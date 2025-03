Schuldenfinanziert: Krieg nach außen bedeutet Krieg nach innen

Es ist ein offensichtlich naheliegender Gedanke in diesen Tagen: Das Reflektieren und Erinnern über das Innenleben der Gesellschaften, welche – meist hurrapatriotisch – einem neuen Krieg entgegenziehen. Das Thema ist nicht neu; es handelt sich eher um eine Tatsache und historische Trivialität. Gerade wir Deutschen kennen es eigentlich nur zu gut. In der unseligen Epoche des totalitären National-Sozialismus war es am ungetrübtesten zu beobachten, doch leider haben das die Deutschen nie verinnerlicht: Krieg ist stets simulierter Reflex, angeblich “alternativlose“ Unausweichlichkeit, doch in Wahrheit immer vorsätzlich und geplant. Kurz gesagt: Strebt ein Land kriegerischen Auseinandersetzungen entgegen, setzt es auf massive Aufrüstung und forcierte Rekrutierung von Soldaten, begleitet von einer Militarisierung der Sprache und der rhetorischen Markierung der Feinde, gehen die Schüsse schnell auch nach innen los. Das ist ebenfalls eine historisch belegte Tatsache.

Beim Umbau der Gesellschaft zur interventionsbereiten Kriegswirtschaft wird der gesamte Korpus des Staates – zwangsläufig – transformiert. Bedeutet: Krieg absorbiert die Freiheit, noch bevor der erste Schuss gefallen ist. Und ist der Krieg erst einmal beschlossene Sache, kann nach Belieben gerichtet, gerüstet und gereinigt werden. Alles Überflüssige, Störende, Pazifistische wird abgeräumt. Die Gesellschaft wird zum gesäuberten Maschinenraum, in dem es nur noch geölt und geschmiert zugehen darf. Kriegswirtschaft erzeugt Staatswirtschaft, also Planwirtschaft – mit Bomben und Trompeten, Aggression mit Propaganda: “Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), fordert eine Umstellung ‚auf Kriegswirtschaft‘ in der EU. Zudem sprach sich Weber in der „Welt am Sonntag“ für die Benennung eines europäischen Generalstabschefs aus.” Das berichtet, ganz lapidar, “t-online”, als sei es das Selbstverständlichste der Welt.

Als stünde Russland vor dem Westfeldzug

Die Ankündigung vorsätzlicher Eskalation und sogar Aggression – von Landesverteidigung (!) ist inzwischen kaum noch die Rede – wird nun dem Hintergrund der “Spannungen zwischen dem Westen und Russland” und einem mutmaßlich bevorstehenden Rückzug der amerikanischen Truppen unter der Regentschaft des neuen US-Präsidenten Donald Trump zugeschrieben; für diesen gibt es allerdings ebenso wenig Belege wie für eine Absicht der neuen US-Regierung, die NATO zu verlassen; dennoch nutzte Merz diese Räuberpistole aus, um sein schon lange vorbereitetes Schuldenkriegspaket im Hauruckverfahren zu legitimieren. Dabei herrscht schon seit drei (!) Jahren Krieg an der neuralgischen Landesgrenze der Ukraine zum ehemaligen Sowjetimperium, und just jetzt, wo erstmals ein Friedensvertrag in greifbare nähe rückt, wird so getan, als stünde Russland vor seinem großen Westfeldzug. Ddie vom EU-Brüssel-Weber zugespitze Vision eines kontinentalen Umbaus, hin zum EU-Kriegskoloss, ist nichts anderes als die berühmte “self-fulfilling prophecy”: Wenn, dann wird eine russische Reaktion erst durch diese markigen und drohenden Töne provoziert werden; so steht am Ende all der Kriegsrhetorik gegen “die Russen” das gewünschte Ergebnis.

