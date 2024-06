Scholz-Kuschelinterview im Staatsfernsehen: Kein Wort über Migration

Nach fast neun Jahren millionenfacher, fast ausschließlich muslimischer Massenmigration, vergeht inzwischen endgültig kein Tag mehr ohne Horrormeldungen über Messermorde, Gruppenvergewaltigungen, migrantische Jugendbanden, die deutsche Altersgenossen terrorisieren und andere Barbareien, die noch vor wenigen Jahren außerhalb jeder Vorstellungskraft lagen. Doch im halbstündigen Sommerinterview der ARD mit Bundeskanzler Olaf Scholz wurde dieses alles überlagernde Thema mit keinem einzigen Wort erwähnt. Lediglich eine Zuschauer-Frage in dem Zusatz-Format „Frag selbst“, das mit dem eigentlichen Sommerinterview jedoch nichts zu tun hatte, sprach es an – allerdings in einer Weise, wie es die Grüne Jugend tun würde: „Warum passen Sie sich rechter Rhetorik an und stellen sich nicht dagegen?“, lautete die Frage eines TikTok-Users. Der wie üblich schläfrig bis weggetreten wirkende Scholz entgegnete, er passe sich rechter Rhetorik nicht an, sei aber dafür, „dass man eine Politik macht, die immer realistisch ist“.

Tatsächlich tut Scholz zwar überall das genaue Gegenteil, doch die Frage diente ihm als Stichwort für das unverbindliche und inhaltsleere Geschwurbel, das so typisch für ihn ist: Die Ampel habe das “Fachkräfteeinwanderungsgesetz” und ein „moderneres Einbürgerungsgesetz“ beschlossen erklärte er, „damit Deutschland sich weiter gut entwickeln kann“. Und weiter: „Auf der anderen Seite gibt es sehr viele, die herkommen, die kein Aufenthaltsrecht erwerben können, weil sie sich zu Unrecht darauf berufen, dass sie Flüchtling sind.“ Flüchtlingen würde Deutschland immer helfen, so Scholz. „Aber wer das nicht hat, der muss in einem möglichst schnell durchgeführten Verfahren Bescheid kriegen und dann aber auch wieder zurückgehen.“

Journalistische Bankrotterklärung

Solche Sätze sind eine glatte Unverschämtheit und vorsätzliche Falschbehauptung, wobei das Hilfsverb “müssen” hier als Alibi für Scholz eigenes Politikversagen dient – denn wer, wenn nicht der Chef der Regierung, sollte denn diese Forderung umsetzen können? Die Realität sieht in Wahrheit vielmehr so aus, dass von Januar bis April 2024 ganze 6.316 Menschen abgeschoben wurden. Dies ist zwar eine Steigerung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 4792, aber noch nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, angesichts der 242.600 Personen, die ausreisepflichtig sind. Von diesen hat man jedoch inzwischen 80 Prozent (193.972) eine “Duldung” erteilt – etwa, weil Dokumente fehlen, die sie in aller Regel selbst entsorgt haben. Deshalb können sie gar nicht abgeschoben werden. Und von den 31.770 geplanten Abschiebungen bislang wurden nur 16.430 vollzogen. Und während es bereits abschiebepflichtige Personen im Umfang einer mittelgroßen Stadt gibt, wurden allein bis Mai über 100.000 Asylanträge neu gestellt; mehr als 236.000 Asyl-Verfahren sind derzeit anhängig und 54.000 Menschen kamen durch den Familiennachzug ins Land.

Der Migrationswahnsinn hält also unvermindert an. Von den Scholz’schen “Abschiebungen im großen Stil“, die er im Oktober angekündigt hatte, ist weiterhin nicht das Geringste zu sehen. Vor diesem Hintergrund kommt die ARD nicht auf die Idee, dieses existenzielle Problem anzusprechen – weil man die Migration unterstützt und deren katastrophale Folgen einfach totschweigen will. Es ist eine weitere journalistische Bankrotterklärung, die jedoch das Gegenteil ihres Ziels erreicht. Denn indem man das drängendste Thema im Land noch nicht einmal pro forma aufgreift -und sei es auch nur, um es möglichst schnell abzuräumen- macht man nur umso deutlicher, dass man es bewusst unterschlägt. Da die Menschen es aber jeden Tag und zunehmend buchstäblich am eigenen Leib erfahren, erkennt man die manipulative Absicht der ARD. Wie in der Endphase der DDR, wird ihr so die eigene Propaganda zum Verhängnis.