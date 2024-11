Schizophrene CDU: Dönerläden begrenzen – aber nur mit der linken Lobby der Massenmigration regieren wollen

Die CDU kann sich zwar nicht zur Forderung nach einer Obergrenze bei der Migration durchringen, dafür versucht sie sich auf Landes- und Kommunalebene aber eifrig in Placebo-Politik und im Herumdoktern an Symptomen der Überfremdungs-, Kulturauflösungs- und Zerstörungspolitik, an der sie bundesweit brandmauerbedingt grundsätzlich nichts ändern mag: Im nordrhein-westfälischen Wesel will sie nun die Zahl der Dönerläden, Barbershops, Handyläden und Kioske begrenzen. „Wir befürchten durch zu viele gleiche Geschäfte eine negative Wirkung auf die Entwicklung der Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt und wünschen uns daher geeignete Steuerungsmöglichkeiten“, heißt es in dem Antrag der Ratsfraktion. In Bürgergesprächen habe es immer wieder Kritik an zu vielen Läden dieser Art gegeben, und in den sozialen Medien sei der Unmut ebenfalls groß.

Die Merz-Partei beruft sich dabei auf einen ähnlichen Versuch in Heilbronn, wo eine Initiative bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCooper (PwC) ein Rechtsgutachten zu dem Thema in Auftrag gegeben hatte, das zu dem Schluss kam, es sei rechtlich möglich, dass Städte in weit größerem Maße als bislang praktiziert einen gezielten steuernden Einfluss auf Gastronomie und Einzelhandel nehmen. Eine Mehrheit für den Vorstoß gab es im dortigen Rat am Ende dennoch nicht.

Nicht die Läden sind das Problem

In Wesel will die CDU nun die Verwaltung prüfen lassen, ob das PwC-Gutachten angewendet werden kann, obwohl der Widerstand freilich auch hier auf dem Fuße folgte: Die ansonsten so regulierungsfreudige SPD ließ bereits umgehend mitteilen, man lehne „die geforderte Beschränkung der Wirtschaft im Bereich Einzelhandel und Dienstleistung ab“. Eine Obergrenze sei „rechtlich fragwürdig und wirtschaftlich schädlich.” Zudem gebe es „keinen stichhaltigen Beweis, dass diese Geschäftsarten tatsächlich ein Problem für die Innenstadtentwicklung darstellen“. Aus Sicht von pathologischer Massenzuwanderungs-, Identitätsauflösungs- und Multikultibesessener im linksgrünen politischen Lager ist diese Haltung wenig verwunderlich. Umso befremdlicher, dass die offenbar zutiefst schizophrene CDU – an der Basis aufgewacht, an der Spitze im ignorant-zynischen taktischen Tiefschlaf – mit genau diesem Lager Deutschland regieren will, statt mit der AfD als einziger Partei, die das Problem grundsätzlich anzugehen willens ist.

Und dieses Problem besteht nicht in den logischen, gerade im innenstädtischen “Einzelhandels”-Mix sichtbaren Auswirkungen der Orientalisierung, Arabisierung und Prekarisierung Deutschlands, sondern vorgelagert darin, dass die zugehörige Klientel weiter zu Hunderttausenden ins Land strömt. Selbst wenn also tatsächlich eine solche Begrenzung der die Innenstädte verunstaltenden Ladenstruktur käme, wäre dies nur der Anfang – denn nicht die Läden selbst, sondern die Parallelgesellschaften, die sie repräsentieren, müssen verschwinden. Deshalb muss vor allem die Migration begrenzt werden – und nicht nur deren sichtbare Folgen. Insofern ist die Dönerladen-Limitierung nur populistische Schaufensterpolitik.

Macht es richtig oder gar nicht

Und nicht mal die ist konsequent – in einem Staat, dessen Oberhaupt sich nicht entblödet, bei seinem Besuch in der Türkei ausgerechnet einen Dönerspieß als kulturelles Gastgeschenk mitzubringen und sich damit auf ganzer Linie in der Heimat wie beim Gastland zum Narren macht. Wo überall auf der Welt Staatsgäste voller stolz traditionelle ureigene Erzeugnisse aus ihren Ländern mitbringen und Werbung für die eigene Kultur machen, trat Frank-Walter Steinmeier als Botschafter der importierten Beliebigkeit und lustvollen Selbstaufgabe auf, indem er als “Kulturgut” den zur Karikatur verkommenen Inbegriff eines Unterschichten-Fastfoods präsentierte, ohne auch nur auf die Idee zu kommen, etwas Eigenes zu präsentieren. Vermutlich wäre ihm da auch nichts eingefallen. In einem solchen Land, bei solchen Politikern, bleibt dann selbst den Zuwanderern, die integrationswillig wären, gar nichts anderes übrig, als sich komplett auf die eigene Kultur zu besinnen. Und die bildet sich, dem Niveau und der Qualität der spezifisch nach Deutschland gelangenden Migrantenstruktur entsprechend, dann eben auch in unseren Innenstädten ab.

Deshalb, liebe CDU: Nicht Dönerbegrenzung, sondern Zuwanderungsbegrenzung ist das Gebot der Stunde. Macht es richtig, und vor allem mit den Richtigen (weil Einzigen, die dazu bereit sind) – oder lasst es besser ganz bleiben und bekennt euch zu der “Veränderung”, die eure aktuell abgefeierte frühere Große Vorsitzende auf den Weg gebracht hat!