Schwarzeneggers Milliardengrab: Kaliforniens „grünes“ Spiegelkraftwerk wird dichtgemacht

Vor nicht einmal elf Jahren hat Arnold Schwarzenegger als damaliger Gouverneur von Kalifornien das grünste aller grünsten Superkraftwerke , das Solarturmprojekt „Ivanpah“, mit großem Pomp eingeweiht. Westliche, vor allem deutsche Medien waren ganz aus dem Häuschen über den scheinbar nachhaltigen Pioniergeist im superwoken grünen US-Vorzeigebundesstaat. Auf dem Reißbrett und in den Modellen sah alles prima aus: Unzählige Spiegel bündeln die Sonnenstrahlen und lenken sie auf die Spitze eines zentralen Turmes, der sich dadurch extrem erhitzt. Mit der erzeugten Temperatur wird Wasserdampf erzeugt, der wiederum Dampfturbinen antreibt, die dann Strom produzieren.

Doch wie bei allen Schaufensterprojekten der sogenannten “Energiewende” waren die Pläne zu schön, um wahr zu sein. Die Realität spuckte den grünen Visionären von Beginn an die die Suppe. Der erste Schönheitsfehler dieses „umweltfreundlichen“ Projektes bestand schon darin, dass gleich nebenan ein Kohlekraftwerk gebaut werden musste, das die Anlage anfährt und die Spiegelmodule morgens auf den Sonnenstand ausrichtet. Hinzu kommt der extreme Temperaturgradient, der die Spiegel nachts auskühlt und tagsüber rapide erwärmt. Vom ersten Tag an müssen täglich tausende (!) Spiegel ersetzt werden, weil sie durch die Hitze einfach platzen. Das Areal ist inzwischen durch Milliarden von Spiegelscherben für alle Ewigkeit zu einer Gefahr für die Umwelt und zur Risikozone für Mensch und Tier geworden.

Vögel in Flammen, zehnfach teurerer Strom

Aber nicht nur das: Zigtausende Vögel gehen durch die extreme Hitze, die durch Bündelung der Strahlen entsteht, einfach im Flammen auf, wenn sie in den Luftraum über der Anlage geraten. Weil sie dabei teils furchtbare Laute ausstoßen, werden sie von den Arbeitern des grünen Kraftwerks höhnisch „Screamer“ (Schreier) genannt. Ihre Kadaver und Skelette landen neben all den Scherben unter den Spiegeln.

Jetzt wird diesem Irrsinn ein Ende gemacht: Das Kraftwerk wird zum Ende des Jahres geschlossen. Die US-amerikanischen Steuerzahler hat der Spaß insgesamt fast fast fünf Milliarden US-Dollar gekostet. Den Großteil davon steckten sich die Investoren in die Tasche, die mit staatlichen Zuschüssen und Sonderabschreibungen belohnt wurden (falls das irgendjemanden bekannt vorkommt: genau so läuft das auch mit dem Riesenschwindel der “Energiewende” in Deutschland). Den Rest bezahlten die Bürger Kaliforniens mit teils extraordinären Stromkosten, weil durch “Ivanpah” erzeugte Strom um das Zehnfache (!) teurer war als der herkömmliche Saft aus der Steckdose.

Zurück bleibt ein riesiges, verseuchtes Areal. Es wird Jahre dauern, das wieder aufzuräumen. Und natürlich wird auch das wieder jede Menge Geld kosten – das Geld des Steuerzahlers.