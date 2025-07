Schutzstatus von einer Million Syrern aufgehoben – und trotzdem wird kaum einer Deutschland verlassen

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt startet weitere zaghafte Schritte, um den Asylwahnsinn zumindest etwas zu reduzieren. Mehr als sechs Monate, nachdem das syrische Assad-Regime, vor dem angeblich die rund eine Million Syrer nach Deutschland geflüchtet sind, gestürzt wurde, soll nun endlich deren automatischer Schutzstatus aufgehoben werden – zumindest für diejenigen, die sich strafbar gemacht haben. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte mit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sei angewiesen worden, für Straftäter und Gefährder „die Widerrufstätigkeit aufzunehmen“. Das Vorliegen schwerer Straftaten schließe eine Schutzerkennung durch das BAMF aus, beziehungsweise könne zu einer Aufhebung des erteilten Schutzes führen. Zudem sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan vorzunehmen, „beginnend mit Straftätern und Gefährdern“. Für die Umsetzung seien die Länder zuständig, der Bund werde sie dabei unterstützen, hieß es weiter. Dazu stehe das Bundesinnenministerium auch in Kontakt mit den zuständigen syrischen Stellen.

Die Länder scheitern jedoch seit Jahren daran, abschiebepflichtige Migranten auszuweisen beziehungsweise verhindern dies sogar aktiv, wenn SPD oder Grüne an den Regierungen beteiligt sind. Laut einer Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hat das BAMF zwischen Januar und Mai insgesamt 3.537 Widerrufsprüfverfahren zu syrischen Staatsangehörigen angelegt. Dabei wurden in ganzen 57 Fällen die Flüchtlingseigenschaft und in 22 weiteren ein sogenannter subsidiärer Schutztitel entzogen. 804 Syrer machten von der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms REAG/GARP auszureisen. Bezeichnend in diesem Kontext: Das seit zwei Monaten amtierende Merz-Klingbeil-Lügenkabinett hat bislang keinen einzigen (!) Syrer oder Afghanen abgeschoben.

Syrische Zustände längst hier in Deutschland

Alexander Throm, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, schwurbelte drauflos, wohl selbst wissend, dass diesen Worten kaum Taten folgen werden: „Deutschland hat in den letzten Jahren Hunderttausenden Syrern Schutz vor einem Bürgerkrieg gewährt, der jetzt vorbei ist.“ Es sei fair und im internationalen Flüchtlingsschutz auch so vorgesehen, dass die Schutzsuchenden mit dem Ende der Gefahren in ihre Heimat zurückgehen. Sein AfD-Kollege Gottfried Curio sagte: „Nachdem seit dem Sturz des Assad-Regimes bereits über ein halbes Jahr verstrichen ist, sich eine neue Regierung etabliert hat und die Kampfhandlungen im Wesentlichen beendet sind, ist es an der Zeit, dass auch die Bundesregierung diesen neuen Realitäten in ihrer Asylpolitik Rechnung trägt.“

Sollte die Abschiebung von Gefährdern und Straftätern nach Syrien tatsächlich durchgesetzt werden, könne dies allerdings nur der Anfang sein, so Curio. Doch vermutlich kommt es so weit nicht einmal, denn Linke und Grüne schreien sogar gegen die Rückführung von Kriminellen Zeter und Mordio: Dass Assad nicht mehr in Syrien regiere, bedeute nicht, „dass das Land sicher ist“, behauptet Clara Bünger, die migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Es komme weiterhin zu „massiven gewalttätigen Auseinandersetzungen, vor allem gegen verschiedene Minderheiten“, mahnte sie. Ein “normales Leben” sei in Syrien unmöglich. Interessanterweise herrschen die dort als fluchtbegründend angeführten Zustände zunehmend auch in Deutschland vor, wo radikale Moslems und Anhänger der in Syrien siegreichen muslimischen Milizen – nicht selten eben unter den angeblichen “Schutzsuchenden” – zunehmend die Straßen dominieren und für die Erosion der öffentlichen Sicherheit verantwortlich sind.

Linksgrüne Migrationslobby hat alles im Griff

Diese Erkenntnisse kann man schizophrenen Migrationslobbyisten allerdings nicht erwarten; unverdrossen behauptet Bünger stattdessen, Widerrufe bestehender Schutztitel kämen „rein rechtlich, aber auch aus humanitären Gründen nicht in Betracht“. Dass die überwältigende Mehrheit der in Deutschland lebenden Syrer nicht zu den gefährdeten Minderheiten gehört, sondern eher mit dem neuen islamistischen Regime sympathisiert und keinerlei Asylgrund mehr besteht, blendet sie natürlich aus. Stattdessen forderte sie sogar, dass offene Asylanträge „jetzt zügig und wohlwollend geprüft werden“ – obwohl die meisten davon unbegründeter denn je sind. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat ging sogar noch weiter: „Statt über Widerrufsverfahren zu debattieren, die aufgrund der aktuellen Lage in Syrien nicht angebracht sind, müssen Wege für dauerhafte und gesicherte Bleibeperspektiven geschaffen werden“, faselte sie – und verlangte mehr und vor allem noch schnellere Einbürgerungen.

An alledem zeigt sich: Der linke Wahnsinn ist also ungebrochen in diesem Land – und dank dem Verrat des skrupellosesten Wählerbetrügers Friedrich Merz, der eine mögliche bürgerliche Politik verhindert und sich in sklavische Abhängigkeit von just den Kräften begeben hat, die Deutschland bis zur Unkenntlichkeit “verändern” und abschaffen wollen, werden die, die ihn in der Hand haben, sehr wohl zu verhindern wissen, dass es zu irgendwelchen Abschiebungen kommt – vermutlich Sogart nicht einmal denen von auch nur wenigen kriminellen Syrern, deren Schutzstatus nun endlich entzogen wurde.