Und dasselbe gilt für die USA und Trump: Erst die bodenlosen Affronts deutscher und europäischer Politiker gegen Trump und Vance werden das Zerwürfnis besiegeln, das jetzt schon behauptet wird, obwohl Trump zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Bündnistreue gelassen hat, sondern lediglich an deren – früher völlig selbstverständliche Grundbedingungen erinnert hat: Gemeinsame Werte, einschließlich Redefreiheit und Respekt vor der Opposition, und natürlich eine höhere Beteiligung der Bündnispartner an den Verteidigungslasten. Daraus abzuleiten, Amerika sei “unzuverlässig” geworden oder hätte gar die Seiten gewechselt, und damit einen faktischen Zweifrontenkonflikt – gegen Trump im Westen und Putin im Osten – zu begründen, ist fahrlässig und größenwahnsinnig. Doch genau dieses Mindset beseelt nicht nur die deutschen Altparteien, sondern auch die EU unter Flinten-Uschi von der Leyen.

Rigider Korpsgeist

Jetzt hat man in Brüssel die Europäische Union genau dort, wo man sie haben wollte: In der Kriegswirtschaft. Und siehe da: Schon beginnen die beschriebenen “Reinigungsarbeiten“ nach innen. Die (uni-/trans-)formierte Gesellschaft kommt. Massive Interventionen und Manipulationen gegen EU-Länder mit Resten nationalstaatlicher Volkssouveränität sind voll im Gange: Rumänien oder Ungarn lassen grüße . Wie angemerkt, will man die genehmigte Offensive des raumgreifenden Militarismus starten. Nicht nur für die EU heißt es jetzt anscheinend: Die Gunst der Stunde nutzen. Gesetze rücken nach hinten, wer nun an der Allmacht ist, der darf auch schon mal über die Stränge schlagen. In der militarisierten Gesellschaft gilt rigider Korpsgeist, ist alles Ausnahmezustand von oben nach unten, gibt es Sondergesetze, Sonderregeln, Sonderverurteilungen und – hört, hört! – auch Sondervermögen.

Grundgesetzänderungen (!) sind in diesem Reigen dann nr noch Formsache und lediglich business as usual, also nicht mal mehr der Rede wert. Je mehr konstruierter “Notstand”, desto mehr Dekret, zu deutsch: Befehl! Wir sind also bereits mitten drin in der Hölle: Wollt ihr das totale Sondervermögen? Der Bundestag hat Jaaaaa! gebrüllt, mit 524 Jasagern und gerade einmal sieben Abweichlern. Nochmals zur Einstimmung auf kommende Zeiten: Bitte mal gründlich nachlesen, was ab 1933 bis Kriegsausbruch 1939 NS-innenpolitisch so alles geschah, bis dann schließlich die “kriegsbereinigte”, auf die geplante Konfrontation hingeleitete und brachial formierte Gesellschaft nur noch Hinterland, Parkplatz für Menschen und Material, Hauptquartier und Aufmarschgebiet beziehungsweise Basisgelände der Totalitaristen war. Der große Krieg konnte kommen – sobald der Krieg nach innen 1939 gewonnen war. Da waren bereits riesige Gefängnisareale in Betrieb, Konzentrationslager (bis dahin nur gegen politische Gefangene und “Volksschädlinge”, Verliese in jeder Polizeiwache oder Gefängniszelle auf dem Dorf, wo die brutale, mitunter perverse NS-Exekutivherrschaft über Leben und Tod betrieben wurde.

Es muss nicht immer Hitler sein

Es muss nicht immer Hitler sein: Der Autor Klaus-Jürgen Bruder hat eine Anthologie mit zahlreichen Autoren namens “Krieg nach innen, Krieg nach außen

und die Intellektuellen als ‚Stützen der Gesellschaft‘?”“ verfasst, erschienen im Frankfurter Westend Verlag. Auch wenn es sich hierbei um übliche Sichtweisen aus dem politisch linken Meinungsspektrum der Republik handelt, ist dennoch hier ein Ausscheren aus dem mächtigen Mainstream-Block erkennbar: Geht nun auch den Linken der Arsch auf Grundeis? Der Buchtitel rüttelt jedenfalls an den Grundfesten des akuten Narrativ-Nirwana, und auch der Promotext des Verlages ist eindeutig: “Die hier versammelten AutorInnen fragen nach der Verantwortung der Intellektuellen angesichts der immer mehr ausgeweiteten Kriege und ihrer politischen Rechtfertigung. Sie thematisieren die zunehmende und stärkere Beteiligung Deutschlands an Kriegseinsätzen, die ausgeweitete deutsche Waffenproduktion und bieten Ansätze, diese in ihren Zusammenhängen, ihren Ursachen und Auswirkungen zu verstehen.”

