem “Deutschlandfunk” betonte Hoffmann, dass die Regelung ihre volle Daseinsberechtigung habe. Sie diene dazu, Ehen gezielt zu fördern. Die CSU betrachte die Ehe weiterhin als „Keimzelle der Gesellschaft“, die es zu stärken gelte, statt sie steuerlich zu benachteiligen. Hoffmann wies die Argumentation der SPD zurück, wonach das Splitting ein Fehlanreiz sei, der vor allem Frauen in die Teilzeitfalle locke und ihre volle Erwerbstätigkeit behindere.

Das Gegenteil von richtig

Klingbeil hatte erklärt, eine Abschaffung für neue Ehen könnte zehntausende zusätzliche Vollzeitstellen schaffen und die Gleichstellung voranbringen; eine absurde Märchenerzählung wie alles, was dieser von ökonomischen Zusammenhängen unbeleckte Finanzminister fabuliert, der uns jetzt ernsthaft Mehrbelastungen als diesmal aber wirklich echter Ausweg aus der Krise verklickern will. Was Hoffmann zu Klingbeil moniert, ist alles richtig – bloß ist es eben nichts wert, wenn man mit eben dieser allmählich zur Splitterpartei degenerierenden SPD koaliert, die für Argumente nichts übrig hat und nicht eher ruht, bevor Deutschlands Wirtschaft, Vermögen, Familien und Zukunft völlig zerstört sind. Auch dass sich Friedrich Merz pro forma ebenfalls bereits gegen den SPD-Vorschlag positioniert hatte, bedeutet de facto eben nicht, dass dieser nicht kommt – im Gegenteil.

Denn die Richtlinienkompetenz und dass ein deutscher Kanzler das tut, was er eigentlich für richtig hält, sind in Deutschland Prinzipien von gestern. Heute bricht der Kanzler nicht nur eigene Wahlversprechen, sondern betreibt sogar erklärtermaßen Politik gegen die eigene Überzeugung – in sklavischer Gefolgschaft gegenüber dem einzigen von ihm für koalitionsfähig erklärten “demokratischen” Partner. So gerade geschehen in der Frage des Atomausstiegs. Dass Merz die Abschaffung des Ehegattensplittings für falsch hält, ist also fast schon die sichere Garantie dafür, dass er sie am Ende mittragen wird. Deshalb können sich Hoffmann und die anderen scheinheiligen Schwätzer ihre Kritik sparen: Wie in dieser Regierung üblich, denken und sagen sie das Gegenteil dessen, was sie tun – und verkaufen das als “Konsens der demokratischen Mitte”. Alles eben zum maximalen Schaden Deutschlands.