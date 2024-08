Schlappe für Rüdiger und DFP: Strafanzeige gegen Reichelt wegen Islamismus-Kritik abgewiesen

Die Hauptakteure des Umbaus Deutschlands zu einem ideologischen, autoritären Gesinnungsstaats haben aus juristischer Sicht eine ernüchternde Woche hinter sich – mussten sie doch zähneknirschend erkennen, dass der Linksstaat in vielen Gerichtssälen offenbar doch noch ein Rechtsstaat ist und noch längst nicht alle Vertreter der Richterschaft in freiwilliger Selbstgleichschaltung zu zuverlässigen Erfüllungsgehilfen des freiheitsfeindlichen Generalprogramms in diesem Land herabgesunken sind: Zuerst verlor Ferda Ataman, die angeblich „unabhängige“, aber natürlich nicht grundlos im grünen Familienministerium angesiedelte Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes (ADS), bereits zum dritten Mal in Folge gegen das Portal „Nius“. Das Berliner Verwaltungsgericht entschied am Montag, dass die ADS die Kosten eines Verfahrens tragen muss, nachdem sie sich geweigert hatte, Presseanfragen von „Nius“ zu beantworten. Zwei Tage später kassierte dann das Bundesverwaltungsgericht im Eilverfahren Nancy Faesers diktatorisches Verbot des Magazins „Compact“ und sorgte für die bislang größte juristische Blamage eines Innenministers. Und gestern schließlich gab Julian Reichelt bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in der Strafanzeige wegen „Volksverhetzung“ eingestellt hat, die Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger gegen ihn gestellt hatte.

Mit der Verfahrenseinstellung folgte die Anklagebehörde – erstaunlich genug – dem Einstellungsantrag von Reichelts Rechtsanwältin Katharina Dierlamm. Diese erklärte: „Die Äußerungen meines Mandanten waren eindeutig von seiner Meinungsfreiheit als Journalist gedeckt. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist richtig und wichtig, weil sie eben diese Meinungsfreiheit als essentielles Grundrecht in unserem Rechtsstaat schützt und achtet.“ Strafanzeige hatte außer Rüdiger selbst übrigens auch der längst zur woken Sekte mutierte Deutsche Fußball Bund (DFB) erstattet und war sogar noch einen Schritt weitergegangen: Er meldete Reichelts absolut berechtigte Kritik an Rüdiger sogar der Generalstaatsanwaltschaft als „Hate Speech“. Hintergrund dieser Farce war, dass Rüdiger am 11. März, während des islamischen Fastenmonats Ramadan, ein Bild von sich im weißen Kaftan auf einem Gebetsteppich sitzend und mit erhobenem rechtem Zeigefinger gepostet hatte. Diese Geste ist allgemein als Tauhid-Finger bekannt und wird von islamischen Terrororganisationen verwendet. Reichelt hatte daraufhin getwittert: „Für alle, die beim Islamisten-Gruß von Antonio Rüdiger keinen Islamisten-Gruß erkennen wollen: Der Verfassungsschutz nennt diese Geste den ‚IS-Finger‘ und wertet den Zeigefinger als klares Zeichen für Islamismus.“

Unerwartete Vernunft

Zunächst hatte Rüdiger gar nicht darauf reagiert, dann aber – wohl nach entsprechender Ermunterung aus dem links-islamophilen politischen Milieu heraus – Anzeige „wegen Beleidigung bzw. Verleumdung, verhetzender Beleidigung sowie Volksverhetzung“ gegen Reichelt gestellt. Dieselbe Geste zeigte er in den folgenden Wochen noch zweimal, sowohl bei seinem Verein Real Madrid als auch im DFB-Trikot. Der größte Teil der deutschen Journaille sprang Rüdiger natürlich sofort zur Seite, verharmloste sein demonstratives Zeigen des Fingers als harmloses religiöses Bekenntnis und attackierte Reichelt als Hetzer. Dass sich der DFB dieser verlogenen Kampagne auch noch anschloss, statt Rüdiger auf seine Vorbildrolle und die Pflicht zur weltanschaulichen Zurückhaltung hinzuweisen (die sonst immer eingefordert wird), zeugt vom feigen Duckmäusertum gegenüber totalitären Bestrebungen hierzulande. Bezeichnend dafür war, dass Rüdigers Verhalten in radikal-islamischen Kreisen regelrechte Jubelstürme ausgelöst hatte.

Ausgerechnet ein Staatsanwaltschaft aus Berlin jedoch hat nun unerwartete Vernunft bewiesen und zeigte sich unwillig, Steuergeld und Ermittlungskapazitäten für eine solche Lächerlichkeit zu vergeuden. „Antonio Rüdiger hat geglaubt, er könnte erst den Gruß zeigen, mit dem Hamas-Terroristen mordend durch Israel gezogen sind, ein Gruß, der sich absolut verbietet, wenn man Deutschland repräsentiert, und dann Journalisten einschüchtern, die Kritik äußern“, kommentierte Reichelt auf die Einstellung hin. Und weiter: „Rüdiger gegen Reichelt, das sollte der epische Fall vom Helden der Vielfalt werden, der sich gegen den ‘rechten Hetzer’ wehrt, am besten mit rascher Aburteilung vor Gericht, damit ich ja nie wieder auf die freche Idee komme, zu benennen und zu berichten, was doch jeder sehen kann. Wir sollen nicht mehr aussprechen, was wir mit unseren eigenen Augen sehen und erkennen. Das ist eine gefährliche Entwicklung in unserer gesamten Gesellschaft, in der Politik, im Sport, in der Kultur. Journalisten sollten sich dieser Entwicklung eigentlich entgegenstellen, das wäre ihre überragend wichtige Rolle, aber zu viele haben sich angeschlossen.“ Genau das ist der Fall. Diese Woche hat gezeigt, dass die deutsche Justiz sich zumindest in Teilen noch rechtstaatlichen Prinzipien und keinen linksideologischen Vorgaben verpflichtet weiß. Aber die unheilvolle Entwicklung in einen Gesinnungsstaat wird trotzdem unerbittlich vorangetrieben, weshalb jeder, der noch auf seinem Grundrecht besteht, sich frei zu äußern, immer öfter in Gefahr gerät, mit allen Mitteln schikaniert zu werden. Jetzt vermutlich um so mehr.