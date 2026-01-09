Schmierenstück Stromausfall: Lügen, Tennis und zweierlei Maß

Es war das vorerst letzte Kapitel im Schmierentheater rund um den Stromausfall Berlin – und schon wieder deutet sich eine Rückkehr zur Tagesordnung an: Nachdem sich die SPD mit ihren Aussagen zur Unterbringung der Betroffenen und der Bevorzugung von Asylbewerbern gegenüber der einheimischen Bevölkerung schon ordentlich in die Nesseln gesetzt hat – statt sich als SPD-Politiker dafür einzusetzen, dass alle von dem Stromausfall Betroffenen direkt einen Platz in einem Hotel zugewiesen bekommen, belehrte man die Bevölkerung lieber darüber, warum das nun bei Migranten geht), legte die CDU nach. Bürgermeister Wegner hat gelogen. Statt sich am ersten Tag des Blackouts im Berliner Südwesten den „ganzen Tag zuhause in sein Büro eingeschlossen“ zu haben, wie er behauptete, war er von 13 bis 14 Uhr mit seiner Parteifreundin, Lebensgefährtin und Regierungskollegin, der CDU-Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch, entspannt Tennis spielen.
Er habe “den Kopf freibekommen” müssen. Beim Tennis – einem Sport, der hohe Konzentration erfordert. Friedrich Merz, der sich den ganzen Blackout über nicht einmal öffentlich geäußert hatte, weil er sich um Wichtigeres (die Ukraine) zu kümmern hatte, fand gestern dann doch ein paar Worte. Was sagte er? Dass man das Krisenmanagement nicht besser hätte machen können als es Kai Wegner tat. Das ist kein Witz. Ach ja… Warum wohl haben die Leute nur kein Vertrauen mehr in die Politik? Warum fühlen sie sich nicht mehr ernst genommen und ihre Interessen nicht mehr vertreten?
Nichts hat mit nichts zu tun: Gilt nur bei Linken und Muslimen
Wo wir schon dabei sind: Vielleicht noch ein Wort zu der Hoffnung der Linken, dass hinter dem ursächlichen Brandanschlag vielleicht doch nicht die ideologischen Geistesbrüder, sondern doch hoffentlich eine russische False Flag steckte: Auf den ersten Blick scheint diese Frage eigentlich irrelevant, denn man kann sich doch ganz einfach auf dieselbe Weise von diesem Terror distanzieren, so, wie es der Islam bei islamistischen Anschlägen schon immer regelmäßig tut. Nach dem Motto: Nichts hat mit nichts zu tun.
Der Haken ist nur, dass man sich dann vielleicht doch einigen unangenehmen Fragen stellen müsste. Wenn man zum Beispiel die AfD als “geistige Brandstifter” bezeichnen darf, die ein “Klima der Akzeptanz” geschaffen haben, wann immer ein Anschlag auf Flüchtlinge verübt wird – wie verhält es sich dann wohl erst mit den ökoterroristischen Anschlägen und der mangelnden Abgrenzung zur Gewalt bei der Klimasekte bis hin zu den Grünen? Wird hier nicht pausenlos suggeriert, die Welt werde untergehen, wenn nicht die Forderungen der Aktivisten endlich befolgt werden, und wird dadurch nicht ein angeblicher übergesetzlicher Notstand, ja ein Notwehrrecht begründet? Und rechtfertigt das nicht alle Mittel bis hin zu Anschlägen auf die Infrastruktur? Keine Sorge, liebe Grüne und Linke: Die euch so treuen Qualitätsmedien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird solche Fragen garantiert niemals stellen. Das Umfeld und die ideologischen Einflüsse werden nur bei Rechten beleuchtet; bei Islamisten und Linksradikalen schaut man nur allzu gern in die andere Richtung.
Sie werden mit medialen Müll, Lügen und Hetze nur so umsich werfen, weil die Angst denen ganz gehörig im Nacken sitzt. Hat man doch gerade bei Lanz (mit D.Günther) gesehen!
Das sieht man auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt.
JETZT WIRD ES FROSTIG ABER DIE WELT GEHT NICHT UNTER!
Das ist schon richtig knackig, was da heute Morgen runterkommt. Aber das hält uns ja nicht auf über diese korrupte Bande zu sprechen.
Die Angst bei der Union vor einem Wahlsieg der Alternative für Deutschland mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bei den Landtagswahlen im September ist riesengroß. Deswegen soll schnell noch der CDU-Bewerber Sven Schulze zum Ministerpräsidenten für sieben Monate ins Amt gehievt werden. (Text YT)
Das wahre Gesicht des CDU Wegner … :
PR Fotos mit ein paar Polizisten …
Berlins Bürgermeister Kai Wegner CDU grinst während Rentner frieren
Das müsste um die Welt gehen…Migranten in warme Hotelzimmer, alte Menschen sollen selber sehen wie sie klarkommen!!
Was für eine dreckige Vorgehensweise 😡
Jeder, der bei einer Wahl sein Kreuz macht, sollte sich darüber im Klaren sein, daß er damit seine Autonomie aufgibt und jemandem Macht überträgt; jemandem, den er meist nicht kennt und von dem er nicht weiß, was dieser in Wahrheit im Schilde führt.
