Seid nett zu Messerbesitzern!

Wenn von irgendeinem Bundesministerium der Ruf nach hartem Durchgreifen gegen Gewaltkriminalität und “konsequenter Abschiebung” von straffällig gewordenen Asylbewerbern erschallt, weiß der erfahrene Bürger: Es sind bald irgendwo Wahlen! Nach außen hin muss der Schein erweckt werden, die Ampelkoalition – oder eine beliebige Landesregierung – wisse um die Probleme im Land und arbeite hart daran, diese abzustellen. Dieser Plan geht auch allzu oft auf, obwohl die lautstark angekündigten Maßnahmen regelmäßig in der Versenkung verschwinden, sobald ein anderes Thema die Medien dominiert. Keine Maus in der Skinner-Box würde hundertfach den Knopf drücken, der ihr kein Futter, sondern einen Stromschlag liefert; viele Wähler jedoch setzen ihr Kreuzchen immer wieder für dieselbe Partei, weil sie das schon immer so gemacht haben. Vielleicht verhalten sich Mäuse in dieser Beziehung schlauer als Wähler, weil Belohnung und Strafe direkt auf den Knopfdruck folgen. Es fehlt die Möglichkeit des Selbstbetrugs, von der Menschen reichlich Gebrauch machen können.

Die “Tagesschau” bekommt das ebenfalls recht gut hin, wobei man sich fragt, ob die Redaktion nicht nur ihre Zuschauer für ein wenig dumm hält, sondern sich auch selbst etwas vormacht. Da wird über die Unruhen in Großbritannien berichtet, denen bekanntlich die Ermordung dreier Mädchen durch einen mangelhaft integrierten Täter mit Migrationshintergrund vorausging und die einzige Sorge der Nachrichtenmacher besteht darin, ob über diesen Täter “Fake-News” im Internet verbreitet wurden. Die britischen Behörden sorgen sich bekanntlich noch mehr um das Wohlbefinden ihrer muslimischen Bürger als unsere Verantwortlichen: Dort gibt es sogar Stadtviertel, in die man noch nicht einmal mehr seinen Hund mitnehmen darf – aus Rücksichtnahme auf die Gefühle der Anwohner. Die “Tagesschau” lässt diesem Bericht eine Ankündigung über Nancy Faesers geplante Maßnahmen gegen die steigende Messergewalt folgen, ohne freilich die statistischen Hintergründe für diese Steigerung zu nennen. Da nehmen die ARD-Redakteure nämlich ebenfalls Rücksicht auf Gefühle, in diesem Falle ihres links-grünen Publikums, welches schon bei der Erwähnung des Begriffes “Messer” Rassismus und Migrantenfeindlichkeit wittert. Warum eigentlich, wenn hier doch alles in Ordnung ist?

Wenn auf einmal Nancy Faeser zur “Populistin” wird

Nancy Faeser nämlich plant Unerhörtes: Das Verbot bestimmter Messerarten oder des Besitzens derselben. Ein solches Verbot müsste dann selbstverständlich auch in der Öffentlichkeit durchgesetzt werden, wobei die Polizei als ausführendes Organ ins Spiel kommt. Dies wiederum erweckte sogleich das Misstrauen der Journalistin Jana Frielinghaus, welche prompt im altlinken “Neuen Deutschland” vor rassistischen Ressentiments der Ordnungshüter warnte. Deren Tendenzen, besonders bestimmte Gruppen zu kontrollieren, seien schließlich bekannt. Ob es dazu eine ähnlich belastbare Statistik gibt wie zur Gewaltkriminalität in Deutschland, lässt Frau Frielinghaus offen und argumentiert über “allseits bekannte Tatsachen”, welche die Redaktion wohl ausgependelt hat. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik hingegen hält sie für “manipulierbar”, da in ihr Straftaten mit Messern erst seit 2021 gesondert erfasst werden. Um das Gedächtnis der Journalistin ein wenig aufzufrischen, sei angemerkt, dass diese Erfassung erst auf öffentlichen Protest hin eingeführt wurde. Vorher wollte man es einfach nicht so genau wissen, weil das zu unangenehmen Fragen hinsichtlich der tatsächlichen Schutzbedürftigkeit einiger Migranten geführt hätte.