Das Ganze stellt immerhin den Versuch dar, den intellektuellen Hohlraum wieder mit regierungsunabhängiger Diskursfreudigkeit zu beleben, Pazifismus als echte “Haltung” wiederzugewinnen. Auf durchaus richtige Zustandsbeschreibungen und Analysen folgen dann jedoch, wie bei Linken nie verwunderlich, falsche oder ideologisch verblendete Schlussfolgerungen: So haben hier der übliche Antiamerikanismus und Kapitalismuskritiker Feindbild-Hochkonjunktur; beim Thema Israel und Gaza holen die Linken ihre Palästinensertücher aus den Vitrinen und singen imaginär “We shall overcome”, mit der Hamas am Lagerfeuer. Doch aufgepasst: Wenn auch einem Herrn Chrupalla von der AfD zum israelischen Geiselkrieg vor laufenden Kameras nichts Besseres einfällt, als lapidar “sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen” zu fordern, kann man ahnen, wie verworren auch künftig eine unabhängige Sinnsuche bei Krieg und Frieden verlaufen wird. Da wäre auch die immer noch im Westen existierende Deutsche Kommunistische Partei (DKP), die voll auf Gaza-Linie mit Chrupalla ist.

Zwei Lügen

Kritische Diskussionen über den inneren und äußeren Krieg sind im linken Lager stark im Kommen –nur nicht bei den Grünen, die als vollkommen absurde Macht-Mutanten in die Geschichte eingehen werden und heute die radikalste Kriegstreiberpartei von allen sind. Doch – horch, was kommt von draußen rein?! – eine Kriegserklärung erfolgt von Seiten der Brüsseler Machtelite, und zwar in Gestalt der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Feind braucht einen Namen — und wurde nun markiert, wie “n-tv“ rapportiert: “Ursula von der Leyen warnt: Russland will Konfrontation mit Europa”, so die politische Orakelei. Weiter: “Russland habe seine militärisch-industriellen Produktionskapazitäten massiv ausgebaut, erklärt sie in der Königlichen Dänischen Militärakademie in Kopenhagen.” Wörtlich zitiert, ganz konkret: “Diese Investitionen befeuern den Angriffskrieg in der Ukraine und bereiten Russland gleichzeitig auf eine künftige Konfrontation mit den europäischen Demokratien vor.”

Damit lässt von der Leyen die schwarze Raubkatze aus dem Sack. Das neue Totschlags-Narrativ ist da. Zwei Lügen, zweimal Angriffsankündigung – nach innen und nach außen: Denn erstens führt Putin keinen Krieg mit Europa, sondern nur mit der Ukraine und dieses auch nur mit dem Ziel, die expansive NATO, im Gefolge auch der EU, mit ihren Waffenarsenalen von den eigenen Landesgrenzen fernzuhalten. Das ist die Lüge nach außen. Die zweite Lüge eröffnet den Krieg nach innen: Denn Putin führt auch keinen System-Krieg gegen “Demokratien” sondern allenfalls gegen ein einzelnes Land, und auch nicht pauschal gegen den Westen. Was also soll Urschels agitatorischer Stuss? Ganz einfach: Die “echten Demokraten” sollen alle Hemmungen fallen lassen, die Parteien der “demokratischen Mitte” zur militanten Geschlossenheit blasen. Es gilt, Putins Kombattanten ausfindig machen – auch im Inland – und sie eliminieren. Alles, was nicht linker Mainstream ist, gibt die EU zum Abschuss frei. Die politischen Säuberungen mögen beginnen!