Mit dem Kreuz auf dem Wahlzettel legitimiert der Wähler den Gewählten, ihn zu regieren. Der Wähler macht sich somit freiwillig zu dessen Untertan.
Und schließlich erntet der Wähler, was er gesät hat.
Anders kann es nicht sein. Nennt man Karma.
Kinofilm in unendlicher Fortsetzung. Politische Entscheidungsträger, welche Null fachliches Wissen haben. Ideologie hat Technik und Wissenschaft im Griff bzw. ersetzt. Kommunale also staatliche Unternehmen dienen hauptsächlich der Querfinanzierung ideologischer / politischer Ziele und Versorgung von Anhängern bzw. zur Selbstbeiweihräucherung. Also gemütlich Platz nehmen, nen Kaffee dazu denn die nächste Folge ist in Arbeit. Ach ja, was tun? Den Popo heben und sich nur noch um das eigene und das familäre Überleben kümmern und alles demokratisch korrekt Vorgegebene ignorieren und sich raus nehmen. Jeder muß sich selbst entscheiden.
Man sollte endlich anfangen um diese Kloake eine 5 m hohen Antifaschistischen Schutzwall zu bauen. 2 Grenzübergänge und fertig. Es gibt Firmen auf dieser Welt, die sowas in 2 Wochen hinkriegen. Es fehlt nur der Wille dazu. Dieses elende Shithole ist ja wohl endlich entlarvt, wie es von linken Terroristen und ganz üblen Spinnern belagert wird und ohne eine Gegenwehr erobert wird. Was für ein Drecksstall und ein Zeichen, wie es überall in dieser Dummenrepublik aussieht. Man schaue sich nur die „Umfragewerte“ an. Das ist der Supergau und ein Zeichen, das der größte Teil der Dummdeutschen total verblödet ist und nichts mehr merkt. Viele vor allem im Westen sind zu fett gefressen um nachzudenken. Sie fressen lieber am dicken Schinken, der ihnen noch vor der Nase hängt und den ihre Vorfahren erwirtschaftet haben. Hoffentlich geht dieser Alptraum einer Idiotenregierung und seiner Idiotenwähler schnell zu Ende.
Hier tritt keiner zurück. Dieser Schmierenkopp wird bald befördert und der Uhu hängt ihm unter der Ukraine und Türkenflagge noch Lametta mit Eichenlaub um. Uuups das heist jetzt ja Eishelaub!!
Wieso sitzt der noch nicht in u- haft?
Bei achgut wird der Totalausfall des Berliner OB treffend beschrieben. Da ,,entpuppt sich Kai Wegner als regenbogenfarbener Kasper, … „ Der Kai mit seinem tätowierten Tennisluder und ,,Derartige Schönwetter-Bimsbirnen haben sofort und mit aller Konsequenz zurückzutreten.“
k. o. kser müssen halt schon einmal „den Kopf freibekommen“… 😉
Bin sehr enttäuscht von allen Medien, also von der vierten Gewalt, da niemand das lange Schweigen von Merz und Steinmeier zu diesem Anschlag kritisiert und zum Thema macht.
Gerade der Bundeskanzler und Steinmeier hätten sich meiner Meinung nach an die Betroffenen wenden müssen.
Echt jetzt, das war sein Wahlkampfplakat?? Was für eine Ironie des Schicksals. Hoffentlich bringt es ihn politisch zu Fall. Dann hätte er stets den Kopf frei. Und nebenbei: Zweierlei Maßstäbe begleiten uns seit 2015 : Wohnungsbeschaffung, Urteile, Bildungswesen, Meinungsfreiheit, Datenschutz, Polizeieinsätze usw. usw……..
@Schmierenstück Stromausfall: Lügen, Tennis und zweierlei Maß
scheint doch erfolgreich zu sein – die Bande ist immer noch im Amt.
Im übrigen erleben wir hier den Testfall, wie das Volk auf solche Vorfälle reagiert – und doch stark im Interesse des Regimes. Das das Regime seit Jahren darauf hin gearbeitet hat, einen solchen Vorgang als möglichst große Katastrophe zu liefern und wie auf Kommando über ihre NGO ausgeführt hat, weigert sich das Volk zu verstehen. Im Gegenteil, man richtet sich darauf ein, das als die neue Normalität anzunehmen – Messermorde und Gruppenvergewaltigungen werden inzwischen nicht einmal mehr erwähnt. Erinnert mich irgendwie den Ablauf einer Dressur – wie man Tieren den gehorsam beibringt !
Die „Folgebereitschaft“ muß noch eingeübt werden – aber die 20% Therapieverweigerer wird es bei der nächsten „Pandemie“ nicht mehr geben – und wenn die Heldentruppen der Freiwilligkeit mit einer Pistole an der Schläfe nachhelfen !
Ich wette, der Bratwurst Michel wählt den trotzdem wieder.
Was ist schon so ein kleiner Stromausfall und so ein bisschen Tennis.
Das darf man alles nicht so eng sehen.
der bürger nur noch zahlhansel !
ukraine first !
gaza first !
syrien first!
wunderbar so geht politik .