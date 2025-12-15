Schneller und preiswerter Abschieben: US-Heimatschutzbehörde schafft sich eigene Remigrations-Luftflotte an

Bereits mehr als zwei Millionen Illegale haben die USA verlassen, seit Trump zum zweiten Mal gewählt wurde – mal mehr, mal weniger freiwillig. Von ihnen haben rund 1,6 Millionen die Chance genutzt, mit einem Handgeld von 1.000 US-Dollar und dem Versprechen, nicht mit der üblichen Einreisesperre bedacht zu werden, freiwillig zu gehen. Die anderen zogen es vor, festgenommen und in Abschiebehaft gesteckt zu werden, bevor sie einen Charterflug in Richtung Heimat oder anderswohin besteigen mussten.

Die diesbezüglichen Zugriffsmaßnahmen von Bundespolizei, ICE und Einwanderungsbehörden wurden – und werden weiterhin – von US-Demokraten und ihren Assistenzmedien, im Verbund mit ihren sympathisierenden Linksjournalisten, als “Deportation”, “Verschleppungen“ oder “Gestapo-Maßnahmen” verleumdet. Dabei handelt es sich um nichts anderes als die Durchsetzung von Recht und Gesetz eines demokratischen Landes gegen illegale Ausländer, die die großzügigen und milden Offerten einer freiwilligen Ausreise durch Untertauchen ausschlugen.

Fast 280 Millionen Kosten eingespart

Die große Zahl an Ausreisewilligen, die diese Angebote annahmen, stellt jedoch den Personenluftverkehr der USA vor große Herausforderungen; der Grund: Die dafür notwendigen Charterflüge stehen nicht in ausreichender Anzahl – und schon gar nicht zu akzeptablen Kosten – zur Verfügung. Daher hat das Department of Homeland Security (DHS) nun reagiert: Es schafft sich eine eigene Abschiebe-Flotte an. Im ersten Anlauf kaufte das DHS für 140 Millionen US-Dollar sechs gebrauchte Boeing 737. Diese Investition klingt noch, sie scheint sich jedoch zu lohnen: Immerhin erspart man so dem US-Steuerzahler laut DHS rund 279 Millionen Dollar an Charterkosten – und man ist darüber hinaus wesentlich flexibler als bisher.

Mit den sechs erworbenen Heimreise-Fliegern ist allerdings nur der Anfang gemacht, denn viele Millionen weitere Illegale im Land, die den Weg nach Hause weiter nicht von selbst antreten wollen, warten bereits auf einen Sitzplatz.

