Schonungslose Realität: Bundespolizei-Chef brüskiert Faeser mit unbequemen Fakten zur Zuwanderung

Vorgestern musste Innenministerin Nancy Faeser wieder einmal eine Statistik präsentieren, die die völlige Bankrotterklärung für ihre Politik war und in jedem funktionierenden Land zu ihrem Rücktritt oder ihrer Entlassung geführt hätte. Aus dem Jahresbericht der Bundespolizei für 2023 geht hervor, dass es im Vorjahr 127.549 illegale Einreisen gab – ein Anstieg um rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit 2016. Die Migranten kommen buchstäblich von allen Seiten über die sperrangelweit offenen Grenzen: Aus Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Die Ampel-Regierung und Faeser schauen dem tatenlos zu. Als Folge wurden 790.245 Straftaten registriert, 12,5 Prozent mehr als 2022. Sexualdelikte steigen um rund 15 Prozent, Taschendiebstählen um 16,4 Prozent und Gewaltdelikte um 10,6 Prozent. Bahnhöfe und der gesamte öffentliche Raum sind zu einem einzigen Hochrisikogebiet geworden.

Wenigstens ein hoher Spitzenbeamter aus Faesers Zuständigkeitsbereich traut sich, Tacheles zu reden: Dieter Romann, der Präsident der Bundespolizei, nannte die Wahrheit beim Namen. „Nichtdeutsche greifen sechsmal häufiger zum Messer bei einem Angriff als deutsche Staatsangehörige”, referierte er sachlich und ungerührt, und ergänzte: „Nichtdeutsche begehen siebenmal häufiger Sexualdelikte als deutsche Staatsangehörige“. Beides sagte er in Anwesenheit Faesers. Der fiel zu alledem nichts anderes ein als die Phrase: „Das ist wirklich eine bittere Bilanz, und das verurteile ich sehr“. Außerdem kündigte sie blutleer an, den Etat der Bundespolizei in den nächsten beiden Jahren auf 310 beziehungsweise 312 Millionen Euro erhöhen und 1.000 neue Stellen schaffen zu wollen.

Politik des “schädlichen Nichts”

Anstatt also die Massenmigration endlich zu reduzieren, die die Hauptursache für diese Kriminalitätsexplosion ist, sorgt sie lieber für mehr Polizisten, die den Kopf für ihre verbrecherische Missachtung ihrer Amtspflichten hinhalten sollen, bläht damit Personalhaushalt und öffentlichen Dienst noch weiter auf, ohne im Polizeibereich dadurch tatsächlich für mehr Sicherheit zu sorgen, und verweigert ansonsten weiterhin einen effizienten Grenzschutz. Diese Politik des “schädlichen Nichts” ist für die Ampel ganz typisch.

Romann indes dürfte Faeser ohnehin ein Dorn im Auge sein: Als ein Iraker 2018 die 14-jährige Susanna Feldmann aus Wiesbaden vergewaltigt und ermordet hatte, flog er 2018 persönlich in den Irak, um den mitsamt seiner Sippe geflohenen Täter nach Deutschland zurückzuholen. Tatsächlich wurde dieser dann zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zum Dank für seinen Einsatz wurde dann – wie im Shithole Deutschland damals, unter der für den Migrationsirrsinn hauptverantwortlichen Angela Merkel, generell üblich – erst einmal gegen Romann wegen Freiheitsberaubung ermittelt, wenn auch glücklicherweise erfolglos. Die Symbolik dahinter ließ jedoch tief blicken und unterstreicht die unfassbaren Zustände in einem Land, wo nichts, aber auch gar nichts mehr stimmt, wo jedes Normalempfinden und jede Moral Kopf stehen.