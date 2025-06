Schutz vor sexuellen Übergriffen: Bald nur noch in Rüstung ins Freibad?

Wir dürfen gespannt sein, welche Entschuldigungen die Medien uns in diesem Jahr für sexuelle Übergriffe in Freibädern liefern werden. Denn die Täter stammen – wie in den letzten Jahren auch – überwiegend aus deinem Milieu, das mit Samthandschuhen angefasst werden muss, um bloß keine “Vorurteile zu schüren”, wie uns zahlreiche Antidiskriminierungsbeauftragte täglich erklären. So wie in Gelnhausen, wo vier Syrer zwischen 18 und 28 Jahren neun minderjährige Mädchen und junge Frauen (das jüngste Opfer war erst elf) im Schwimmbad am ganzen Körper befummelten. Die Fälle häufen sich. In manchen Jahren musste der Klimawandel herhalten, als befänden sich Syrien und Afghanistan nördlich des Polarkreises und der plötzliche Temperaturschock des deutschen Sommers hätte die Hormone der jugendlichen Migranten in unkontrollierbare Wallung versetzt. Wären die Deutschen nur rechtzeitig auf das Fahrrad umgestiegen, anstatt mit ihren SUVs das Weltklima zu beschädigen, dann wäre es sicherlich nicht zu den Übergriffen im Freibad gekommen. Das haben wir uns ganz allein zuzuschreiben!

Ein weiterer Faktor ist die mangelnde Rücksichtnahme der Deutschen auf muslimische Gepflogenheiten: In der Grundschule packen dreiste Jungen und Mädchen in der großen Pause sogar während des Ramadans ihre Schinkenbrote aus und in den Supermärkten liegen Produkte im Regal, die – böse Falle! – keine deutlich sichtbaren Warnungen vor “Nicht-Halal-Zutaten” aufgedruckt haben. Ein Fünftel der Muslime findet derlei Zumutungen diskriminierend. In diesem Kontext dürfen wir uns nicht wundern, wenn jungen Mädchen beim Besuch eines Schwimmbads demnächst zum Tragen eines Burkinis geraten wird. Der ist zwar auch keine Garantie dafür, unbelästigt zu bleiben – aber müssen wir nicht mehr guten Willen im Umgang mit männlichen Badegästen aus dem muslimischen Kulturkreis zeigen?

Der übliche Verdrängungsprozess

Sommer, Sonne, Badespaß: Damit ist es auch in diesem Jahr bundesweit in zahlreichen Schwimmbädern wieder vorbei, weil das Thema immer nur saisonbedingt aufploppt und dann erneut dem in Deutschland üblichen Verdrängungsprozess überantwortet wird. Und es geht nicht “nur” um sexuelle Belästigung, denn die jungen Herren sind sich auch untereinander nicht immer freundlich gesonnen, was nicht selten in einer Massenschlägerei endet. Mancherorts versucht man das Chaos mithilfe muttersprachlicher Sicherheitskräfte einzudämmen, aber das ist ungefähr so effektiv, als wolle man mit einem Gartenzaun eine Horde wütender Büffel aufhalten. Werden schon am Eingang des Freibads Kontrollen durchgeführt, dauert es nicht lange, bis irgendein Lokalpolitiker “racial profiling!” schreit. Wo Gefühle verletzt werden könnten, haben Sicherheitsinteressen zurückzustehen.

Man braucht sich nicht zu wundern, wenn besorgte Eltern ihren weiblichen Nachwuchs erst gar nicht mehr ins Freibad gehen lassen wollen. Normalerweise müssten sich diese Eltern zusammenschließen und gegen diese Zustände wütend protestieren. Aber in einem Land, in dem die Meinung vorherrscht, man könne mit Zugeständnissen eventuell wenigstens einen brüchigen Waffenstillstand aushandeln, neigt man als kämpferischer Mensch schnell zur Resignation. Denn man weiß: Auch die Verfechter der multikulturellen Freibadbereicherung sind nicht zu Kompromissen bereit. Offenbar trauen sie ihren eigenen Schützlingen nicht und werden sich daher auch nicht auf eine Lösung einlassen, die sich nicht an deren Herkunft orientiert, sondern an den begangenen Taten.

