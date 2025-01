Schuss ins eigene Knie: TikTok ist ab Sonntag offiziell in den USA verboten

Das vom US-Kongress beschlossene und von Joe Biden im letzten Jahr bestätigte Gesetz, dass die Nutzung und Verbreitung der chinesischen Online-Plattform TikTok in den USA verbietet, wurde in einem letzten Urteil des Supreme Court nach Klagen von Nutzern und dem Betreiber selbst abschließend bestätigt. Der Fortbestand der Plattform wäre allein durch einen Verkauf an eine amerikanische Firma zu sichern gewesen.

Die Frist für einen solchen Verkauf läuft am morgigen Sonntag aus, ohne das sich ein Interessent gefunden hätte. Nachdem der reichweitenstärkste Spaß-YouTuber “MrBeast“ eine (ohnehin nicht ernstgemeinte, aber im Netz vielfach kolportierte) Kaufabsicht nicht konkretisiert hatte, war weit und breit kein Käufer in Sicht. In einem letzten, verzweifelten Akt hatte die chinesische Mutterfirma dann TikTok noch Elon Musk zum Kauf angeboten, der jedoch dankend ablehnte.

Nun sind also etwa 170 Millionen Nutzer – darunter mehr als 100.000 Online-Shops und rund 8,5 Millionen Influencer, davon viele im Haupt- und Nebenerwerb auf Einnahmen über die Plattform angewiesen, von diesem Verbot betroffen. Einzelheiten, die zum Verbot der Plattform führten, habe ich in meinem Artikel vom Dezember 2024 auf meinem persönlichen Blog ausgeführt.

Hoffnungen ruhen nun auf Donald Trump

Für die USA scheint das TikTok-Verbot allerdings zum Schuss in den berühmten Ofen zu werden, denn seit Inkrafttreten des Gesetzes weicht eine stark anwachsende Zahl von Nutzern auf die ebenfalls chinesische Plattform Red Note aus, benannt übrigens nach Mao Zedongs kleinem roten Zitate-Buch. Die US-Regierung und der Kongress hatten TikTok seit langem vorgeworfen, die Plattform zur Sammlung von Daten über US-Bürger zu missbrauchen und über diese Daten eine externe Beeinflussung auszuüben. Dies führt dann letztendlich zum Verbot; nur in amerikanischem Eigentum hätte der Dienst in den USA fortbestehen können. Das Absurde: Mit dem Wechsel der User zu „ Red Note“ besteht dieses Problem – welches man ja eigentlich aus der Welt schaffen wollte – weiterhin.

Doch es besteht Hoffnung für die US-Nutzer der Plattform: Donald Trump versprach bereits den TikTokern, sich des Problems anzunehmen; allerdings bat er sich diesbezüglich Zeit aus, um alle Details in Augenschein nehmen zu können. Immerhin: Von daher ist nicht anzunehmen, dass TikTok tatsächlich bereits am Sonntag seine Dienste in den USA einstellen wird… trotz des formalen Verbots.