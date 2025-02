Schwerer Rückschlag für die globale Klima-Lobby: Jeff Bezos stoppt Fördergelder

Die internationale Klimalobby muss einen weiteren schweren Dämpfer einstecken, die sich seit Trumps erneutem Amtsantritt stetig häufen: Der milliardenschwere „Bezos Earth Fund“ von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat seine Unterstützung für die Science Based Targets Initiative (SBTI) eingestellt. Die NGO, die von sich behauptet, „wissenschaftlich fundierte“ Klimaziele für Unternehmen zu formulieren, bei deren Erreichung sich diese dann Zertifikate im neuen Ablasshandel verschaffen können, war einer der größten Empfänger von Geldern aus dem Bezos-Fonds. Allein 2021 spendete er der Organisation 18 Millionen Dollar. Dies ist eine weitere Folge der Präsidentschaft Donald Trumps, der nie einen Zweifel daran gelassen hatte, dass er die Behauptungen über den angeblich menschengemachten Klimawandel ablehnt. Bezos und andere Milliardäre und Konzerne sind inzwischen zu weiten Teilen auf seinen Kurs eingeschwenkt und haben sich von der woken Agenda, die sie jahrelang unterstützt hatten, abgewandt.

Die Betroffenen geben sich beleidigt: „Wenn man sich Bezos und die Leute ansieht, mit denen er im Club der Milliardäre abhängt, wird einem klar, dass es hier um mehr geht als um SBTI. Bezos verbeugt sich vor Trump auf eine Art und Weise, wie sich eine Reihe von Milliardären vor Trump verbeugen“, pöbelte etwa die Professorin Doreen Stabinsky, die dem technischen Beirat von SBTI angehört. Bezos‘ Entscheidung sei „überhaupt nicht überraschend“, da er zuvor bereits die Redaktion der ihm gehörenden „Washington Post“ daran gehindert habe, eine Stellungnahme zu Präsidentschaftskandidaten abzugeben. Kelly Stone, eine leitende politische Analystin bei ActionAid USA, sagte, der Schritt, SBTI nicht mehr zu finanzieren, sei „wirklich enttäuschend, aber zu diesem Zeitpunkt nicht besonders überraschend“, und beschrieb ihn als „Teil einer Welle von Unternehmen“, die grüne Ambitionen aufgeben.

Politisches Klima hat sich grundlegend geändert

„Wir sehen einen enormen Rückzug von vielen dieser Klimazusagen der größten Unternehmens- und Finanzakteure“, beklagte sie. Auch sonst geht in Klimakreisen die nackte Panik um. Peter Riggs, Geschäftsführer der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation Pivot Point, äußerte seine Besorgnis darüber, „wie sich dies auf grüne Investitionen im Allgemeinen und auf Investitionen in die Energiewende auswirken wird, denn offensichtlich ist das Signal aus Washington derzeit sehr stark, dass erneuerbare Energien und andere Arten von kohlenstofffreien oder kohlenstoffarmen Ansätzen aktiv entmutigt werden. Es ist nicht einmal so, dass sie verdrängt werden, sie werden ausgeweidet.“ Seiner Ansicht nach seien zwei Dinge im Spiel: Zum einen hätten Bezos beziehungsweise der “Bezos Earth Fund” letztlich entschieden, „dass sie den wissenschaftlich fundierten Standard aufgrund der damit verbundenen Herausforderungen nicht unterstützen können oder wollen“.

Und zweitens habe sich das politische Klima in Washington geändert, weshalb sie nicht zu viel Aufmerksamkeit auf diese Art von Verpflichtungen lenken.“ Noch vor Trumps Amtsantritt hatten bereits die sechs größten US-Banken die Gruppe verlassen, die die Netto-Null-Ziele des globalen Bankensektors festlegt. Es sind also harte Zeiten für die selbsternannten Klimaretter und die anderen Filialen des Wokismus angebrochen, die bis vor wenigen Monaten noch meinten, ihren Würgegriff um Wirtschaft und Gesellschaft auf unabsehbare Zeit fortsetzen zu können. Auch in Europa wird Trumps Kampf gegen diesen Wahn früher oder später positive Folgen haben.