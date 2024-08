Schlimmer als Atommüll? Schwermetallbelastung und gigantische Naturzerstörung durch Windkraft und Solar

Die von Angela Merkel begonnene und von der Ampel-Regierung mit Gewalt forcierte „Energiewende“ erweist sich immer mehr als Alptraum für Natur, Landschaften, Flora und Faune. Nun ist die schädliche Wirkung von “erneuerbaren” Energieproduktionsformen um einen weiteren katastrophalen Aspekt reicher: Das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz rät nun dringend davon ab, Leber von Wildschweinen zu essen. Deren Vermarktung und Weiterverarbeitung in anderen Produkten wurde sogar bereits verboten. Grund dafür sind gesundheitliche Risiken, die bei Untersuchungen im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) entdeckt wurden. Die Wildschweinleber ist so stark mit sogenannten Ewigkeitschemikalien wie PFAS verseucht, dass man sie nicht mehr gefahrlos verzehren kann. Dabei handelt es sich um sogenannte perfluorierte und polyfluorierte Alkylsubstanzen, die in vielen industriellen Prozessen eingesetzt werden, nur schwer abbaubar sind und sich sowohl im Wasser als auch im Boden und im menschlichen Körper anreichern

Und woher kommen nun besagte PFAS, die sich in der Natur immer mehr anreichern? Vor allem von den Solar- und Windkraftanlagen. Eine Untersuchung von 60 Proben von in Rheinland-Pfalz erlegten Wildschweinen ergab, dass sämtliche Wildschweinlebern den seit dem 1. Januar 2023 EU-Höchstgehalt an PFAS deutlich überschritten. Der zeitliche Zusammenhang mit den Ausbaustufen der “nachhaltigen” Energieerzeugungsformen ist eindeutig. Diese PFAS kommen zwar fast überall vor, aber nicht in diesen Mengen und nicht in der Konzentration wie im Umfeld der “grünen” Energiefänger. Daher sollten sie nun verboten werden; doch z den entschiedensten Kämpfern gegen ein Verbot dieser Ewigkeitschemikalien, gehört natürlich ausgerechnet die Solar- und Windradindustrie. Warum wohl: PFAS gelten als unverzichtbar für die Herstellung von Windrädern, Solaranlagen und Wärmepumpen.

“Energiewende” als Freibrief für Landschaftsvergiftung

Der Umweltrechtsexperte Thomas Mock bezeichnet dies als beunruhigend, weil das im “Grunde dann ein Freibrief dafür ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Stück für Stück unsere Landschaft toxisch in einen sehr kritischen Zustand versetzen, wenn diese Materialien einfach in die Umwelt hineingelangen“. Hagel, Regel und andere Phänomene würden zu einer Aufrauung der Oberfläche der Rotorblätter führen. Dies verringere den Ertrag, weshalb „inzwischen eine umfangreiche Industrie entstanden ist, um die Reparaturen an solchen Oberflächen, die abgerieben oder beschädigt sind, durchzuführen. Aber andererseits bleibt das Zeugs, das abgerieben wird, ja irgendwo“, so Mock weiter. Man könne von etwa 100 Kilogramm Abrieb pro Jahr und Windanlage ausgehen.

Das ergibt dann in 30 Jahren Lebenszeit, drei Tonnen Materialien, die abgerieben werden. Im Klartext bedeutet das, dass die Landschaft mit diesen toxischen Chemikalien völlig durchsetzt wird. Sie gelangen in die Erde, ins Grundwasser und damit auch in die Nahrung. Windräder sind zwar nicht die einzige Ursache dafür, sie tragen aber massiv dazu bei, zumal der Ausbau fieberhaft ausgebaut wird. Die Ungetüme verschandeln also nicht nur die Landschaft, sie führen auch zur chemischen Kontaminierung von Lebensmitteln. Hinzu kommen die weiteren, inzwischen hinlänglich bekannten Schadfolgen insbesondere der Windkraft, die sich aufgrund deren massenhaften Verbreitung zu riesigen Probleme summieren: Der Atmosphäre wird Bewegungsenergie entzogen, weshalb die Böden austrocknen; massenhaft Vögel, Fledermäuse und Insekten werden geschreddert. Vor allem Insekten als wichtiger Baustein der Nahrungskette bewegen sich entgegen früherer Berechnungen eben nicht nur in Bodennähe oder Höhen unter 10 Metern, sondern durch Thermik sehr wohl in Höhe der Rotoren, wodurch in Summe große Mengen Biomasse vernichtet werden.

Furchtbarer Preis

Auch müssen die Sockel der Windräder selbst nach deren Entfernung für immer im Boden bleiben, weil ihr Abbau unbezahlbar wäre – was zu einer Bodenversiegelung und -verdichtung mit Erosionsfolgen in der Umgebung führt. Lokal kann zudem Regenwasser kann nicht mehr versickern, wodurch die Gefahr von Hochwassern steigt. Bei den “Solarfeldern” wird grüne Landschaft ebenfalls verschattet und teilversiegelt, mit fatalen Folgen für Biodiversität und tierische Habitate. Doch insbesondere die Windanlagen erweisen sich als einziges Desaster für Mensch, Tier und Umwelt. Ihr bestenfalls minimaler Nutzen steht in einem absurden Missverhältnis zu den Schäden, die sie anrichten und der kumuliert ein Vielfaches dessen ausmacht, was selbst in den schlimmsten Horrorschilderungen an angeblichen Kernenergie-Schäden droht.

Es ist ein weiterer furchtbarer Preis, den Deutschland für die Inkompetenz und Verbohrtheit seiner Politik zahlen muss – und dies auch noch für eine letztlich keinesfalls “klimaneutrale“ Wirkung.