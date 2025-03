Schmeißt Antonio Rüdiger endlich aus der Nationalmannschaft!

Deutschlands Allahu-Akbar-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat seine fragwürdiges Sozialisation und sein offenkundig archaisches Weltbild wieder einmal mit einer Geste auf dem Fußballplatz bestätigt – die zwar international für Empörung sorgt, aber (zumindest in Deutschland) natürlich wieder keine Folgen für ihn haben wird. Nach dem Champions-League-Spiel seines Vereins Real Madrid beim Stadtrivalen Atlético Madrid hatte Rüdiger eine Halsabschneider-Geste in Richtung der Atlético-Fans gemacht, von denen er zuvor angepöbelt worden war. Andere Spieler hätten so etwas ignoriert oder in ihrer Wut vielleicht den Mittelfinger gezeigt, höhnische Bemerkungen von sich gegeben oder wären verbal ausfällig geworden – doch das Einzige, was Rüdiger einfiel, war eine Geste, die brutalen Mord signalisiert.

Man kann durchaus davon ausgehen, dass dies als unbeherrschte Reaktion geschah – doch genau das ist das Problem: Wenn das Reptiliengehirn, das limibische System in uns übernimmt und wir die Selbstkontrolle passieren – was jeden Menschen passiert –, kommt die originäre, eigentliche Wesensprägung zum Vorschein und es wird jeweils die Drohgebärde gezeigt, die dem unverfälschten Denken und Fühlen und der jeweiligen Sozialisation entspricht. Manche spucken aus, brüllen los oder zeigen – wie einst Stefan Effenberg – den Stinkefinger. Antonio Rüdiger zeigt eine Halsabschneidergeste, was einmal ehr ein bezeichnendes Licht auf sein mentales und emotionales Innenleben wirft.

Vom Tauhid-Finger zur Halsabschneidergeste

Als Rüdiger er im vergangenen Jahr – hier jeweils wohlbewusst und mit Vorsatz – mehrmals den sogenannten Tauhid-Finger präsentiert hatte, der weltweit als Erkennungszeichen islamistischer Terroristen und Fanatiker gilt, behauptete er anschließend, es habe sich dabei um ein rein religiöses Zeichen gehandelt. „Nius“-Chef Julian Reichelt, der den Skandal als erster thematisiert hatte, wurde von Rüdiger und dem DFB sogar wegen Verleumdung angezeigt. Auch die deutschen Appeasement- und Islamverstehermedien sprangen ihm sogleich zur Seite und empörten sich über die bloße Annahme, Rüdiger könne mit Salafisten und Terroristen sympathisieren.

Auch Nancy Faesers Innenministerium eilte zur Hilfe und belehrte in kreidefresserischem Verharmlosungsduktus: „Der sog. ‚tauhid‘-Finger gilt im Islam als Symbol der Einheit und Einzigartigkeit Gottes. Die Geste ist unter Musliminnen und Muslimen auf der ganzen Welt verbreitet “ – und das, obwohl selbst der bayerische Verfassungsschutz die Geste als eindeutig islamistisch einstuft. Es war in etwa so, als würde die Bundeszentrale für politische Bildung das Hakenkreuz alleine mit der historischen Entwicklung der Swastika erklären und mit keiner Silbe auf ihre Bedeutung für die Nationalsozialisten verweisen.

Das warnende Beispiel Özil

Seine Karriere in der Nationalmannschaft konnte Rüdiger trotz dieses Skandals natürlich trotzdem problemlos fortsetzen – und dasselbe wird auch diesmal, nach der Kopf-ab-Geste, wieder passieren: Wer an diesem neuen Musterknaben der vermeintlichen Integration, Weltoffenheit und Vielfalt (der mit seinem Verhalten für die Perversion dieser Schlagworte steht) Kritik übt, wird zum “Islamophoben” oder “antimuslimischen Rassisten” gestempelt, während Rüdiger weiter Narrenfreiheit genießt. Mit denselben Blindheit wurde einst auch der “Bambi”-Integrationspreisträger Mesut Özil jahrelang in Schutz genommen – obwohl er seine Verachtung für Deutschland und seine Zuneigung für den türkischen Despoten Recep Tayyip Erdoğan immer und immer wieder demonstriert hatte und inzwischen als wandelndes Beispiel für alles glänzt, was in der deutschen Zuwanderungspolitik seit Jahrzehnten schief läuft.

Erst als er Özil sich auch noch den türkischen Islam-Faschisten der Grauen Wölfe zuwandte, bröckelte Özils Heiligenschein bei den migrationsverzückten und -verrückten Linken . Heute tut man beim DFB und in den Mainstream-Medien am liebsten so, als gäbe es ihn gar nicht. Man fragt sich, wann es bei Rüdiger so weit ist; wenn er irgendwann seinen Gesten Taten folgen lässt?

Alle Alarmglocken müssten schrillen

Den jüngsten Ausfall des Kickers kommentierte zumindest der frühere „Bild“-Fußball-Chef Alfred Draxler mit den Worten: „Diese Geste geht natürlich gar nicht. So was macht man nicht. Diese Geste in der heutigen Zeit ist indiskutabel.“ Rüdiger sei ein erfahrener Nationalspieler und Champions-League-Sieger, da müsse man sich “besser im Griff” haben. Doch genügt das? Geht es hier also nur darum, künftig mehr Beherrschung oder Verstellung (“Taqiya”) zu zeigen? Das macht es nicht besser, denn Rüdiger tickt ja offenbar so, wie er es nun hat unwillkürlich durchblicken lassen.

Würde man vor dem Hintergrund all der islamistischen Terrorattacken der jüngsten Zeit ein psychologisches Risikoprofil von Rüdiger erstellen, müssten alle Alarmglocken schrillen: Migrationshintergrund, muslimisch-strenggläubig, mutmaßliches Sympathisieren mit dschihadistischen Terroristen durch Zeigen derer Symbole und jetzt auch noch eindeutige Mordgesten. Wie alle Muslime in diesem Land genießt Rüdiger längst völlige Narrenfreiheit – wozu in seinem Fall auch noch die zusätzliche “Versicherungspolice” des Black-Lives-Matters-Bonus als Schwarzer kommt. Diese falschverstandene Toleranz ist im woken DFB gewissermaßen zur Doktrin geworden – während deutsche und nichtmuslimische Spieler peinlich genau auf jedes Wort und jede Geste achten müssen.Schmeißt Rüdiger endlich aus der Nationalmannschaft!