Schwarz-Grün im Bund ab 2025 soll den “Green Deal” retten

Ich werde nicht lockerlassen, weiterhin die unrühmliche Rolle unserer Medien zu dokumentieren, die in einer funktionierenden Demokratie eigentlich die “vierte Kraft” sein sollten und nicht das Propagandaorgan der Regierung. Diese Woche waren bei “Maischberger” in der ARD und bei “Markus Lanz” im ZDF die Grünen einmal mehr das Hauptthema. Vordergründig mag sich der mediale Wind in der Einschätzung dieser Partei zwar leicht gedreht haben; trotzdem ging es in beiden Sendungen natürlich wieder vor allem darum, den Grünen die Möglichkeit zur Rechtfertigung zu geben und ihr eigenes Totalversagen zu relativieren.

Das Hauptziel ist klar erkennbar: Eine schwarz-grüne Regierungskoalition muss für 2025 vorbereitet und erreicht werden. Ein wichtiger Grund dafür ist der “Green Deal” der EU, der unter keinen Umständen gefährdet werden darf. Deshalb muss die Agenda weitergeführt werden – ob in der Ampel unter Olaf Scholz oder ab nächstem Jahr dann mit der Union unter Friedrich Merz. Es geht nur viel, zu viel: Mindestens eine Billion Euro (!) soll “investiert” werden. Das sind 1.000 Milliarden Euro. 1 Milliarde sind 1.000 Millionen.

Da geht noch was

Also, wenn mich die ganzen Nullen nicht zu sehr verwirren, sind das 1 Million Millionen. Und es sind vor allem (deutsche) Steuergelder, die hier in private Taschen wandern sollen. Der zu verteilende Kuchen ist riesengroß; da können sehr viele Beteiligte mitverdienen. Im EU-Viertel in Brüssel stehen gleich neben Europa-Rat und EU-Parlament ein paar Hochhäuser, die von unten bis oben mit Lobbyisten gefüllt sind. Da geht doch noch was…!

Wenn eine Ursula von der Leyen (praktischerweise CDU) dann noch im Alleingang Milliardenverträge unterschreiben kann, so wie sie das ja auch etwa bei den Impfstoffen von Pfizer getan hat – da lacht doch das Herz der Eurokraten und grünen Profiteure! Kein Zweifel: Hier treffen ganz große Moneymaker auf ideologisierte und gierig gewordene Klimaschützer. Besser geht’s nicht. Das ist der einzige Grund hinter Schwarz-Grün. Und deshalb werden in den öffentlich-rechtlichen Formaten dafür schon die Weichen gestellt.