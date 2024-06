Schraube locker: Reinhold Würth halluziniert wieder vom “Standortnachteil” AfD

Dass ein biblisches Alter nicht zwangsläufig mit Weisheit einhergehen muss, stellt der 89-jährige Milliardär und „Schraubenkönig“ Reinhold Würth seit Monaten eindrucksvoll unter Beweis. Nicht grünes Zerstörungswerk und Ampel-Deindustrialisierung mit ihrer aberwitzigen Politik, die alleine letztes Jahr für sagenhafte 176.000 Firmenpleiten (bei seither noch steigerer Tendenz) und Investitionsabflüsse von jährlich weit über 100 Milliarden Euro sorgt, ist für ihn schuld am wirtschaftlichen Niedergang – sondern der angebliche “Rechtsruck” durch eine nirgendwo regierende AfD. Nach dem großen Erfolg der AfD bei den Wahlen am Sonntag überlege er, so Würth, seine Investitionen künftig ins Ausland zu verlagern. „Wenn der 20-Prozent-Trend der AfD anhält, müssen wir schon vorsichtig sein als Kaufleute, wo wir investieren. Es ist schon eine gewisse Wegmarke für das Unternehmen Würth“, faselte der einst so blitzgescheite und hellsichtige Nestor in fast schon erbarmungswürdiger Verkennung der tatsächlichen Probleme und ihrer Ursachen.

Möglicherweise ist Würth gekränkt, weil die hohen Wahlergebnisse der AfD natülich auch ein persönlicher Schlag für ihn persönlich sind: Im März hatte der Gesinnungs-Tattergreis es nämlich für nötig gehalten, in einem dreisten Akt von Wahleinmischung und -beeinflussung sämtlichen Mitarbeitern seines Großkonzern einen Brief zukommen zu lassen, in dem er sie eindringlich vor der Wahl der AfD warnte. Das Resultat seiner Bemühungen war, dass die Partei im Wahlkreis Künzelsau, wo sein Unternehmen angesiedelt ist, bei der Europawahl 20,6 Prozent der Stimmen holte – und damit mehr als auf Landesebene (14,7 Prozent).

Völliger Realitätsverlust

Würths dreiste Einmischung in die Wahlentscheidung seiner Mitarbeiter, die er offenbar als Leibeigene sieht, die ihm zu gehorchen haben, dürfte ihren Teil zu diesem Ergebnis beigetragen und eine Trotzreaktion gegen solche gutsherrlichen Bevormundungen ausgelöst haben. „Ich muss sagen, ich war schon überrascht, welche Anteile die AfD bei der Wahl erreicht hat“, räumte Würth konsterniert ein. “Wir haben in der Gegend ein funktionierendes Gemeinwesen, es ist ein gewisser Wohlstand da…“, wunderte er sich.

Es sind Aussagen wie diese, die auf einen völligen Realitätsverlust Würths schließen lassen. Nun droht er verbittert, man werde „in aller Ruhe analysieren und überlegen, ob wir überhaupt weitere Investitionen in größerem Umfang hier in Deutschland machen werden oder gleich in irgendein anderes Land verlegen“. Zur scheinbaren Bestätigung seiner Überzeugung führt er an, seine Firma sei übrigens nicht die einzige, die derzeit überlege, nicht mehr in Deutschland zu investieren. Dies trifft zwar zu, allerdings erwähnte er nicht, warum dies so ist: An der AfD liegt es nämlich nicht. Im Gegenteil: Theodor Weimer, der Chef des Konzerns Deutsche Börse, hatte in seiner erst vergangene Woche publik gewodenen Wutede vom 17. April die tatsächlichen Unternehmersorgen und – Nöte klar benannt und eine vernichtende Bilanz der Ampel-Politik gezogen.

Mehr Weimer, weniger Würth

„So schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie“, sagte Weimer, und berichtete unter großer Zustimmung der anwesenden Firmenbosse von Gesprächen mit ausländischen Investoren, die zunehmend „fatalistischen Charakter“ hätten. Wenn Deutschland so weiter mache, würden sie künftig noch weniger Geld hier investieren. Er habe gerade sein das 18. Treffen mit Robert Habeck hinter sich, das eine „schiere Katastrophe“ gewesen sei, hatte Weimer ergänzt, und berichtet, dass er etwa in Singapur mittlerweile zu hören bekomme: „Was leistet ihr euch eigentlich da für eine Regierung?“. Seine Diagnose lautete: „Wir sind ökonomisch gesprochen auf dem Weg zum Entwicklungsland.“ Vor allem der Niedergang der Automobilindustrie und die Absage an den Verbrenner-Motor täten ihm dabei in der Seele weh.

Von der AfD war hier mit keinem Wort – weder im Inland noch im Ausland die Rede. Wieso auch? Es ist allein die wahnwitzige Politik einer permanent auf Dauergrün stehenden Ampel, die mit ihrer ökosozialistischen und ideologietriefenden Agenda Unternehmer abschreckt und Investoren aus Deutschland fernhält – und ganz sicher nicht die AfD, die nach wie vor in der Opposition verharrt und doch als einzige die Rahmenbedingungen verändern will, die Deutschland wieder einen Aufschwung ermöglichen könnte. Das unsinnige Geschwätz von Figuren wie Würth und anderen linientreuen Unternehmern lenkt allein von den wahren Ursachen des politisch verursachten wirtschaftlichen Zusammenbruchs Deutschlands ab. Dieser nimmt inzwischen übrigens solche Ausmaße an, dass der deutsche Wirtschaftsminister inzwischen vor Wirtschaftslenkern lautstark ausgebuht wird. Zeit und Realität gehen über Betonköpfe wie Würth und ihre wohlfeiles Sonntagsreden schlicht hinweg.