Schlaf weiter, deutscher Michel, ruhe sanft!

Ein schreibender Freund stellte kürzlich die Frage, ob Donald Trumps Verkündigungen bezüglich Grönland, Kanada oder des Panamakanals dazu gedacht wären, abzulenken. Ich antwortete schreibend, es würde wohl auch diesmal einzig nur ums Geschäft gehen. Nur aus diesem Grund werden Sprüche geklopft. Große Worte, dazu angetan, die eigene Kassen wie die der öffentlichen Haushalte zu füllen. Aber auch gedacht, den Untergang des Imperiums noch die eigene Generation hinweg aufzuhalten. Es geht, seien wir ehrlich, immer um geschäftliche Interessen. Um die eigenen zuerst und dann um die des eigenen Landes. Besser noch, um über Generationen hinweg zum eigenen Wohl, dann dem des eigenen Landes vorausschauend zu denken. Erfolgreich hinter den Kulissen zu intrigieren. Andere Länder zu destabilisieren.

Hier war Deutschland in der Geschichte meist weniger führend. Die Deutschen ließen sich schon immer an der Nase vorführen. Zu den wahnsinnigsten Dingen verführen. Waren am Schluss die ausgemachten Deppen für die anderen Nationen. Das Vereinigte Königreich Großbritannien verstand dieses Geschäft in Jahrhunderten zumeist zu seinem Vorteil. Heute sind Trump und hinter ihm agierende Interessen im Weltendspiel die Kartenverteiler am größten Tisch. Augenscheinlich – wie sollte ich es anders verstehen, – handeln deutsche Altparteienpolitiker heute im Sinne fremder Interessen, für die ernstzunehmenden Ängste, Sorgen und Probleme der eigenen Bürger hingegen eher selten. Wer 2025 noch glaubt, dass gewählte Volksvertreter das Volk vertreten, hat mehr als ein Problem. Und das nicht nur mit sich selbst.

Geschäftsmann Trump, Schlitzohr Putin

Sehen wir dem, was kommt, einmal realistisch entgegen: Deutschland und Allwetter-Taft-EU-Uschi sind als Partner für Russland raus. Für viele Jahre und das mit Recht. Deutschland wird in wenigen Jahren zu einem dritten Weltland umgestaltet worden und die EU obsolet geworden sein. Dies alles kommt Trump zur rechten Zeit und seinen Zielen zugute. Ob mit oder ohne seine Beteiligung. Es ermöglicht ihm gute Geschäfte und Gewinne über die Köpfe fremder Bevölkerungen hinweg. Der US-Präsident ist halt Geschäftsmann. Und ein erfolgreicher dazu. Auf der anderen Seite Putin: Ein gerissenes Schlitzohr, jedoch ein Mann, der Verträge einhält. Wenn ihm nicht vor den Karren ge- äh,… treten wird. Daher ist Putin ein vom Volk gewählter “Vertreter”, mit dem Trump sich an den Tisch zu setzen bereit ist. Im Interesse der USA. Ist klar.

So, wie es nun einmal ausschaut, wird der unsägliche Ukraine-Krieg beendet werden. Je eher, desto besser. Und das ist gut so. Doch ist der kommende Waffenstillstand zwischen Russland, der Ukraine und NATO eben nicht unter Beteiligung Deutschlands oder der EU in die Wege geleitet worden. Stichtag für eine Einigung könnte der 24. Februar 2025 sein. Das würde Putin gefallen: Auf den Tag drei Jahre, nachdem russische Truppen die Ukrainische Grenze überschritten, womit dieser wohl vermeidliche Krieg begann. Frieden am ersten Tag nach der Bundestagswahl in Deutschland? Nichts scheint unmöglich, wenn der starke Arm es will. (Ach übrigens, Deutschland hat bis heute mit mehr als fünfzig ehemaligen Kriegsgegnerstaaten noch immer keinen Waffenstillstand ausgehandelt. Man munkelt, auch mit den USA und Russland noch nicht. Dieses Ungemach nur einmal am Rande erwähnt.)

Der Abgrund vor uns

Und die Führung in Kiew? Was macht ab dem 24. Februar 2025 wohl Herr Selenskyi? Der hat seit Trumps Amtsantritt außerhalb der EU faktisch keinen Text mehr vorzusprechen. Der Komödiant, der aus dem Programm genommen wird. Er hat seine Rolle erfüllt. Die Gage ist gezahlt. Der Mann darf gehen. Fragt sich, wie und wohin. Wie das alte Europa auch, und allen voran und zuerst das vergehende Deutschland. Es wurde sich alles so erwählt, wie es ist und wie es nun kommt. Daher geht das in Ordnung. Dank der unfähigsten europäischen Regierungen seit dem Dreißigjährigen Krieg.

Bleiben wir alle miteinander gespannt auf eine neue, kommende USA-Russland-Connection. Auf diese neue und erneuerte Geschäftsbeziehung zweier Großmächte und ihrer beiden mächtigsten Wortführer. Wir kleinen Leute aber, verfolgt von allwissenden Ungeheuern, blicken schon seit langem in den täglich immer größer werdenden Abgrund vor uns. Einen Abgrund, in den die kriegstreibenden, weil waffenliefernden Länder stürzen werden – Deutschland allen voran. Und, ob wir wollen oder nicht, wir selbst womöglich alle hinterher.

Und der deutsche Michel? Tja. Der wählt wahrscheinlich am heutigen Sonntag sein „Weiter so„. Und dann? Dann legt er sich wieder hin und schläft weiter.