Schlechte Nachrichten sind inzwischen das tägliche Hintergrundrauschen, weil erwiesener Normalfall in der auf allen Ebenen abstürzenden Ex-Bundesrepublik Deutschland, diesem ruinierten Land, welches auf den letzten Metern vor dem Abgrund steht. Verluste allerorten. Die Frage drängt sich längst auf, ob hierzulande – mit Ausnahme der AfD-Wähler – nicht die mutmaßlich durchgeknalltesten, idiotischsten Volltrottel des Universums hausen: Stoisch unbeirrt torkelt und taumelt Blödistan oder Absurdistan (oder wie all die in den Reihen der Entnervten, Entsetzten oder sonstwie weitgehend Resignierten verwendeten Lästernamen auch lauten mögen) auf die maximale Katastrophe zu, auf den finalen Point of no Return, an dem der einst von großen Staatsmännern wie Otto von Bismarck geformte deutsche Nationalstaat vollends aufgelöst ist und seine kläglichen Resten der Verwesung in Geschichtsbüchern und musealen Vitrinen harren. Folgen wir perspektivisch dem Los der alten Ägypter, der alten Griechen und der alten Römer, dann sind wir dann bald mal weg.

Es sind Nachrichten wie die gleich folgende, welche im geistig-mental verstorbenen Buntland und Vielfaltshabitat wohl nur noch notorische Kritiker wahrnehmen (obwohl sie selbst diese kaum noch sonderlich aufregen können): Der Präsident des Kiel-Instituts, Moritz Schularick, hat in einer ansonsten kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Rede etwas lakonisch rausgehauen, was eigentlich jeden Berufspolitiker und jeden echten Journalisten aufschrecken müsste: Unerschrocken sprach Schularick in seinen Worten sinngemäß aus, was in Industrie und Mittelstand längst Binse ist – dass dieses Land nämlich Schrott ist und eben auch nur noch Schrottwert hat: “Wenn wir einen gewissen Konzern in Wolfsburg an die Chinesen verkaufen würden, solange wir noch was für die kriegen, ist das keine schlechte Idee„, sprach er trocken-resigniert, wie ein Auktionator, der einen alten Sack vergammelter Kartoffeln mit leichtem Ekel und naserümpfend hochhält und auf Gebote hofft.

Raunen im Saal

Schularicks Aussage habe, so berichteten die Medien, “für Raunen im Saal” gesorgt. Dass der Top-Ökonom – wohl eher ungebeten – vor dem offenbar bass staunendem Publikum einen süffisant-lästerlichen Vorschlag in Richtung Wolfsburg und dem dort dauerkriselnden ehemaligen Vorzeige-Konzern VW aussprach, zu retten, was zu retten ist, und sei es durch Selbstverramschung nach China, sei “als gezielte Provokation gewertet” worden. Doch Schularicks Fazit – also des Ökonomen kühle und knallharte Bilanz – fiel als Wertung noch viel deutlicher aus. Denn er wagte es auch noch anzumerken, dass er Deutschland “beim Autobauen nur noch als Entwicklungsland“ sehen würde. Dieser rednerische der Katastrophen-Vorfilm eines echten Wirtschaftsexperten fand nicht im privaten Kreis statt, sondern Schularick bekannte seine Ansichten auf der hochkarätig besetzten Industriekonferenz mit unter dem dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sowie der IG Metall – in Berlin und somit in unmittelbarer räumlicher Nähe zu Regierungsviertel und Parlament.

Eigentlich müsste es nach solchen Äußerungen eines führenden Wirtschaftsanalysten und ökonomischen Schwergewichts in der Öffentlichkeit, vor allem aber in den Vorstandsetagen sämtlicher Industrien (sofern noch existent) und den Wirtschaftsverbänden heftig schrillende Alarmglocken geben, müsste sich erkenntnisreiches Entsetzen breitmachen. Und selbstverständlich wäre dies ein weiterer guter Grund (wenn auch bei weitem nicht der einzige!) für die Vogelscheuche Merz im Kanzleramt, den sofortigen Ausstieg aus seiner Selbstaufgabekoalition mit der SPD zu beschließen und einen radikalen Kurswechsel einzuleiten, der den wirtschaftlichen Totalzusammenbruch irgendwie verhindern könnte. Was natürlich nicht geschehen wird – komme, was da wolle; denn seit der kommunistischen Ostzonentrutsche Merkel und ihrer Verwesungspolitik heißt es für die herrschende Eliten-Klasse doch ungerührt: “Nach uns die Sintflut!”

Wir waren mal mehr – und sind es nicht mehr

Wagen wir mal einen kleinen Zeitsprung: Es war Ende der 1960er Jahre, als Woodstock-Festival der populären Musik jener Zeit einen kräftigen innovativen Schub für die Live-Musik weltweit gab. Inmitten all des populären Trubels war auch eine junge Sängerin vom Land, die es in die Städte und zum urbanen Leben zog: Janis Joplin, Supertalent mit Megastimme, eine echte „Blues-Röhre“, wie man das damals noch nannte. Sie hatte mehrere Hits, die um die Welt zogen und Millionen erreichten, etwa “Me and Bobb McGee“ oder “Cry Baby”. In einem weiteren Song sang sie unsterbliche Zeilen, die für immer und bis heute in Erinnerung bleiben sollten: “Oh, Lord, would you buy me a Mercedes-Benz”… legendär. Privat fuhr sie einen grellbunt gestylten Hippie-Porsche 356. Was war daran sinnfällig? Nun, Deutschland galt in jener Zeit – wie seit den frühesten Anfängen der von ihm hervorgebrachten Autopionieren – als ehrfurchtgebietender Ingenieurskunstriese, seine Marken waren Statussymbole, was nicht nur im Establishment, sondern auch im subversiv-rebellischen Milieu neidlos anerkannt wurde. Damals, als Deutschland in aller Welt und bei jedem Jugendlichen ein großes, starkes Symbol für Top-Performing war und Mercedes eine absolute Spitzenmarke, die als Metapher auf Reichtum und Wohlstand damals glatt durchging: Da waren wir wer!

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All das ist binnen weniger Jahre am linksgrün-ideologischem Gängelband zerstört und auf die Müllkippe geworfen worden. Als Deutschland gezwungen wurde den Verbrenner auslaufen zu lassen und die Autoindustrie durch immer neue Gängelungen erwürgt wurde, da begann das Ende, welches aus den Resten nun eben einen Schrotthaufen macht und nunmehr alles hierzulande zur Ramschware, bestenfalls noch zum Übernahmekandidat für China. Wie sogar ein Spitzenökonom nüchtern zu Protokoll gibt. Für den Rest gibt es überhaupt keine Abnehmer mehr. Wer will schon deutsche Lastenräder mit Regenbogenflaggen?