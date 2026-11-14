Sechsfachmord von Stade: Endlich Anklage gegen Fluchthelferin und Lebensgefährtin des Killers erhoben

Mehr als vier Monate nach dem Sechsfachmord in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade geruht es die weisungsgebundene zuständige Staatsanwaltschaft nun endlich, Anklage zu erheben gegen die mutmaßlichen Komplizinnen des Killers Fatih G.: Zum einen gegen die 34-jährige Enise Ö., die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Schützen; sie soll mit ihrem Mann gemeinsam die Tat begangen haben und soll unter anderem auf Behördenmitarbeiter eingetreten und diese beschimpft haben, als sie sich – von den Schüssen bereits tödlich verletzt – nach draußen schleppen wollte, ehe sie starb. Gegen Ö. lautet der Vorwurf auf Mord in sechs Fällen. Zum anderen ergeht Anklage gegen die 65-jährige Sylvia S., der Fahrerin des Fluchtwagens, der Beihilfe zum Mord vorgeworfen wird. Unverständlich, wenngleich (eingedenk des von der SPD Niedersachsen zu verantwortenden beispiellosen Migrations- und NGO-Filz, der sich tief in Regierung und Verwaltung erstreckt) nicht wirklich verwunderlich bleibt, dass sich beide Frauen bis heute weiter auf freiem Fuß (!) befinden.

In einem Land, wo der Journalist Paul Brandenburg wegen kritischer Posts zum Berliner Bürgermeister seit Wochen in U-Haft sitzt und ein paar betagte schrullige „Reichsrentner“ seit nunmehr vier Jahren ohne Urteil im Knast schmoren, weil sie in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen wirre Gedanken ausgetauscht hatten, ist so etwas vermutlich nur folgerichtig. Am 29. Juni 2026 hatte der 45-jährige Türke G. während eines Hilfeplangesprächs in der Einrichtung in der Dankersstraße sechs Mitarbeiter der Einrichtung und des Jugendamts der Region Hannover kaltblütig aus nächster Nähe erschossen. Auslöser war ein Sorgerechtsstreit um das gemeinsame, damals drei Monate alte Baby von ihm und Ö. gewesen. Das Kind war zuvor mit schweren Verletzungen wie Hirnblutung und Verdacht auf Schütteltrauma in der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt worden und hatte mit der Mutter in der Einrichtung gelebt. Fünf Opfer starben noch am Tatort, eines im Krankenhaus. Fatih G. floh mit dem Auto, das Sylvia S. steuerte, und wurde gefasst.

Mordmerkmal der Heimtücke

Bevor er womöglich schwer belastende Aussagen zu kompromittierenden Beziehungen machen konnte, die über S. bis in die höchste politische Ebene hinaufreichten (deren Schwiegersohn ist der damalige SPD-Migrationsbeauftragte Deniz Kurku), nahm sich G. praktischerweise am 21. Juli in der Untersuchungshaft in der JVA Bremervörde das Leben, beziehungsweise ließ es sich nehmen. Das Verfahren gegen ihn wurde daraufhin – offensichtlich zur vielfachen Erleichterung politisch interessierter Kreise – eingestellt. Wenigstens wird der Gerechtigkeit – so bleibt jedenfalls zu hoffen – nun gegen beide Frauen Genüge getan, die diese Tat unterstützten respektive ermöglichten. Die Staatsanwaltschaft wirft Enise Ö. vor, von den Absichten des Täters gewusst, sein Motiv geteilt und ihn sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Tat aktiv unterstützt zu haben.

Unter anderem sieht sie das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, weil die Opfer arglos gewesen seien. Medienberichten zufolge wurden Schmauchspuren an ihrer Kleidung gefunden, was ihre unmittelbare Anwesenheit bei der Tat oder sogar aktive Mittäterschaft bei den Morden belegt; weitere Vorwürfe betreffen unter anderem das Mitführen der Mordwaffe. Sylvia S., die sich als „Patentante“ des Kindes bezeichnete und engste Verbindungen zur Familie G. hatte, arbeitete für eine linke Bremer Migrations-NGO und soll vorab von den Plänen gewusst, bei der Vorbereitung geholfen und den Täter entgegen ihrer Darstellung nicht auf dessen Zwang hin, sondern offenbar aus freien Stücken vom Tatort weggefahren haben. Außerdem wurde noch Anklage gegen einen ebenfalls türkischstämmigen 49-jährigen Berliner Kioskbesitzer erhoben, der die Tatwaffe verkauft haben soll.

Niedersachsens totgeschwiegener linker NGO-Sumpf

Während die tief in die Asyl- und Migrationslobby bis in höchste politische Ämter in den Skandal und seine Hintergründe verstrickt ist, lässt sich indirekt daraus ableiten, dass die niedersächsischen Regierungsparteien SPD und Grüne, die als ihr politischer Arm gelten können, alles daransetzten, das Leichentuch des Schweigens über die Horrortat zu breiten, unter tatkräftiger Beihilfe öffentlich-rechtlicher Medien wie dem „Norddeutschen Rundfunk“, die ihre Berichterstattung auf das Allernötigste beschränkten. Dies gilt auch für weitere Skandale des migrantischen NGO-Komplexes wie den um die ehemalige SPD-Stadträtin Hülya Iri, die 1,1 Millionen Fördergelder von Bund und Land für ein „Café Respekt“ und angebliche „Integrationsprojekte“ abgezockt und das Geld gemeinsam mit engsten Verwandten veruntreut haben soll. Der mit Steuergeld förmlich zugeschissene Tarnverein ist inzwischen insolvent; gegen Iri und ihre Tochter wird ermittelt, ihr Sohn Emre B., der ebenfalls im öffentlichen Dienst untergekommen war, wurde von der Stadt Hannover inzwischen suspendiert. Zeugen und vermeintliche Hinweisgeber wurden von der angeblich so auf „Respekt“ und „Integration“ bedachten türkischen Familie Iri – auch von ihr selbst – massiv eingeschüchtert und .

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Am buntversifften Multikulti-Saustall Hannover und der dort residierenden Landesregierung zeigt sich unter dem Brennglas, wie sehr dieses Land inzwischen von parasitären Organisationen und den migrantischen Profiteuren einer völlig pervertierten „Willkommenskultur“ unterwandert ist und zugrunde gerichtet wird – ohne dass dem ein Riegel vorgeschoben wird. Bis heute gibt es keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Stade. Die einzige Partei, die lückenlose Aufklärung verlangt und den Migrations-NGO-Sumpf trockenlegen will, ist die AfD – deren Kandidaten bei den Kommunalwahlen im September reihenweise um ihr passives Wahlrecht gebracht und – klar rechtswidrig – von der Kandidatur ausgeschlossen wurden. Alles, was der Opposition bleibt, ist daher nun, auf die Gerichte zu hoffen. Thorsten Moriße, der justizpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, begrüßt daher die überfällige Anklageerhebung gegen Ö. und S.; er betonte, die Tat sei nicht nur ein Familiendrama, sondern ein Anschlag auf die zivile Gesellschaft (nicht zu verwechseln mit der „Zivilgesellschaft“!) gewesen.