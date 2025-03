Schon jetzt hat sich Julia Klöckner für das zweithöchste Staatsamt charakterlich disqualifiziert

Nicht nur CDU-Chef Friedrich Merz, auch seine Günstlinge beweisen ihre völlige Rückgratlosigkeit und ihre Bereitschaft, vor den Linksparteien zu kuschen, sobald diese anfangen zu kläffen. Dies zeigte sich nun auch bei der designierten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die zunächst angekündigt hatte, sich auch der AfD-Bundestagsfraktion vorstellen zu wollen, aber sofort einen Rückzieher machte, als die Grünen dagegen aufbegehrten. Deren Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge und Britta Haßelmann schrieben sogar einen Brief, in dem sie drohten, Klöckner dürfe den Grünen nicht ihre Aufwartung machen, falls sie sich tatsächlich der AfD vorstellen sollte.

Die Vorstellung hätte eigentlich am morgigen Dienstag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages stattfinden sollen, wie es seit jeher Brauch und demokratische Sitte für die eigentlich zur Überparteilichkeit angehaltenen obersten Sitzungsleiter des Parlaments war. Sie wurde von Klöckner aber sofort abgeblasen – wobei sie sich nicht schämte, angebliche Terminprobleme vorzuschützen: Sie nähme zu diesem Zeitpunkt “an einem ökumenischen Gottesdienst” teil. Daraufhin hatte die AfD angeboten, das Treffen auf Montagabend vorzuverlegen; sogleich redete sich die designierte Parlamentschefin damit heraus, da fände leider die Fraktionssitzung der SPD statt, die Klöckner ebenfalls mit ihrer Anwesenheit beehren will. Damit war das Thema für sie erledigt, sie wird der AfD-Fraktion keinen Besuch abstatten. Mehr Voreingenommenheit schon vor Beginn der Legislaturperiode geht gar nicht.

Unsouverän und fremdbestimmt

Klöckner deutete auch an, dass sie sich nicht für die Wahl eines AfD-Bundestagsvizepräsidenten einzusetzen gedenke. „Jede Fraktion hat das Recht, eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten zu nominieren“, aber es sei “die Entscheidung jedes und jeder einzelnen Abgeordneten, diesen zu wählen“, so Klöckner mit aalglatter Verlogenheit. Mit ihrer unsouveränen, fremdbestimmten und verzagten Hü- und Hott-Linie, nicht einmal zu selbstgetroffenen und verkündeten Entscheidungen zu stehen, reiht sich die ehemalige Weinkönigin nahtlos in die Riege von deutsche Altparteienkadern udn Apparatschiks ein, die inzwischen den gesamten politischen Betrieb dieses Landes dominieren.

Genau wie SPD-Bundestagsvizepräsidentin Bärbel Bas, die sich bereitwillig für das erbärmliche Schauspiel hergab, die 900-Milliarden-Euro-Schuldenorgie von CDU und SPD von einem abgewählten Bundestag abnicken zu lassen und dafür die Einberufung des neuen Parlaments so weit wie nur möglich hinauszuzögern, erweist sich auch Klöckner als willige Parteisoldatin, der die eigene Kariere über alles geht und der die Würde des Bundestages völlig gleichgültig ist, was sich auch noch daran zeigt, dass sie die seit acht Jahren anhaltende Praxis fortsetzten will, der AfD ihre parlamentarischen Rechte vorzuenthalten. Nur wenn es um die Bekämpfung und Ausgrenzung eines Fünftels der Wähler geht, ist die Merz-CDU noch konsequent, alles andere steht zur beliebigen Disposition von SPD und Grünen.

Degeneration politischen Formats

Es wäre unvorstellbar gewesen, dass große Bundestagspräsidenten wie Annemarie Renger, Eugen Gerstenmaier, Richard Stücklen oder selbst noch Rita Süssmuth die Würde ihres Amtes, das protokollarisch immerhin das zweithöchste der Bundesrepublik ist, derart achtlos weggeschmissen hätten, nur um einzelnen Parteien zu Willen zu sein, denen sie nicht einmal angehören. Wenn eigentlich überparteiliche Ämter nur noch von reinen Karrieristen besetzt werden, muss man sich nicht wundern, wenn auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte so offenkundig parteipolitisch geprägt ausfallen, wie es immer häufiger zu beobachten ist. Die Institutionen des Landes sind durch die Parteien völlig unterwandert und korrumpiert. Sie stehen für das Gegenteil von Demokratie, obwohl sie selbige pausenlos beschwören.

All das ist nur durch einen moralischen, charakterlichen und intellektuellen Verfall des politischen Personals möglich, wie er sich gerade in den letzten Wochen in erschütternder Dramatik zeigt. Wenn etwa Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erst tagelang öffentlich ankündigt, die Rekordverschuldung von fast einer Billion Euro im Bundesrat abzulehnen, nur um dann bei der ersten Konfrontation mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder kläglich umzufallen (und dann auch noch wie selbstverständliche als Begründung angibt, Söder hätte ihn andernfalls ja entlassen), dann zeigt sich, auf welch einem erbärmlichen Niveau die Politik angelangt ist, die dieses Land in ihrem zerstörerischen Würgegriff hält. „Was, wenn ich dann ein toter Held bin?“, hatte Aiwanger dann auch noch mit theatralischem Pathos geschwafelt – als hätte ihm das Schafott und nicht bloß das Ende seiner Ministerbezüge gedroht, hätte er denn ein einziges Mal Rückgrat gezeigt.

Klöckner rechtfertigt sich für ihren Rückzieher erst gar nicht.