Der freie Westen erodiert nicht an äußeren Feinden, sondern an selbstgemachten Blockaden, von der Verfälschung der Marktwirtschaft über demografische Scheren bis hin zur militärischen und diplomatischen Selbstbeschädigung im Nahen Osten – nicht zuletzt unter Beteiligung einer weithin fehlgeleiteten UNO-Politik. Die vorliegende Analyse gelangt zu einem eindringlichen Appell zur überfälligen Systemreform. Wer die Krisen im westlichen Kulturraum ernst nimmt, muss den Blick von den Symptomen auf die systemischen Ursachen lenken – die Wiederherstellung begrifflicher Klarheit eingeschlossen. Was sich heute als freiheitliche Ordnung ausgibt, ist in Wahrheit nur das, was Jahrzehnte eines kapitalistischen Fehlmanagements davon übriggelassen haben.

Schleichend und im Windschatten unkritischer Medien haben Finanzkonglomerate, Konzern-Oligopole und politische Lobbynetzwerke den fairen Wettbewerb kreativer Unternehmer und ehrlicher Arbeit abgedrängt und damit die authentische Marktwirtschaft verfälscht. Die Wiederbelebung einer freien und menschendienlichen Marktwirtschaft unter Zähmung der Geldmacht einer unsolidarischen Finanzelite ist für die westlichen Nationen gleichermaßen unter wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gesichtspunkten essenziell. Politisch wird diese Dringlichkeit an dem künstlichen Graben erkennbar, der sich seit über 200 Jahren zwischen Links und Rechts auftut und in den letzten Jahrzehnten bedenklich geweitet hat. Die polarisierenden Einflüsse lassen sich namentlich bei den (über große Nachrichtenagenturen orchestrierten) Mainstream-Medien verorten, was diese als vierte Staatsmacht und als weiteres Objekt einer notwendigen demokratischen Reform identifiziert.

Ökonomische Selbstentmachtung: Kapitalismus statt freier Marktwirtschaft

Der Kapitalismus britisch-amerikanischer Prägung war nie identisch mit Marktwirtschaft, konnte sich aber in dieser propagandistischen Tarnverpackung der berechtigten Kritik entziehen. Der Schwindel lässt sich jedoch schon an wenigen Unterscheidungskriterien aufdecken: Während faire Marktwirtschaft freie Wahlmöglichkeiten bietet, schafft Kapitalismus Abhängigkeiten und Preisdiktate mit Wucherpreisen für Endabnehmer (siehe Pharmaprodukte) und Dumpingpreisen für Produkte kleiner Erzeuger. Der Arbeitsmarkt wird durch eine Politik der offenen Grenzen übersättigt, was den kapitalistischen Investoren und Konzernoligopolen die Durchsetzung ausbeuterischer Beschäftigungsbedingungen und Bezahlung ermöglicht, während gefügige Systemunterstützer mit hoch dotierten Posten das andere Ende der Lohnschere besetzen. Die in wenigen Händen konzentrierte gigantische Finanzmacht bedroht damit zugleich die soziale Ausgewogenheit, die nationale Souveränität und (unter anderem über lobbymanipulierte Gesetzgebung und Ämterpatronage) die rechtsstaatliche Ordnung.

Ein Kernelement des kapitalistischen Fehlmanagements besteht in einer tiefen Spaltung der westlichen Gesellschaften in identitätspolitische Fraktionen durch die Mainstream-Medien. Die Polarisierung vollzieht sich teilweise entlang alter Fronten wie derjenigen zwischen Linken und Rechten und teilweise zwischen Befürwortern und Gegnern neu entstandener Kampagnen wie beispielsweise LGBT. Während die Öffentlichkeit so in künstlichen Grabenkämpfen gebunden wird, läuft im Hintergrund ein schleichender Erosionsprozess ab, der die Substanz der freien westlichen Nationen auch ganz wortwörtlich bedroht, und zwar in Gestalt eingebrochener Geburtenraten und einer Sterblichkeit jenseits des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes.

Die kulturelle Selbstauflösung

Das Fehlmanagement der Zivilisation zeigt sich hier unter anderem an der abgebröckelten Familienfreundlichkeit, an unsicheren Arbeitsverhältnissen und an einer hinter bunter Werbung und mangelhafter Kennzeichnungspflicht verschleierten skandalösen Lebensmittelqualität. Weiterhin reduzieren überflüssige medizinische Eingriffe wie nicht indizierte Kaiserschnitte und Hysterektomien (Uterus-Resektionen) sowie behördlich geduldete Nebenwirkungen von Pharmaprodukten die Gesamtfertilität und Gesundheit unter Priorisierung einer menschenfeindlichen Profitlogik.

