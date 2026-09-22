Schießtraining in Polen

Polen zeigt dem Rest Europas, wie’s geht: Hier wird jetzt auch an der Grenze scharf geschossen, nachdem der polnische Soldat Mateusz Sitek im Jahr 2024 während eines Grenzdurchbruchs von Migranten durch den Grenzzaun hindurch mit einem an einem Stock befestigten Messer erstochen wurde. Der Vorfall veranlasste den Sejm (das Unterhaus des Parlaments), den Einsatz scharfer Munition durch Soldaten unverzüglich zu genehmigen; eigentlich ohnehin eine Selbstverständlichkeit zur Durchsetzung von Recht und Gesetz auch an den Außengrenzen.

Der polnische Europaabgeordnete Dominik Tarczyński übermittelte daraufhin eine deutliche Botschaft an alle, die versuchen, die polnische Grenze illegal zu überqueren: „Kommt nicht an die polnische Grenze, sonst seid ihr tot. Erschossen.“ Natürlich war die Empörung der üblichen Open-Border-Verzückten und Willkommensbesoffenen, die nach 11 Jahren Masseninvasion noch immer nicht genug haben von Bereicherung und Multikulti, riesig. Doch Dominik Tarczyńskis Aussage war natürlich absolut richtig und angebracht.

Untergrabung der staatlichen Autorität

In Polen können sich übrigens die Sicherheitskräfte aufeinander verlassen, denn es handelt sich um eine homogene Gesellschaft, die drauf geachtet hat, im Zuge einer unüberschaubaren Masse von Zuwanderern eben keine aggressiven, psychisch gestörten Low-IQ-Sandmänner aus Wüstenländern und islamistische Terror-U-Boote in ihr schönes Land zu importieren. Dementsprechend gibt es auch keine Unterwanderung von Sicherheitsbehörden und Trägern des staatlichen Gewaltmonopols durch Fünfte Kolonnen und feindliche Schläfer.

Demgegenüber meldet die britische “Daily Mail” heute, dass die Polizei in Großbritannien ein massives und zunehmendes Problem mit muslimischen Polizeikräften hat, die offen die Hamas lobpreisen und damit die Neutralität der Polizei untergraben. Man kann getrost davon ausgehen, dass dies in Teilen in Frankreich, Belgien, Holland und vor allem Deutschland ähnlich sein wird. In Berlin hat mehr als ein Drittel der Polizisten einen (überwiegend muslimischen!) Migrationshintergrund, dort wird die Erhöhung des Migrantenanteils bei Neueinstellung gezielt forciert. Angeblich geht es um “Vielfalt“, doch wie es mit dieser Zusammensetzung von Polizeikräften endet, kann man sich in dem Film “London has Fallen” anschauen: Freund und Feind sind beim Terroranschlag schließlich nicht mehr zu unterscheiden.

Der Westen kann kann sich bewaffnen – oder untergehen

Ich habe es auf X und im Netz schon oft geschrieben: Wenn der West-Europäer auf den letzten Metern nicht noch lernt, zu seiner eigenen Verteidigung zu töten, wird er weggemacht. Ist so, ganz einfach, und war auch schon immer so. Wer zu schwach ist, verschwindet. Irgendwann wird den letzten Narren dämmern, dass “Yalla Yalla Intifada” ist nämlich nicht Folklore, sondern Programm ist. Aber die deutschen Deutungshoheitler schaffen es ja nicht mal, die Messer-Intifada als solche zu identifizieren…

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In Polen haben es die meisten kapiert – obwohl dort bei weitem keine Zustände wie im gefallenen Westen herrschen. Wären die Leute vor allem in Deutschland noch klar bei Verstand, müssten sie eigentlich alles stehen und liegen lassen und in Scharen in Schützenvereine, Shooting-Ranges und Schießstände stürmen, um den fachgerechten Umgang mit der Waffe und das Schießen mit scharfer Munition zumindest notdürftig zu lernen. Und möglichst alle sollten dringend Scheine machen und eine Waffe führen. Absurde Panikmache? Von wegen – träumt weiter. Das Erwachen wird fürchterlich. Ich ich prophezeie euch:Die west-europäische, verqueerte Soja-Gesellschaft, die glaubt, sich aus allem herauslabern zu können, wird sich entweder militarisieren müssen – oder sie wird vom Islam zermalmt.