Schmierenstück Stromausfall: Lügen, Tennis und zweierlei Maß

Es war das vorerst letzte Kapitel im Schmierentheater rund um den Stromausfall Berlin – und schon wieder deutet sich eine Rückkehr zur Tagesordnung an: Nachdem sich die SPD mit ihren Aussagen zur Unterbringung der Betroffenen und der Bevorzugung von Asylbewerbern gegenüber der einheimischen Bevölkerung schon ordentlich in die Nesseln gesetzt hat – statt sich als SPD-Politiker dafür einzusetzen, dass alle von dem Stromausfall Betroffenen direkt einen Platz in einem Hotel zugewiesen bekommen, belehrte man die Bevölkerung lieber darüber, warum das nun bei Migranten geht), legte die CDU nach. Bürgermeister Wegner hat gelogen. Statt sich am ersten Tag des Blackouts im Berliner Südwesten den „ganzen Tag zuhause in sein Büro eingeschlossen“ zu haben, wie er behauptete, war er von 13 bis 14 Uhr mit seiner Parteifreundin, Lebensgefährtin und Regierungskollegin, der CDU-Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch, entspannt Tennis spielen.

Er habe “den Kopf freibekommen” müssen. Beim Tennis – einem Sport, der hohe Konzentration erfordert. Friedrich Merz, der sich den ganzen Blackout über nicht einmal öffentlich geäußert hatte, weil er sich um Wichtigeres (die Ukraine) zu kümmern hatte, fand gestern dann doch ein paar Worte. Was sagte er? Dass man das Krisenmanagement nicht besser hätte machen können als es Kai Wegner tat. Das ist kein Witz. Ach ja… Warum wohl haben die Leute nur kein Vertrauen mehr in die Politik? Warum fühlen sie sich nicht mehr ernst genommen und ihre Interessen nicht mehr vertreten?

Nichts hat mit nichts zu tun: Gilt nur bei Linken und Muslimen

Wo wir schon dabei sind: Vielleicht noch ein Wort zu der Hoffnung der Linken, dass hinter dem ursächlichen Brandanschlag vielleicht doch nicht die ideologischen Geistesbrüder, sondern doch hoffentlich eine russische False Flag steckte: Auf den ersten Blick scheint diese Frage eigentlich irrelevant, denn man kann sich doch ganz einfach auf dieselbe Weise von diesem Terror distanzieren, so, wie es der Islam bei islamistischen Anschlägen schon immer regelmäßig tut. Nach dem Motto: Nichts hat mit nichts zu tun.

Der Haken ist nur, dass man sich dann vielleicht doch einigen unangenehmen Fragen stellen müsste. Wenn man zum Beispiel die AfD als “geistige Brandstifter” bezeichnen darf, die ein “Klima der Akzeptanz” geschaffen haben, wann immer ein Anschlag auf Flüchtlinge verübt wird – wie verhält es sich dann wohl erst mit den ökoterroristischen Anschlägen und der mangelnden Abgrenzung zur Gewalt bei der Klimasekte bis hin zu den Grünen? Wird hier nicht pausenlos suggeriert, die Welt werde untergehen, wenn nicht die Forderungen der Aktivisten endlich befolgt werden, und wird dadurch nicht ein angeblicher übergesetzlicher Notstand, ja ein Notwehrrecht begründet? Und rechtfertigt das nicht alle Mittel bis hin zu Anschlägen auf die Infrastruktur? Keine Sorge, liebe Grüne und Linke: Die euch so treuen Qualitätsmedien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird solche Fragen garantiert niemals stellen. Das Umfeld und die ideologischen Einflüsse werden nur bei Rechten beleuchtet; bei Islamisten und Linksradikalen schaut man nur allzu gern in die andere Richtung.