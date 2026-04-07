Schummel-Bericht aus Teheran: Der nächste ARD-Deepfake?

Framing, Fake-News und Einseitigkeit – das gibt es angeblich nur in den sogenannten alternativen Medien! Der wohlerzogene Bürger tastet diese deshalb gar nicht oder nur mit Schutzhandschuhen an, etwa wenn er unter einer Nachricht, die er nicht glauben mag, schrill nach einer Quelle ruft. Nun kann ein gewisses Gespür für Plausibilität und Einseitigkeit beim Konsumieren jeglicher Medien nicht schaden, denn wir neigen nun einmal dazu, uns das herauszupicken, was unserer Meinung am Ehesten entspricht. Aber es gibt nun einmal eindeutige Hinweise darauf, ob einem ein monströser Bär aufgebunden wird, auch wenn diese erst durch die Schwarmintelligenz zusammengetragen werden. In der “Tagesschau” war es jetzt wieder einmal soweit.

Fast vierzig Jahre ist der deutsch-iranische “Schlüpferstreit” nun her, aber der Ärger über Rudi Carrells Khomeini-Satire scheint der ARD noch in den Knochen zu stecken. Sollte die “Tagesschau” nun richten, was “Rudis Tagesshow” damals ausgelöst hatte? Jedenfalls flimmerte dort gestern Abend ein sonderbarer Beitrag über den Bildschirm, der – obwohl diesmal nicht KI-generiert – schon beim Anschauen ein seltsames Gefühl der Unstimmigkeit auslöste: Der Bericht soll die Lehrerin Sepideh in ihrer Teheraner Kellerwohnung zeigen, welche sie sich mit einem niedlichen kleinen Hund teilt. Auf den ersten Blick würde man Sepideh als eher “Mullah-kritisch” einstufen, denn sie trägt ihr Haar unbedeckt und eher links-alternative Kleidung – eine Latzhose und ein Blümchenshirt. Eine an der Wand hängende E-Gitarre lässt eine Hinwendung zu westlicher Rock-Musik vermuten. Doch, siehe da: Sapideh kritisiert vor allem Donald Trump.

Unverschleiert Gassi gehen

Meine Kenntnisse darüber, wie junge Iranerinnen sich gern einrichten, tendieren gegen null, aber irgendetwas erinnerte mich hier sofort an jene Scripted-Reality-“Reportagen”, welche häufig im Vorabendprogramm der Privatsender zu sehen sind. Meistens halte ich dann nach Steckdosen im Bild Ausschau, die einem schon einen gewissen Hinweis darauf geben können, wo der Bericht gedreht ist; aber es war keine Steckdose in Sicht. Schließlich sehen wir noch, wie Sepideh ihren niedlichen Hund Gassi führt, und auch dabei trägt sie keine Kopfbedeckung. Andere Spaziergänger sind nicht unterwegs, was man sich eventuell noch mit dem aktuellen Kriegsgeschehen erklären könnte. Verkauft wird uns Sapideh im Beitrag als iranische Oppositionelle, die – als angebliche Stimme des Widerstands der Iraner – deutliche Kritik an Donald Trumps Kriegsführung übt. Das ist ihr natürlich unbenommen – aber es verwundert doch sehr, dass sie sich als vorgebliche Oppositionelle “oben ohne” und gänzlich unverstellt, für jeden identifizierbar vor der Kamera äußert.

Wir sind vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk einiges gewohnt, was Framing und Propaganda angeht; meistens zugunsten der hiesigen Bundesregierung. Wenn sich etwa ein “zufällig” auf der Straße interviewter Passant fast begeistert über die extrem hohen Benzinpreise ausspricht und darin Chancen für den Umstieg auf das Fahrrad wittert, dürfen wir fast sicher davon ausgehen, einen grünen Lokalpolitiker vor uns zu haben, der selbstverständlich nicht als solcher vorgestellt wird. Muslimische Migranten aus Afghanistan oder Syrien erscheinen grundsätzlich als Musterbeispiele gelungener Integration, es sei denn, der Bericht über Massenchaos in Neukölln ließe sich gar nicht mehr vermeiden, weil er ohnehin schon über YouTube tausendfach geteilt wurde. Man arbeitet mit dubiosen NGOs wie “Correctiv” zusammen, um die Opposition zu dämonisieren, und kommt in so gut wie keinem selbstproduzierten Film mehr ohne Propaganda aus. Leider gibt es in allen politischen Lagern Menschen, die sich immer noch das für sie Passende herauspicken und es unhinterfragt verbreiten – weil es diesmal doch einfach stimmen muss! Das gilt vor allem dann, wenn ARD und ZDF palästinensische oder Mullah-Propaganda mehr oder weniger subtil aufgreifen.

Freies Internet und keine Sittenwächter weit und breit?

