Schlachtplatte Deutschland: Das endlose Gemetzel auf unseren Straßen

Die Migrantengewalt in Deutschland hat inzwischen ein derartiges Ausmaß angenommen, dass man bereits mit ihrer bloßen Aufzählung und persönlichen Rezeption kaum mehr nachkommt. Barbareien, die noch vor zehn Jahren unvorstellbar in Deutschland gewesen wären und deshalb tagelang die Schlagzeilen beherrscht hätten, weil sie so ungewöhnlich waren, fallen heute schon gar nicht mehr auf. Gestern verletzte ein offenbar aus dem Kosovo stammender Mann in Halle mit einem Messer drei Menschen, darunter ein elfjähriges Mädchen. Alle drei Opfer wurden im Krankenhaus behandelt. Auslöser scheint gewesen zu sein, dass der 46-Jährige sich am “Lärm von Kindern störte”.

In Bielefeld verletzte ein syrischer Asylbewerber am Sonntagmorgen fünf Personen zwischen 23 und 27 Jahren mit einem als Stock getarnten Messer, bei vier der Opfer besteht Lebensgefahr. Der Man befindet sich noch auf der Flucht. Im baden-württembergischen Göppingen wurde am Samstagabend ein Mann, der in einer Gruppe unterwegs war, auf offener Straße angeschossen und überlebte nur knapp. Zuvor gab es offenbar einen Streit der Gruppe mit zwei Männern. Die Täter konnten trotz eines Großaufgebots der Polizei bislang nicht gefasst werden. Manches deutet darauf hin, dass die Tat im Zusammenhang mit einem Bandenkrieg im Großraum Stuttgart zusammenhängt, in dessen Rahmen im vergangenen Oktober ein Syrer das Feuer in einer Bar eröffnet und einen zufällig anwesenden Mann getötet hatte.

Potpourri an Meldungen

Und in Schwerin kam eine 12-Jährige nur knapp mit dem Leben davon, als ein 31-jähriger Afghane versuchte, sie vor einen einfahrenden Güterzug zu ziehen. Mit Hilfe einer Freundin konnte das Mädchen sich befreien und flüchten. Der Mann hat natürlich keinen festen Wohnsitz, wie er nach Deutschland gekommen sei und welchen Status er habe, müsse laut Polizei noch geklärt werden. Dieses Potpourri an Meldungen ließ die zuvor noch die Schlagzeilen dominierenden fatalen Attacken Polizisten in Berlin – einmal durch einen propalästinensischen Lynchmob, einmal durch eine unvermittelte Messerattacke –, die gerade noch die Öffentlichkeit entsetzt hatten, schon wieder in Vergessenheit geraten.

Und selbst diese oberflächliche Nachrichtenschau vom Wochenende erhebt keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit. Fast stündlich ereignen sich neue Gewalttaten. So sieht mittlerweile der ganz normales Alltag im buntesten Deutschland aller Zeiten aus. Fast täglich könnte man eine solche Zusammenstellung vorlegen. Immer gravierender zeigt sich, wie gering die Hemmschwelle und Impulskontrolle von Zuwanderern aus just den Ländern ist, in denen die sich hier allmählich einpendelnden Zustände Normalität sind; eine Binsensweisheit und Erkenntnis, die für die realitätsresistenten Gutmenschen und die von derselben verantwortungslosen Ideologie infizierten politischen Akteure schlicht nicht existiert.

Abstumpfungseffekte – aber nicht bei den Messerklingen

Denn diese scheinen im Gegenteil ernsthaft zu glauben scheinen, gewaltsozialisierte und kriminelle Menschen aus “Shithole Countries” würden in dem Moment, da sie deutschen Boden betreten, wundersam mit dem Geist einer 500-jährigen Aufklärung beseelt, humanistisch sozialisiert und lechzten nur nach Nächstenliebe und Konfliktlosigkeit und Friedfertigkeit. Die bittere Wahrheit ist natürlich eine andere – und sie ist hässlich. Völlig bedenkenlos greifen immer öfter jene, die als “Schutzsuchende” und “Traumatisierte“ dauerverhätschelt werden, zum Messer oder zu anderen Mordwerkzeugen, wenn ihnen irgendetwas nicht zusagt und sei der Anlass auch noch so nichtig. Immer und überall in Deutschland muss man mittlerweile auf derartige Übergriffe gefasst sein. Die Zahl solcher Fälle ist so groß, dass man sie gar nicht mehr verarbeiten kann.

Dadurch tritt ein Abstumpfungseffekt (leider nicht bei den Klingen der Täterwerkzeuge) ein, der der Politik, die dafür verantwortlich ist, letztlich sogar noch gelegen kommt, weil die Empörung über diese unfassbaren Zustände ansonsten noch größer wäre. Zugleich muss man sich dann von Politik und Medien auch noch vorhalten lassen, man sei „gesichert rechtsextrem“, wenn man auf den jedem ins Auge springenden Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität hinweist und sein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einfordert. Doch stattdessen läuft man noch Gefahr, von diesem Staat, der nur noch die eigenen braven Bürger eisern im Griff hat, härter bestraft zu werden als die Straftäter selbst. Bleibt die Frage: Wie hoch muss der Blutzoll noch werden, bevor ein Umdenken und vor allem Umsteuern einsetzt?