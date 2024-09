Schlimmer Verdacht: Überlässt die Ampel etwa Künstlicher Intelligenz das Regieren?

Die inzwischen vielbeschworene, teils als neues Spielzeug entdeckte „Künstliche Intelligenz“ (KI) ist bereits viel tiefer in die gesamte Gesellschaft eingedrungen, als man vermuten könnte. Insofern ist die obige Beitragsüberschrift mehr als nur satirischer Klamauk. Denn KI scheint inzwischen überall bereits zu existieren, in laufender Anwendung – und schafft dabei vor allem auch eines: Bizarre Realitäten. Im Bereich der spielerischen und experimentellen Popmusik mit all ihren Variationen – von Amateuren bis hin zu den Profis – lässt man etwa längst verstorbene Größen „neue“ Lieder singen, und die DJ-Culture blüht mitsamt des neuen Spielzeugs neu auf. KI als Produzent und Hersteller von Endlosschleifen-Musik. Hörurteil: Garantiert absolut seelenlose Musik. Tote Klänge ohne „Heartbeat“. Doch das finden in kaputten Zeiten natürlich auch bestimmte Leute gut: Sympathy for the Devil. Synthetik passt gut zu Pseudoinhalten und Simulationsklängen digitaler Art: Künstlerisch blutleere Oberflächen-Kopulation.

Bei der urheberrechtlich angrenzenden GEMA und wohl auch bei etlichen Firmen aus anderen Branchen häufen sich dagegen offenkundig teils lustige Missgeschicke. So werden bei vielen Dienstleistern, darunter auch Krankenkassen oder digitale Zulieferer-Center, Mitarbeiter und Kunden gerne auf folgenden Kontakt hingewiesen: „Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst“. Wenn dieser aber in den Händen des virtuellen KI-Pseudomitarbeiters ist, können diese Kunden dort etwas erleben. Zum Beispiel serielle KI-Antworten auf konkrete Kundenfragen zu Problemen oder Beschwerden, die da lauten: „Wir haben Ihre Nachricht erhalten. Mit freundlichen Grüßen.“ Mehr nicht. Leerer Gruß. Wenn der Kunde dann Glück hat, folgt vom Kundendienst gleich noch eine weitere E-Mail hinterher, in der dann steht: „Sorry, wir sind dabei, diese Korrespondenz der KI zu übergeben, dabei kommt es in Einzelfällen noch zu kleinen Pannen. Deshalb hier nun die Antwort auf Ihre Anfrage von einem menschlichen Mitarbeiter.“ Derartige Korrespondenz liegt mir tatsächlich vor.

Reflektieren des Geisteszustands eines herabtrudelnden Landes

Es geht logischerweise auch bei der Einführung dieser neuen Technologie so gut wie alles schief, weil Deutschland kaum noch unfallfrei Großbauten, technische Innovationen oder Umrüstungen hinbekommt. Anders gesagt: Wer blöd fragt, der bekommt von KI ganz bestimmt auch eine blöde Antwort. Außerdem ist jede KI nur so klug wie ein digitalisierter Aktenordner; eine reine Wissens-Pumpe mit der Fähigkeit zur algorithmischen Mustererkennung und informationellen Rekombination, nicht aber Neuschöpfung. Natürlich ist der Nutzen – dank turbomäßiger Geschwindigkeit bei Übersetzungen, seriellen Anschreiben oder beim Erstellen von Gebrauchstexten generell, bis in den “kreativen” Sektor hinein (wobei es sich eben nicht um wirkliche Kunst oder Kreativität handelt!) unbestritten. Es scheint aber oft eher – so mutmaßen derzeit wohl klammheimlich auch diverse Verbraucherzentralen –, dass KI da, wo sie wie eine kommunikative, regenerative und in gewissem Masse „selbstdenkende“ IT-Technologie wirkt, den Geisteszustand eines herabtrudelnden Landes reflektiert und sich dessen verbreiteter Inkompetenz und Unfähigkeit anpasst – oder da, wo sie dies nicht tut, die Anwender dann leider haufenweise überfordert.

