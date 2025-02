Ein Schlüsselfaktor für das hohe Wahlergebnis der Alternativen für Deutschland war ihr Aufruf zur Überwindung von Schuld und Scham, die in der Nachkriegszeit in diesem Land vorherrschend waren. Viele Jahre lang waren sie Teil einer notwendigen Abrechnung mit den Gräueltaten der Vergangenheit, aber diese Last der Schuld hat das Land zunehmend gelähmt und ist zu einem Hindernis für seinen Fortschritt geworden. Sie hinter sich zu lassen ist Teil einer allmählichen Entwicklung, die seit den 1990er Jahren im Gange ist.

Als ich 1993 als Gastprofessor nach Deutschland kam, stellte ich fest, dass viele Studierende ihre Abneigung gegen ihr eigenes Land zum Ausdruck bringen wollten: Deutschland hatte schreckliche Dinge getan, und sie schämten sich dafür. Sie waren stolz auf diese Abneigung, als wäre sie eine Tugend, und sie schienen zu versuchen, damit meine Zustimmung zu gewinnen. Als ich sie darauf hinwies, dass sie sich für Verbrechen schuldig fühlten, die die Generation ihrer Großeltern vor 50 Jahren begangen hatte, antworteten sie: „Ja, aber es könnte wieder passieren!“

Festhalten an der Schuldfrage

Ich verließ Deutschland nach zweieinhalb Jahren und kehrte im Jahr 2000 wieder zurück. Das Schuldgefühl bei den Studierenden war immer noch da, aber nicht mehr so stark. In Diskussionen verteidigten einige Studierende ihr Land, aber sie wurden schnell von der Mehrheit überstimmt. Manchmal entschuldigten sich jemand nach dem Unterricht bei mir für diese Minderheit. Es war ihnen peinlich, sie fanden es beschämend. Diese Minderheit wuchs im Laufe der Jahre. Die Diskussionen gerieten manchmal zu hitzigen Auseinandersetzungen. Die Studierenden, die an der Schuldfrage festhalten wollten, schienen dies aus staatsbürgerlicher Pflicht heraus zu tun. Diejenigen, die sie aufgeben wollten, hatten eine ungeduldige „Genug ist genug“-Einstellung.

Im Jahr 2010 sagte Shimon Peres, Präsident Israels und Nobelpreisträger, vor dem deutschen Parlament, die wichtigste Lehre aus dem Holocaust sei: „Nie wieder!“ Seine Aussage waren eine Warnung, dass der Holocaust damals nicht nur aus einer bestimmten historischen Situation heraus entstand, sondern eben auch aus etwas in den Deutschen, das auch heute noch vorhanden sei. Die Aussage implizierte, dass die Deutschen eben doch eine persönliche Verantwortung für Gräueltaten hätten, die vor ihrer Geburt begangen wurden.

Die AfD als Zielscheibe der Verachtung

Dies wurde vom Establishment allgemein gelobt. Die schuldbewussten Studierenden fühlten sich dadurch bestätigt. Sie bestanden darauf, dass die heutigen Deutschen sich vor diesen Tendenzen hüten müssen. Diese jungen Menschen trugen ihre Scham wie ein Ehrenabzeichen.

2017 schaffte die AfD mit 12 Prozent der Stimmen und damit als drittstärkste Partei den Einzug in den Bundestag. Die etablierten Parteien und Medien schlugen angesichts dieser Bedrohung ihrer Macht voll Alarm. Sie starteten eine Diffamierungskampagne und unterstellten der AfD, dass sie voller Neonazis sei, die Deutschland wieder zum Paria in der Völkerfamilie machen würden. Die Vertreter der AfD wurden zur Zielscheibe des Hasses, ihre Wähler zur Zielscheibe der Verachtung. Das polarisierte das Land – auch die Studierenden. Die Diskussionen wurden viel emotionaler, aufgeladen mit Wut, Selbstgerechtigkeit und Abwehrhaltungen. Die Gesellschaft befand sich in einem Umbruch. Dieser Umbruch hat sich in den letzten acht Jahren verschärft, und die AfD ist ein wichtiger Faktor dabei. Abgesehen von ihrem Geschichtsrevisionismus (aus Sicht des Establishments) ist die Partei sie nationalistisch und libertär-konservativ. Sie befürwortet weniger Staat und eine Verschärfung der Asylgesetze; eine Position, die aktuell weltweit an Schwung gewinnt.

Verantwortungsbewusste Erinnerung statt Schuld und Scham

Um die AfD zu isolieren, hat sich die CDU/CSU früh strikt geweigert, mit ihr zusammenzuarbeiten geschweige denn eine Koalition mit ihr zu bilden, und es vorgezogen, Zweier- und Dreierkoalitionen mit den übrigen Parteien zusammenzuschustern. Doch die Differenzen zwischen ihnen sind so tief, dass eine Einigung nur schwer möglich sein wird. Der politische Prozess wird spätestens ab dem Zeitpunkt blockiert sein, an dem Deutschland entschlossenes Handeln braucht, dies aber praktisch unmöglich ist. Das daraus resultierende Chaos wird die AfD noch mehr stärken.

Trotz des politischen Gerangels sind die Deutschen auf dem Weg, ihre Schuld und Scham zu überwinden. Sie werden sich weiter verantwortungsbewusst an die Grausamkeiten dieser zwölf schrecklichen Jahre erinnern – aber sie wissen, dass sie Geschichte sind. Sie werden nicht länger an die Vergangenheit gekettet sein. Und dann wird der am meisten benötigte Schritt kommen: Deutschland muss nach 80 Jahren alliierter Herrschaft seine Souveränität zurückgewinnen. Es braucht Mut zum Handeln!

William T. Hathaway ist US-amerikanischer Schriftsteller und Autor von acht Büchern. Der ehemalige Fulbright-Gastprofessor für Amerikanistik an den Universitäten Oldenburg und Bonn lebt seit 25 Jahren in Deutschland.