Innerhalb der letzten 100 Jahre ist die einheimische Bevölkerung in Europa kaum gewachsen: Auf einen moderaten Anstieg bis etwa zum Jahr 2000 folgte ein beschleunigter Rückgang. In derselben Zeitspanne hat sich die Einwohnerzahl im arabischen Raum ungefähr verzehnfacht. Solange sich kein Schließen der Schere zwischen beiden demographischen Entwicklungen abzeichnet, steuert der freie Westen aus einer ehemals haushohen Überlegenheit auf eine zukünftig haushohe Unterlegenheit zu.

Ideologische Wehrlosigkeit und militärische Selbstmordstrategien

Noch immer bemühen sich Politiker und Medien, jede derartige Besorgnis reflexartig als rassistisch abzutun. Doch im hier relevanten Diskurs geht es nicht um Herkunft oder Hautfarbe, sondern um den politischen Islam – und da ist der Rassismusvorwurf als unsachlich zurückzuweisen. In dieser ideologischen Auseinandersetzung verläuft die Trennlinie exakt zwischen der freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung und einem totalitären Gesellschaftskonzept, das von Scharia und Djihad geprägt ist. Religion und politische Ideologie haben keinen kategorischen Zusammenhang mit Rasse.

Die Notwendigkeit, derartige Selbstverständlichkeiten klarzustellen, ist symptomatisch für eine jahrzehntelang vernachlässigte ideologische Verteidigung des Westens und seines Prinzipienfundaments. Das galt bereits in den 1950er bis 1980er Jahren für die Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Kollektivismus – wie damals die Philosophin Ayn Rand mit Blick auf die intellektuelle Wehrlosigkeit des Westens diagnostizierte – und gilt nun verstärkt für diejenige mit dem politischen Islam.

Orientierungslose Verzagtheit

In ihrer resultierenden orientierungslosen Verzagtheit haben sich westliche, vor allem US-amerikanische Politiker auf eine Pseudostrategie der Symptombekämpfung verlegt. Während der ideologischen Ebene der Auseinandersetzung systematisch ausgewichen wurde, hat man sich auf die physisch-militärische Ebene locken lassen. In den Interventionen wurden die fatalerweise nie aufgearbeiteten Fehler vergangener Konflikte wiederholt und ins Gigantische gesteigert.

Der verhängnisvolle Glaube an die Machbarkeit rein militärischer Zermürbung gipfelt heute in einer tragischen historischen Paradoxie: Während die jüdisch-christliche Zivilisation im Wettbewerb mit dem totalitären Islamismus steht, wird sie durch verfehlte eigene Strategien nicht nur nach außen geschwächt, sondern auch im Innern zerrissen. Dieses Phänomen zermürbt den freien Westen bereits seit den kontraproduktiven Militärinterventionen der USA von Vietnam (1955–1975) bis Afghanistan (2001–2021), während das klare Bewusstsein dafür erst in letzter Zeit erwacht. Auch in diesem Thema haben die Mainstream-Medien eine polarisierende Rolle gespielt.

Strategische Selbstsabotage

Dass solche strategischen Fehler doppelt weh tun, wenn sie von Freunden begangen werden, zeigt sich wie nie zuvor am Beispiel der sinnlos zerstörerischen und zugleich selbstzerstörerischen Vorgehensweise der abgewählten israelischen Regierung Netanjahu im Gaza-Krieg. Wenn eine wehrhafte Nation infolge einer so kontraproduktiven Kriegsstrategie wie der israelischen Dahiya-Doktrin zugleich militärisch und auf der Ebene ihrer moralischen Reputation scheitert, spielen pseudopatriotische Politiker den Islamisten direkt in die Hände. Umso dringender ist es, den Schulterschluss im jüdisch-christlichen Kulturraum wiederherzustellen.

Dieser gelingt jedoch weder durch das vermeintlich patriotische Abnicken blinder Gewalt, noch durch die Vermengung von Anteilnahme für palästinensische Zivilopfer mit Parteinahme für brutale Dschihadisten, sondern durch die klare Unterscheidung zwischen dem Existenzrecht zweier Nationen und den fehlgeleiteten Strategien ihrer jeweiligen Führung, die den Frieden in unerreichbare Ferne rücken lassen. Noch viel weniger als seine Feinde dürfen Israels Freunde zu den Fehlern seiner Führung schweigen. Im Gegenteil: Echte Solidarität verlangt einen ehrlichen Blick auf eine Kriegsführung, die sich strategisch selbst sabotiert.

