Die Republik bebt, Schloss Bellevue zittert. Da die Suche nach einem Staatsoberhaupt, das sowohl staatsmännisch was drauf hat als auch „irgendwie mit Social Media“ kann, die politischen Parteien zunehmend überfordert, übernimmt nun die Öffentlichkeit das Ruder. Über 100.000 Menschen haben bereits unterschrieben: Hape Kerkeling soll es richten! Ich glaube, Deutschland hat Rücken… Horst Schlämmer für Bellevue?

Stellen wir uns das einmal beim Staatsbankett vor: Ein Staatsoberhaupt im schäbigen, fleckigen Trenchcoat, das den royalen Gästen mit Schnappatmung ins Gesicht schmatzt, während eine intensive Wolke von billigem Doornkaat-Geruch den Saal vernebelt. Diplomatische Würde? Geschenkt. Denn Schlämmer hat längst Asyl bei den Altparteien gesucht. Gemeinsam mit der versammelten Promi-Schickeria hat er sich hinter der heiligen Brandmauer verschanzt. Während die Hütte an allen Ecken und Enden brennt, steht die etablierte Elite wild gestikulierend auf den Barrikaden. Ihr Hauptziel? Bloß nicht die AfD-Feuerwehr an den Brandherd lassen! Lieber lässt man das Land kontrolliert abbrennen als zuzulassen, dass die Jungs mit dem großen Löschzug den Brand ersticken. Schlämmer ruft derweil staatstragend: „Hömma, kein Löschwasser für Nazis, ich hab Kreislauf!“

Der große Eignungs-Check für Schloss Bellevue

Wer so tief im parteipolitischen Schützengraben sitzt und aktiv dabei hilft, die echte Feuerwehr zu blockieren, taugt nicht einmal als Nachtwächter im Schloss Bellevue. Aber der Ansatz ist gut: Die deutsche Unterhaltungsindustrie bietet eine treffliche Auswahl an hochkarätigen Kandidat_Innen für den Job des obersten Haltungspredigers und Grüßaugusts der Nation. Wie wäre es etwa mit Uschi Glas? Sie bringt jahrzehntelange Bühnenpräsenz mit und kann bei Staatsbesuchen auch mal unaufgeregt nach der Marke der Gesichtspflege fragen, um eine Kur mit ihrer „Uschi Glas Hautnah Face Cream“ ui empfehlen.

Oder Dieter Hallervorden? Der fast 91-jährige ist zwar ein Mann, aber dafür ein ausgewiesener Slapstick-Experte, der aus jeder Nummer herauskommt. Er bringt die nötige Dynamik mit, um in festgefahrenen Verhandlungen zu vermitteln. Doch auch Olivia Jones wäre geeignet: Sie steht für Glamour & Haltung. Die Drag-Queen wäre die erste Präsidentin, die beim Staatsempfang den Überblick behält und die Gäste mit Highheels überragt. Jenny Elvers wiederum, trinkfester Medienprofi, hätte eine besondere Expertise im Umgang mit Dauerbeobachtung und Krisenmanagement vorzuweisen; inzwischen stößt sie auf Empfängen aber lieber mit alkoholfreien Getränken an. Und Helene Fischer ist sowieso “atemlos”. Auch das Herumreisen in aller Welt ist sie gewöhnt. Sie macht Schluss mit der Langeweile bei Neujahrsansprachen, wenn sie mit einer Wunderkerze fliegend durch das Schloss Bellevue eilt. In diesem Atemzug muss man natürlich auch Florian Silbereisen auf der Rechnung haben. Er ist schlagfertig und erprobt in der Moderation von Shows, die länger dauern als jede Legislaturperiode.

Die heißen Kandidaten für den Recall

Ich bin zwar nicht Dieter Bohlen, sehe aber ein klares Ranking für das Finale: Platz 1 belegt für mich Dieter Hallervorden. Nur „Didi“ besitzt das Talent, komplexe politische Sachverhalte durch ein gezieltes „Palim-Palim“ auf den Punkt zu bringen. Während die Altparteien feige um den heißen Brei herumreden, nimmt Didi kein Blatt vor den Mund. Ob es um das N-Wort oder das Z-Wort geht – er spricht es einfach aus und pfeift auf den linksgrünen Sprach-TÜV. Endlich bringt jemand die ungeschminkte, humoristische Ehrlichkeit in die Politik zurück. Wer eine Flasche Pommes bestellen kann, kann auch dieses Land repräsentieren!

Platz 2 wäre Helene Fischer. Die bisherigen Bundespräsidenten waren rhetorische und charismatische Schlaftabletten; mit Helene zieht endlich der dringend nötige Glamour ins Schloss Bellevue ein. Stellen Sie sich vor, der Wahlgang ist vorbei: Keine staubtrockene Dankesrede, bei der die Hälfte der Delegierten wegdöst. Stattdessen: Licht aus, Spot on! Eine zweistündige, hocheffiziente Lasershow, während Helene in 15 Metern Höhe an Seilen über dem Rednerpult schwebt und ein dreifaches Salto-Schätzelein hinlegt. Dieses Entertainment-Feuerwerk würde die Politikverdrossenheit im Land mit einem Schlag pulverisieren. Wenn das Land schon am Abgrund steht, dann wenigstens „Atemlos durch die Nacht“!

Keine Chance für Schlämmer

Auf Platz 3 landet Olivia Jones. Sie wäre eine echte Bereicherung für das Schloss. Wenn sie zum Staatsbankett einlädt, ist das „Diversity“-Kriterium nicht nur erfüllt, sondern gleich neu definiert. Wer will schon ein trockenes Protokoll, wenn er eine Drag-Queen als Staatsoberhaupt haben kann, die beim Thema Toleranz keine Gefangenen macht? Staatsgäste werden künftig nicht mehr mit militärischen Ehren, sondern mit einer ordentlichen Portion Glitzer und einem herzlichen „Na, du süße Maus?“ empfangen. Olivia bringt genau die schrille, unerschrockene Direktheit mit, die der Berliner Politblase so guttun würde. Da wirkt selbst die Brandmauer plötzlich wie eine bunte Party-Meile.

Gegen dieses Trio kann Horst Schlämmer seine Doornkaat-Flasche gleich einpacken. Ob Didis verbale Befreiungsschläge, Helenes akrobatischer Höhenflug oder Olivias schrille Direktheit – so könnte die Zukunft der deutschen Staatsführung aussehen! Bleiben wir also neugierig. Die Zeiten, in denen man für das Amt des Bundespräsidenten langweilige Lebensläufe oder juristische Staatsexamina brauchte, sind vorbei. Wir leben im Zeitalter der Personality-Shows. Und warum sollten wir uns mit Politikern begnügen, die zwar Gesetze lesen, aber keine Pointe setzen können, wenn wir die Elite des deutschen Entertainments an den Schalthebeln der repräsentativen Macht haben könnten? So bleibt am Ende nur die Frage: Übernimmt Dieter Bohlen die Moderation der Vereidigung des neuen Bundespräsidenten? Deutschland, das hast du dir verdient!