So wie eben im Falle des oben genannten “Tagesschau”-Beitrags. Das fehlende Kopftuch der jungen Frau vor laufender Kamera und in der Öffentlichkeit konnte schon Nicht-Experten wie mich stutzig machen, zumal im Iran nun wohl die Revolutionsgarden die Mullahs als oberste Herrscher abgelöst haben. Doch bekanntlich gelten gerade diese als besonders gnadenlose Sittenwächter, die oft schon Strafmaßnahmen einleiten, wenn das Kopftuch einer Frau auch nur verrutscht war. Und sollten die Garden etwa noch toleranter gegenüber Hunden in der Öffentlichkeit sein als die muslimischen Bürger Birminghams? Wohl kaum; sieh an: Bereits vor einigen Wochen berichtete das eher linke “Redaktionsnetzwerk Deutschland” von einem Gassi-Verbot im Iran. Dem Juristen und Journalisten Emrah Erken und den Portalen “Nius” und “Apollo-News” fielen noch weitere Ungereimtheiten an dem Beitrag auf: Die ARD-Korrespondentin, welche als Urheberin des Stücks genannt wurde, befand sich gar nicht in Teheran, sondern in Istanbul. Und in offenkundigem Gegensatz zu allen anderen Iranern verfügt die Lehrerin Sapideh auch über frei verfügbares Internet auf ihrem Smartphone – und kann somit alle Posts, die Donald Trump auf “Truth Social” getätigt hat, kritisch kommentieren. Erstaunlich!

Im Anschluss an Beitrag muss es dann wohl zu irritierten Kommentaren der Zuschauer gekommen sein. Denn noch in der Nacht, bis zum Beginn des ARD-”Morgenmagazins”, hatte man den Beitrag bereits geändert: Der Ausflug mit dem Hund fehlte, und es wurde plötzlich eine andere Redakteurin als Urheberin des Beitrags genannt – obwohl die ARD derzeit gar keine Korrespondenten vor Ort hat. “Nius” und “Apollo-News” vermuten, der Sender habe sich von den Mullahs ein Propaganda-Video unterjubeln lassen. Aber auch das passt nicht so recht ins Bild – denn was im Netz an iranischer Propaganda umläuft, fällt wenig subtil aus. Kultstatus unter den Trump-Gegnern genießen gerade kleine Filmchen aus Lego-Männchen, in denen Trump und Netanyahu am Ende gedemütigt werden. Zu Beginn des Krieges zeigte der Iran gern sein Waffenarsenal, das durch KI ein wenig “aufgemotzt” wurde. Gerüchte über “Wunderwaffen“ machten die Runde, welche sich der Iran bis zuletzt aufspare; man erwartete schon fast, die Mullahs würden alsbald einen Klon Wernher von Brauns und seiner V2 aus dem Hut zaubern. Es ist die übliche Kriegspropaganda, wie man sie leider aus allen Konflikten kennt.

Drang, persönliche Geschichten zu produzieren

Es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit: Vielleicht wollte der Sender eine glaubwürdige Zeugin für den Missmut der iranischen Opposition gegen amerikanisch-israelischen Militärschlag präsentieren, deren Euphorie aufgrund der hohen Opferzahlen – und auch der vielen Verhaftungen durch die Revolutionsgarden – inzwischen deutlich nachgelassen hat. Im Netz verbreiten sich derzeit Gerüchte, jeglicher Widerstand gegen die Mullah-Herrschaft sei ohnehin nur von den üblichen Verdächtigen – also Mossad oder CIA – initiiert worden. Man denkt da an den Sturz des iranischen Präsidenten Mossadegh 1953, den die USA, wie man heute weiß, nicht allein verursacht, aber in ihrem Interesse angeschoben haben (und der im Hintergrund maßgeblich durch den schiitischen Klerus unterstützt wurde). Im Falle der Proteste gegen das Mullah-Regime vergessen die Anhänger dieser Theorie jedoch gern, wie lange der Unmut schon anhält: Seit Jahren nun schon protestieren die iranischen Frauen gegen den Kopftuchzwang und die brutalen Strafen, welche selbst gegen harmlose Verstöße angeordnet werden.

Hat die ARD also womöglich gar nicht in Teheran gedreht, sondern außerhalb des Iran? Dafür würde sprechen, dass ein Kamerateam vor Ort sicherlich die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen hätte und das fertige Filmmaterial auch noch gesendet werden musste. So oder so: Die Sache bleibt mysteriös. Es ist eine Sache, wenn ein Medium sich als Kommentar gekennzeichnet gegen diesen Krieg ausspricht, oder aber von den Zerstörungen und den Opfern berichtet. Man kann auch eine Meinung zu Trumps harten Ankündigungen haben – aber scheinbar reicht das den Machern nicht aus, weshalb sie darüber hinaus unbedingt noch persönliche Geschichten produzieren müssen, die beim Zuschauer größere Wirkung erzielen, selbst wenn sie, wie in diesem Fall, schon fast sträflich ungeschickt inszeniert sind. Wie auch schon im Gaza-Krieg fragt man sich hier: Warum? Damals waren sowohl ARD und ZDF mehrfach aufgeflogen, weil sie gestellte Bilder benutzt, mit Hamas-nahen Journalisten zusammengearbeitet und sich kategorisch nie für die Perspektive der Israelis interessiert hatten. Offensichtlich verspüren unsere gebührenfinanzierten Haltungsjournalisten das unwiderstehliche Bedürfnis, dem Zuschauer ihre Sicht einzuhämmern – koste es was es wolle. Wenn die Fakten nicht passen, werden sie eben passend gemacht.