Die Falle der „humanitären“ Selbstfesselung

In der klassischen Kriegskunst gilt Überraschung als oberstes Gebot. Doch die israelische Armee tut systematisch das Gegenteil: Aus Sorge vor internationalem Reputationsschaden werden Angriffe im Voraus angekündigt, Korridore publiziert und Evakuierungen verlangt. Terrororganisation wie Hamas und Hisbollah nutzen die willkommene Vorwarnzeit, um Kämpfer in tiefere Tunnel zu verlagern. Der Angriff geht ins Leere oder trifft weniger gut informierte Zivilisten. Ebenso kontraproduktiv ist ein technokratisch gehandhabter Drohneneinsatz, der oft die Bequemlichkeit eines statisch definierten Einsatzraumes wie der Wohnung eines Terroristenführers vor einer präzisen operativen Aufklärung vor Ort priorisiert. – Das bittere Resultat besteht in Kollateralopfern unter den Familienangehörigen der Dschihadisten, die in keinem vertretbaren Verhältnis zum minimalen Erfolg stehen.

Als Antwort auf jeden Beschuss Israels wird nach der besagten Dahiya-Doktrin zivile Infrastruktur und Wohnsubstanz im Umfeld der Dschihadisten-Stellung zerstört. Doch die erfolgsnotwendige territoriale Kontrolle und Entwaffnung des Gegners gelingt nicht mit flächendeckenden Bombardements, unter denen Stadtteile erst nach ihrer Pulverisierung befreit werden können. Wenn nach den Kämpfen Wohnraum und Basisstrukturen fehlen, werden die Menschen in Zeltlagern untergebracht. Währenddessen warten die Islamisten im Untergrund ruhig ab und freuen sich bereits auf die Entsendung einer neuen Migrantenwelle in den Westen. Das ist keine Zerschlagung des Feindes, sondern die Verwaltung einer Dauerkrise. Die Profiteure dieser Kopie und Steigerung einer bereits in Vietnam krachend gescheiterten amerikanischen Militärstrategie sind auch heute dieselben wie damals – die Kräfte des des Militärisch-industriellen Komplexes (MIC) und der großen Finanzkonzerne.

Die Alternative: Das Sektoren-Modell

Wie speziell das Management der Drohneneinsätze ist auch das militärische Vorgehen allgemein von einem – technisch machbaren – minimalinvasiv-chirurgischen Kräfteeinsatz zu einem plumpen Kahlschlag abgesunken. Von reichlich bezahlten militärischen Führungspersonen können die Bürger wesentlich mehr psychologisches Gespür, Ressourcenschonung und strategische Kreativität erwarten. Hier ein Entwurf als Anregung:

Säuberung statt Verwüstung – Die Kampfzone – der Gazastreifen – wird in überschaubare Sektoren eingeteilt, die nacheinander von Hamas-Kämpfern zu befreien sind;

Geordnete Evakuierung – Frauen und Kinder werden geordnet über gesicherte Korridore und Übergänge evakuiert;

Waffenkontrolle – In einem zweiten Evakuierungsschritt werden die Männer zur Aufgabe aufgefordert und beim Verlassen des Sektors gründlich auf Waffen durchsucht;

Amnestie – Für alle sich ergebenden Kämpfer gilt Amnestie;

Registrierung – Jede(r) Evakuierte erhält bereits beim Übertritt neue, fälschungssichere Papiere als Schlüssel für künftige humanitäre Hilfe. Wer sich entzieht, wird als Kombattant verhaftet;

Isolation – Der Sektor wird nach letzter Warnung von jeder Versorgung abgeschnitten;

Robotergestützte Säuberung – Um selbstmörderischen Häuserkampf zu vermeiden, wird die abschließende Säuberung von fanatischen Dschihadisten weitgehend durch Roboter erledigt;

Erhalt der Bausubstanz – Da der Sektor kontrolliert statt flächendeckend bombardiert wird, bleibt die Bausubstanz im Kern erhalten. Die evakuierten und registrierten Bewohner können nach der Säuberung in ihre intakten Häuser zurückkehren – frei von der Geißel des Terrors;

Wiederaufbauprogramm – Da die erhaltene Bausubstanz nach Jahren verfehlter Militärstrategie weithin Theorie ist, bedarf es eines zielgerichteten Wiederaufbau- und Unterbringungsprogramms;

Verantwortlichkeit – Die dafür Verantwortlichen sind dieselben, die das arabische Flüchtlingsproblem von 1948/1949 unmittelbar verursacht oder zu einem absurden Dauerproblem gesteigert haben. Das sind konkret die vier arabischen Nachbarländer Israels plus Saudi-Arabien und der Irak sowie die UNO mit ihrer Tochterorganisation UNRWA.