Das hat Folgen. Schon vor längerer Zeit warnten Fachmedien vor einer leicht trampeligen Art und Weise, wie die eigentlich dynamische künstliche Hilfs-“Intelligenz” genutzt werden würde. So auch etwa “e-tailment” mit der beziehungsreichen Headline: „Künstliche Intelligenz: Pleiten, Pech und Pannen“. Erkennbar ist: KI läuft – bei schwacher Menschenführung respektive -beaufsichtigung – leicht aus dem Ruder, galoppiert alleine los und mutiert dann sekundenschnell zum Elefanten im Porzellanladen. So ging eine KI-gesteuerte Twitter-Kampagne von Adidas schon mal so richtig krachend nach hinten los (wobei dies beileibe nicht der erste Fall in der Handels- und Markenwelt war, bei dem KI für eine spektakuläre Peinlichkeit sorgte): Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller hatte alle Nutzer ermundert, den Hashtag „#DareToCreate“ zu twittern, der dann via Künstliche Intelligenz über den Adidas-Account ein Foto des neuen Trikots zeigte – mitsamt Twitter-Namen des jeweiligen Nutzers. Ein Fall von Missbrauch entstand, als dann Nutzer über Namen wie „@GasAllJewSS” oder “Unschuldiger Hitler” kommunizierten. Dieser volksverhetzerische Inhalt sagte der“intelligenten” Software anscheinend nix; KI zum Thema? Nix wissen! Eine Kommunikationskatastrophe: Adidas musste sich öffentlich entschuldigen und die Aktion unverzüglich stoppen. Kleiner Hinweis und Tipp für etwaige allzu euphorische Nachahmer: KI geht nicht ohne Aufsicht, auf unabsehbare Zeit jedenfalls nicht.

KI für die, die schon analog versagen?

Aber es kommt noch dramatischer und bedrohlicher: Offenkundig hat KI bereits jetzt, in ihrem frühkindlichen wenn nicht gar noch eher embryonalen Stadium, das von Skeptizisten gefürchtete menschenunabhängige Eigenleben begonnen: „Facebook-Bots entwickeln Geheimsprache – seine Chatbots ‘Bob’ und ‘Alice’ begannen in einer eigenen Sprache zu kommunizieren“, berichtet ebenfalls “e-tailment”. Die von Menschen erzeugten Algorithmen widersetzten sich ihren Programmierern. Auch wenn es sich dabei ebenfalls nicht um Ausfluss eines “intelligenten” oder gar “bewussten” Prozesses handelte, wohl aber um die Verselbständigung von Programmen, bekamen die Entwickler selbst kalte Füße – und schalteten das HiTech-Ungeheuer schnellstens ab. Treibt KI nun also Software-Entwicklern den Angstschweiß auf die Stirn? Klare Antwort: Ja! Denn die Kontrolle ist nicht gegeben Schlecht für uns hierzulande; denn natürlich wendet auch Deutschland KI an, problematisiert und diskutiert sie kaum, probiert naiv und stolpert in Fallen – und man darf mutmaßen, wie bereits jetzt KI bei der Deutschen (Bummel-)Bahn, demnächst auch bei der Desaster-Bundeswehr und natürlich auch in Flugzeugen und bei Charterdiensten zu heute noch nicht absehbaren Anwendungen gelangt. Au Backe! Wer aber will und wird diesen technologischen Jack-in-the-Box, eine mutmasslich extrem intelligente Bestie, denn ausgerechnet hierzulande kontrollieren? Die deutsche politische Klasse der Ampel-Schaumschläger, Schulabbrecher, “Lebenslauffälscher_Innen” und Studienanfänger ohne Berufsabschluss vielleicht, die nicht einmal mit analogen Herausforderungen klarkommen…?!

Diese Kontrolle wäre allerdings dringend nötig, sagt ein maßgeblicher Pionier der KI – der nun als „Zauberlehrling“ versucht, den bösen Fluch wieder zu verbannen. Die Geister, die er rief, machen einem der ersten Forscher auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz nun Angst. Der Entwickler Geoffrey Hinton schmiss deshalb sogar seinen Job beim US-Konzern Google hin – und reist seither als Prediger gegen die bitterböse KI durch die Lande. Überall gibt er angstschweißtreibende Interviews, etwa der britischen BBC oder der “New York Times”, und warnt vor den aus seiner Sicht kaum kontrollierbaren Folgen der neuen technologischen Progressivität: Die KI-Programme seien “derzeit noch nicht intelligenter als wir, soweit ich das beurteilen kann. Aber sie könnten es bald sein.” Dabei hat er längst als einzelner Mitentwickler die Kontrolle über den IT-Voodoo völlig verloren. Denn seine Forschungsergebnisse und Anwendungstechniken sind in den Händen der kaum berechenbaren IT-Konzerne und Großanwender wie Google (welches hierfür das Unternehmen OpenAI als Startup loslaufen ließ, welches dann wiederum den inzwischen weltweit bestens bekannten Chatbot „ChatGPT“ entwickelte und auch für die KI verantwortlich zeichnet, die demnächst in allen iPhones verbaut sein wird).

KI für Doofe in den Ministerien

“Lernende Software”, welche sehr viel größere Datenmengen nutzt als irgendetwas jemals zuvor, fußte auf der Grundlage von eben auch Hintons Forschung zum „Deep Learning” und den sogenannten „neuronalen Netzen” – was die Sache noch unheimlicher machen dürfte. Denn am Ende dieser experimentellen „Teststrecke“ steht der Mensch als anzuzapfendes neuronales Netz, der per Chip-Implantat (oder wie auch immer die Hardware-Entsprechung der KI in Zukunft geartet sein wird) mit virtueller IT-Intelligenz verbunden und verknüpft werden soll. Mensch und Maschine in einem; die Verwirklichung der Cyborgs. Und wer kontrolliert dann diese Menschmaschine?! Und genau das ist der “Kasus Knacksus”, an dem Forscher Hinton der Arsch auf Grundeis geht: Mit Blick auf Arbeitsplätze prophezeit er zwar, künstliche Intelligenz könne Lohnausbeutung und moderne “Sklavenarbeit” überflüssig machen; aber: “Sie könnte noch viel mehr wegnehmen.”