Unkontrollierte Testosteronbomben

Schließlich will niemand junge Männer aus Schwimmbädern ausschließen, weil sie “südländische Typen” sind, sondern deshalb, weil sie sich dort wie unkontrollierte Testosteronbomben benehmen und weder Finger noch Fäuste bei sich behalten können. Doch schon die simple Regel “Wer sich benimmt, ist willkommen, alle anderen müssen die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens tragen” löst eine Welle der Empörung aus. Selbst wenn die Verantwortlichen einräumen müssen, dass es in vielen Freibädern mittlerweile zugeht wie nach dem Ausbruch einer Zombieepidemie, beschränkt sich die Stellungnahme darauf, um Verständnis zu werben. Siehe oben. Es ist schon außerordentlich dreist, jungen Mädchen, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen, die Folgen misslungener Integration aufzubürden. Wer hat eigentlich entschieden, nach welchen Kriterien beurteilt wird, ob jemand seine Bedürfnisse in der Öffentlichkeit ausleben darf? Und warum ziehen dabei immer die Harmloseren den Kürzeren?

Die Schwimmbad-Katastrophe reiht sich nahtlos in den Trend ein, “bloß keinen Ärger verursachen, lieber mal zurückstecken”. Das ist eine in Deutschland weit verbreitete Haltung, die nicht nur schlecht integrierte Migranten, sondern beinahe alle Lebensbereiche betrifft. Das schafft ein Paradies für jegliche Egoismen und Dreistigkeiten. Ob es nun der cholerische Kollege ist, dem man um des lieben Friedens willen kein Kontra geben darf (“auf keinen Fall reizen, sonst rastet der noch mehr aus!”) oder die Ramadan-Beleuchtung, die nach islamistischen Attentaten eine Wohlfühlatmosphäre für Muslime schaffen soll (“seit dem Terroranschlag gibt es wieder so viele Mikroaggressionen gegen uns!”): Man geht den Weg des geringsten Widerstands.

Selbstbehauptung immer chancenloser

Dahinter steckt der Irrglaube, man könne sich untereinander stets auf eine für beide Seiten gangbare Lösung einigen – was aber nur funktioniert, wenn alle Beteiligten entsprechend sozialisiert sind. Dabei zeigt gerade das Beispiel Freibad, wie einige muslimische Männer ihre Grenzen wortwörtlich “ertasten” und sie zu ihren Gunsten erweitern. Erst ist es ein Griff an die Haare, dann an den Po – und wenn das ohne Strafe gelingt, geht man außerhalb des Freibads dann eventuell den nächsten Schritt in den Schritt.

Wir reden viel über Selbstbehauptung – auch auf nationaler Ebene. Deutschland will außenpolitisch wieder etwas gelten in der Welt und ruft nach Aufrüstung. Aber da, wo es um die Rechte des Einzelnen geht, um ganz selbstverständliche Dinge wie das unbeschwerte Planen der eigenen Freizeit oder auch die Freiheit, Kritik an unhaltbaren Zuständen zu äußern, wird den Bürgern kaum noch die Möglichkeit zur Selbstbehauptung eingeräumt. Man stellt sich stets auf die Seite desjenigen, der am meisten Lärm verursacht oder Rücksicht auf seinen angeblichen Opferstatus einfordert. Das gilt nicht nur für Migranten, sondern auch für die queere Szene. Um deren selbstverständliches Recht auf Unversehrtheit geht es dabei längst nicht mehr, sondern vielmehr um ungebremste “Selbstverwirklichung”. Wie fühlt sich ein Mädchen wohl, das nichts falsch gemacht hat und letztlich doch die durch Einschränkungen Gestrafte ist? Wahrscheinlich wird auch sie daraus die Lehre ziehen, dass Wegducken die einfachere Lösung ist, wenn sie niemanden hat, der ihr den Rücken stärkt. Das wissen auch die Verantwortlichen in Medien und Politik – was auch ihr Zurückweichen umso verwerflicher macht.