Das Versagen der UNO und der notwendige politische Wechsel

Dieses Modell ist kein weichgespülter Kompromiss, sondern prinzipienbasierter Realismus. Damit er greift, muss sich der Druck auf fünf Akteure richten: In Israel muss die Regierung nach Netanyahu erkennen, dass die Zerstörung ziviler Bausubstanz mit ihren unvermeidbaren Kollateralopfern der Strategie der Islamisten in die Hände spielt. Wer den Feind besiegen will, muss das Terrain kontrollieren, statt es zu pulverisieren. In den USA muss die Ära der unkonditionierten Scheckheft-Diplomatie und der Finanzierung endloser Krisenverwaltung enden. Die Regierung muss vom eigenen Sicherheitsapparat ebenso wie von Verbündeten strategische Effizienz einfordern, statt in endlos verschleppten Kriegen die Profiteure des MIC und der Finanzwirtschaft zu subventionieren.

In Deutschland muss die Regierung von ihrer moralischen Starre in ein konstruktives Engagement übergehen. Dazu kann sie auf den historischen Erfahrungen mit der erfolgreichen Integration von Millionen von Vertriebenen nach 1945 aufbauen und diese als Entwicklungsmodell der Fehlleistung der UNRWA und der arabischen Staaten nach 1948 gegenüberstellen. In der UNRWA muss man aus dem Vergleich mit dem deutschen Integrationsmodell die Lehre ziehen, dass ihre gut gemeinte Hilfe mit der Unterbringung der Palästinaflüchtlinge in Flüchtlingslagern ab 1949 langfristig zum Gegenteil einer harmonischen Koexistenz geführt hat. Nachhaltige Hilfe besteht nicht in Daueralimentierung und Verwaltung eines Notstandes, sondern in zielführender Hilfe zur Selbsthilfe.

Grundlegende Rückbesinnung auf die UN-Charta-Prinzipien

In der UNO schließlich ist eine grundlegende Rückbesinnung auf ihre Charta-Prinzipien von 1945 erforderlich. Statt als neutrale Instanz zu wirken, haben sich ihre maßgeblichen Organe – der Sicherheitsrat mit seinen bindenden Entscheidungen und die Generalversammlung mit ihrer automatischen Stimmenmehrheit – über Jahrzehnte hinweg in einen schwerwiegenden Wertekonflikt verstrickt: Indem in zahllosen Resolutionen der Unverletzlichkeit des Territoriums von Aggressoren (Artikel 2) fälschlicherweise den Vorrang vor dem elementaren Recht auf Leben und Selbstverteidigung (Artikel 51) eingeräumt wurde, verurteilte die Weltorganisation das angegriffene Israel regelmäßig wegen seiner Notwehrmaßnahmen, während sie die arabische Gewalt und den Terror de facto mit einer „unmoralischen Haftpflichtversicherung“ versorgte.

Indem die UNO und ihre Resolutionen (gestützt auf selektive Lesarten wie die Resolution 194) den arabischen Revanchismus und die Illusion einer Rückabwicklung von 1948 mantraartig am Leben erhalten, anstatt wie das weltweite Flüchtlingshilfswerk UNHCR auf Integration und Eigenverantwortung zu setzen, haben sie das Problem nicht gelöst, sondern über die Jahrzehnte ins Absurde gesteigert. Das System der von (großenteils autokratischen) Regierungen ernannten UNO-Delegierten hat die Weltorganisation in ein prinzipienfernes Forum für Machtpolitik verwandelt; eine nachhaltige Reform muss daher bei einer direkten, demokratischen Wahl der UNO-Delegierten ansetzen, um die Institution von regierungsabhängigen Blockbildungen zu befreien. Erst wenn der Westen seine innere Selbstsabotage und ideologische Verzagtheit beendet – und in unvermeidbaren Militäreinsätzen auf chirurgische Präzision statt auf blinde Zerstörung setzt –, wird er seine historische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Der Kurswechsel ist überfällig – nicht aus Feindseligkeit gegenüber anderen Kulturen, sondern aus Selbstachtung vor den eigenen Werten.

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Dieser Beitrag erscheint auch im “Overton-Magazin”.