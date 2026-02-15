Schock fürs linkstotalitäre Publikum: Harald Martensteins großartige Rede beim “Prozess gegen Deutschland”

Das obige Beitragsbild zeigt Harald Martenstein bei seiner Rede im Rahmen des gerade laufenden Schauprozesses „Prozess gegen Deutschland“ im Hamburger Thalia Theater. Zur Erinnerung: Es ist dasselbe Theater, an dem schon der “Geheimplan gegen Deutschland”, die assoziative Buchstabensuppe von „Correctiv“ zum “Potsdamer Geheimtreffen (die seither gerichtlich mehrfach in den entscheidenden Passagen als glatte Lügengeschichte entlarvt wurde!) szenisch aufbereitet wurde.
In Ermangelung belastbarer Fakten hatte man damals alles, was man sich so zusammengesponnen hatte rund um Potsdam, als Theaterstück präsentiert. Damit war man zwar rechtlich aus dem Schneider (Stichwort “künstlerische Freiheit”), konnte beliebig bedeutungsschwanger munkeln und alles behaupten – in der Hoffung, dass auf jeden Fall was hängenbleiben wird. Dem gleichen Kalkül gehorcht der jetzt stattfindende “Prozess”. Er versucht mittels Gewöhnungseffekt und Wiederholungszwang, dem ersehnten AfD-Verbot schon mal die Tür und Tor zu öffnen und dazu die Synapsen zu kalibrieren, die neuronalen Verknüpfungen herzustellen und den erwünschten Rahmen zu setzen. Es ist der übliche Mummenschanz (was für ein herrliches, zu Unrecht vergessenes deutsches Wort übrigens!) des linken Kulturestablishments, das sich selbst und uns alle für dumm verkauft und hier trefflicherweise im Theater stattfindet.
Zurück zum Publikum: Der vorige Screenshot zeigt einen Maulaffen feilhaltenden Querschnitt aus Antifa-Studenten, ambitionierten Oberschülern, ausgetrockneten evangelischen Pröbstinnen und “Omas gegen Rechts”. Heftige Kirchentag-Vibes überkommen den Betrachter da (man beachte: biodeutscher, migrantenfreier und weißer ist Deutschland nirgends als in diesem Milieu). Im Augenblick der Aufnahme fällt ihnen gerade die Kinnlade runter und Unruhe macht sich breit – weil Harald Martenstein diesen notorisch und historisch Ungebildeten gerade als Anwalt gegen ein Parteiverbot die Leviten liest, in einer grandiosen Rede, die seit gestern die sozialen Medien flutet und deren Strahlkraft und Reichweite die dieses inszenierten Schauprozesses weit überstrahlen wird
Der obige Beitrag stammt von Ron Jeremias und wurde von Ansage! übernommen. Nachfolgend nochmals die Rede von Martenstein:
Die Martenstein-Rede ist wirklich großartig und hat das Zeug, zu einem Meilenstein zu werden. In die Freude darüber das jemand diese Rede hält, mischt sich einige Bitterkeit darüber, dass eine solche Rede so dringend notwendig ist.
Denn alles, was Martenstein sagt, sind Dinge, die zur Allgemeinbildung gehören und zum erst recht zum kleinen Einmaleins eines jeden, der sich mit Politik beschäftigt und sich selbst als Demokrat versteht. Wenn nun Martensteins Rede einschlägt wie eine Bombe, dann illustriert das nur, auf welch lausig niedrigem, geistigem Niveau die Verfechter „unserer Demokratie“ sich bewegen.
Und so gehört wenig Fantasie dazu, vorauszusehen, dass Martenstein und seine Rede alsbald gecancelt und verteufelt werden, freilich ohne dass sich jemand die Mühe macht, sich sachlich mit ihr auseinander zu setzen oder mehr als fünf aufeinanderfolgende Wörter aus ihr zu zitieren.
Wer die Wahrheit spricht wird von Vielen ausgebuht. Was kommt nach dem Buh? Mir schwant Schlimmes.