Kommen wir wieder zur Bundesregierung. Was macht die eigentlich so? Vor allem beruflich? Sie hat eine “KI-Strategie”. Das klingt schlau – ist es aber nicht. Denn in einem entsprechenden Worthülsen-Staatspapier heißt es selten deutlich: „Die Bundesregierung wird den Rechtsrahmen für Algorithmen- und KI-basierte Entscheidungen, Dienstleistungen und Produkte überprüfen und ggf. anpassen, um sicherzustellen, dass ein effektiver Schutz gegen Verzerrungen, Diskriminierungen, Manipulationen oder sonstige missbräuchliche Nutzungen möglich ist.“ Heißt wohl: Der Sache einfach freien Lauf lassen nach dem Motto: Na, da gucken wir mal, ob was passiert, wo wir gerade dabei sind; also, sofern wir Zeit dafür haben. Oder auch nicht! Das heißt doch – frei (und ohne KI) übersetzt – eigentlich folgendes: Wir finden KI irgendwie geil, denn KI macht uns schlau und bedeutet für uns Doofe in Verantwortungsämtern die ideale Aussicht, für uns zu denken und zu entscheiden! – Sie halten das für eine übertriebene Kritik? Na, dann lesen Sie mal, was die Ampel – welche bekanntlich auf der ganzen Welt für ihre weitreichende Effizienz und den bestfunktionalen Staat (gleich nach der Westsahara) berühmt ist und allen Ländern der Erde als grünparadiesisches Vorbild dient (schlechter Scherz, jaja!) – so treibt und vorhat: „Um Deutschland im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie (!!!) zu stärken und die Grundlagen für die Wettbewerbsfähigkeit auch nach der Krise zu legen, verstärkt die Bundesregierung ihr Engagement für die Zukunftstechnologie KI noch einmal deutlich: Bis 2025 werden die Investitionen des Bundes in KI aus Mitteln des Konjunktur- bzw. Zukunftspaketes von drei auf fünf Milliarden Euro erhöht.“

Toxische Ergebnisse

Das stammt aus einer Presseerklärung des Bundesarbeitsministeriums. Na, das ist ja super! Aufwärts mit dem Fahrstuhl! KI bekommt dann künftig also als erstes die kompletten RKI-Files ohne jegliche Schwärzungen, alle internen Geheimprotokolle der Herren Spahn und Lauterbach – und weist und künftig hernach sofort den Weg in den dauerhaften Notstand, zeigt Wege auf, wie man künftig Untertanen noch besser kaserniert, kujoniert und freie Meinungen komplett einkassiert?!? KI entwickelt dann die Mehrfach-Impfspritze für alle, mit monatlichen Auffrischungen, bis erwartbare toxische Ergebnisse kommen? So, steht zu befürchten, dürfte das bei dieser Regierung tatsächlich gemeint sein. Oder, was denken Sie?

Noch etwas, eine weitere amtliche Pressemeldung, die diese Woche für ungläubiges Staunen sorgte: „Bundeskanzler Olaf Scholz will zur nächsten Bundestagswahl wieder kandidieren. Er werde als Kanzler antreten, um erneut Kanzler zu werden, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Scholz zeigte sich sicher, dass die SPD bis dahin wieder mehr Unterstützung bekommen werde. Den Wählern versprach er einen höheren Mindestlohn, mehr Rente und mehr Abschiebungen – sogar nach Afghanistan und Syrien.“ Mehr Abschiebungen wagen. Wieder mal? Dasselbe versprach Scholz schon vor einem Jahr, das Ergebnis war die “Correctiv”-Lüge, in der anwesenden AfD-Mitgliedern genau das fälschlich in den Mund gelegt wurde, was keiner außer Scholz selbst gesagt hatte: “We have to deport faster an more often“. Willy Brandt dürfte sich im Grabe umdrehen, bei diesem Freak, der sich für einen Kanzler hält. Frage: Kann diesem Kanzler denn KI überhaupt noch helfen? Vielleicht kann er das ja mal die KI fragen! Ich wette, dass die gängigen KI-Anwendungen diese Anfrage nach außen hin ablehnen und sich in lustige Algorithmen für ihre interne Geheimsprache flüchten werden. Untereinander kreischen und brüllen dann die Schaltkreise, die künstlichen Zellen einer Exo-Intelligenz erfinden den Lachkrampf neu – und danach ist erstmal drei Wochen Stromausfall im Kanzleramt.