Schule ohne Rassismus? Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt immer mehr zu

Wer schon früher nicht gerne zur Schule gegangen ist, der wird die Kinder von heute erst recht nicht beneiden: Tägliche Gewalt in den Klassenzimmern und auf den Schulhöfen, dazu Cybermobbing und die ständige Indoktrinierung – und die offensichtlichen, jedem bekannten Gründe dafür nicht nur totschweigen zu müssen, sondern das alles auch noch weiß Gott wie toll, bunt und vielfältig finden zu müssen, ist die traurige Norm. Eine Generation von ideologisch abgerichteten Lebenslügnern und Heuchlern wird hier herangezüchtet. Doch in jeder Form von Sozialismus üblich, schlagen früher später auch hier mehr die Verhältnisse auf ihre die Verursacher der gesamten Misere zurück: Eine neue Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik konnte nun belegen, dass die Gewalt gegen Lehrkräfte in dramatischem Ausmaße zugenommen hat. Vor allem die Anzahl der Körperverletzungsdelikte gegen Lehrer stieg im Jahr 2024 auf 1.283 erfasste Straftaten an. Seit 2015 hat zudem die Anzahl all jener Straftaten deutlich zugenommen, die unter Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Raub, sexuelle Übergriffe, Nötigung, Mobbing und Erpressung fallen. 2024 wurden nach offiziellen Angaben 557 solcher Fälle aktenkundig.

Angestiegen ist auch die Zahl der Übergriffe von Schülern gegenüber anderen Autoritätspersonen und Einsatzkräften, also der Polizei, Behördenmitarbeitern oder Rettungspersonal: War der Schutzmann früher noch eine echte Respektsperson, so sorgen heute Clans, Banden und Cliquen in der ihnen eigenen Gruppendynamik dafür, dass auch hier die allgemeine Sicherheitslage immer mehr dahinschwindet. Warnsignale des innenpolitischen Sprechers der Grünen, Marcel Emmerich, es sei „höchste Zeit für wirksame Schutzkonzepte“, wirkt da nur noch wie die übliche Nebelkerze. Auch die hohle Ankündigung von SPD-Bundesjustizministerin Stefanie Hubig bereits von vergangenem Dezember, bald einen Gesetzesentwurf zum besseren Schutz von Sicherheitskräften vorzulegen, wirkt einmal mehr wie Schall und Rauch: Die Ministerin hat sich stattdessen bekanntlich – kampagnengestützt – auf virtuelle Randphänomene wie digitalen Gewaltschutz im Netz, die Generalverdächtigung toxischer weißer Männer oder sonstige Ablenkungsmanöver versteift. Maßnahmen dieser Bundesregierung würden das Problem sowieso nicht lösen – denn auf Dauer wären nur geschlossene Grenzen und ein Ende der unseligen “Integrationsklassen” mit Förderbeschulung und babylonischer Sprachverwirrung die Lösung, hilfsweise auch strikt getrennte Klassenzimmer von deutschen oder zumindest deutschsprachig-integrierten und ausländischen oder fremdsprachigen Kindern.

“Heute ihr, morgen wir”

Und zwar nicht wegen “Diskriminierung”, “Rassismus” oder “Zweiklassen-Schule” – sondern schlicht zur Ermöglichung des eigentlichen Schulzwecks der Bildungsvermittlung. Die erschreckenden kriminalstatistischen Zahlen werden zur Kenntnis genommen, doch wie immer druckst sich die Systempresse um die Benennung der Täterschaft herum – kein Wunder, doch darf in Zeiten von ethnisch bunten Klassenzimmern nicht einmal die berechtigte Vermutung ausgesprochen werden, dass ein unmittelbarer kausale Zusammenhang zwischen ausufernden Gewalt und unkontrollierten Massenmigration besteht? Dabei weiß jeder Lehrer nicht nur an akut betroffenen Problem- und “Brennpunkt”-Schulen zwischen Flensburg und Garmisch nur zu gut, dass das Unterrichts- und soziale Niveau an Deutschlands Bilduntsstätten im freien Fall ist, dass dort die Gewaltbereitschaft steigt und Schulen zunehmend zu Hochrisikogebieten werden. Konkreter wird da schon die AfD Baden-Württemberg, die nun bestätigte, dass es allein im Jahr 2025 rund 2.300 allgemeine Gewaltdelikte an den Lehranstalten im Ländle gab. Bundesweit ist die Zahl von 21.000 Straftaten auf 23.000 Vergehen sogar förmlich explodiert.

Doch getreu dem Motto „Heute wir – morgen ihr!“ dürfen nicht nur die Kinder, sondern nun auch die überwiegend linksgrün wählenden Lehrer das ganze Ausmaß der selbstverursachten Katastrophe ausbaden; immer mehr von ihnen dämmert, dass kumpelhafte Sozialarbeiter, Street-Art-Projekte, “Anti-Rassismus-AGs” oder “Projekte gegen Ausgrenzung” all die Unanehmlichkeiten ebenso wenig lösen wie stoisches Aussitzen des Problems. Geliefert wie bestellt: Wer sich die Koranschule ins Haus holt, der bekommt eben Multikulti in all seinen Facetten serviert. Wo bei uns bereits rund drei Lehrer pro Tag zum Opfer von (teils schweren) Gewalttaten werden, ist auch hierzulande ein Fall Samuel Paty wie in Frankreich nur noch eine Frage der Zeit. Denn es wird ja nicht besser: Bildungsferne, Sprachprobleme, der fehlende Respekt vor Autoritäten sowie der Unwille zur Integration – und Minderheiten, die zunehmend zur Mehrheiten werden bleiben nicht ohne Folgen. Früh übt sich, wer später mal ein Pascha werden will: Die Weichen in eine ungute Zukunft sind auch hier schon längst gestellt.