Aus Sicht der Journalistin handelt Faeser “populistisch” – auch wenn in diesem Fall die Pläne der Ministerin rasch in irgendeiner Schublade verschwinden werden. Auch die Polizei zeigt sich nämlich nicht gerade begeistert von den Plänen der Innenministerin; nicht, weil sie kein Interesse daran hätte, die Messergewalt zu bekämpfen, sondern weil ihr einfach das Personal fehlt, um die notwendigen flächendeckenden Kontrollen durchzuführen. Auch bei den Ordnungshüter wird man um die Sorgen von Frielinghaus & Co. wissen – neben der zusätzlichen Arbeit will man sich wahrscheinlich aber nicht zum Buhmann machen lassen. Man kann sich lebhaft ausmalen, wie viele NGOs, linke Politiker und Journalisten auf “Fehltritte” der Beamten geradezu lauern werden. So, als würfe die Polizei jeden kontrollierten Passanten unverzüglich gefesselt zu Boden.

Das Wohlbefinden der Täter steht über allem

Bei einer gewissen Klientel müsste man eher um die Gesundheit der Polizisten fürchten, das zeigen die Einsätze in Deutschlands No-Go-Areas, in denen sich um jeden Polizeiwagen innerhalb weniger Minuten eine wütende Menschenmenge einfindet. Und das schon bei harmlosen Verkehrskontrollen. Tatsächlich bleibt bislang vollkommen offen, wie ein solches Messerverbot in der Praxis umgesetzt werden soll. Für “Messerverbotszonen” ernten deutsche Städte lautstarke Häme. Diese waren zwar ursprünglich dafür gedacht, auch ohne konkreten Verdacht Kontrollen durchführen zu können, aber das Problem des Vorwurfs des “racial profiling” blieb: Die Polizisten durften nicht auf ihre Erfahrungswerte zurückgreifen. Und das Verbotsschild an sich hat garantiert noch keinen potentiellen Täter beeindruckt: Wer bereit ist, einen anderen Menschen zu verletzen, der wird sich davon kaum abhalten lassen.

Ohne effektive Umsetzung jedoch läuft jedes Verbot ins Leere. Auch in Deutschland wird das Wohlbefinden möglicher Täter höher gewertet als die Furcht der Bürger, in der Innenstadt Opfer einer Attacke zu werden. Von Seiten der Polizeigewerkschaft folgten teils skurrile Vorschläge, um den ausufernden Messerbesitz in den Griff zu bekommen. Das “Neue Deutschland” ist begeistert: Man müsse den Nachwuchstätern schließlich “Angebote” unterbreiten, damit sie sich von ihren geliebten Stichwaffen trennen. Jochen Kopelke, der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, brachte eine Idee ins Spiel, die einen glauben ließ, es wäre schon wieder der erste April. Was sich wie ein makabrer Scherz anhört, ist von ihm durchaus ernst gemeint: Die Besitzer eines verbotenen Butterfly-Messers sollen dieses gegen ein Abonnement eines bekannten Streamingdienstes eintauschen können.

Ob man bei diesem Tausch kriminelle Neigungen nachweisen muss? Jemand hat bereits ausgerechnet, dass so ein Butterfly-Messer weitaus günstiger zu haben ist als selbst das günstigste Netflix-Abo; da könnte es sich also lohnen, sich ein solches Messer zuzulegen. Vielleicht hat Herr Kopelke die Absicht, das Angebot noch zu erweitern: Bei Abgabe einer Machete gibt es noch “Disney plus” obenauf?! Bei manchem Horror-Film, der sich im Programm von Netflix findet, kann so ein junger Mensch durchaus noch etwas dazulernen: Wenn ich allein an die riesige Axt dieses gigantischen Zombies aus “Resident Evil” denke, könnten bei den Zuschauern durchaus Begehrlichkeiten geweckt werden. Doch Spae beiseite: Allein die Idee, die Besitzer verbotener Messer auch noch zu belohnen, ist absurd. Sie zeigt, wie verzweifelt die Lage mittlerweile sein muss.

Tägliche Meldungen über Messergewalt lassen sich längst nicht mehr aus den Medien verdrängen; in manchen Bundesländern, wie etwa Nordrhein-Westfalen denkt man lautstark darüber nach, nun doch die Nationalität des Täters öffentlich zu machen. Vielleicht, weil die Bürger es mittlerweile ohnehin verstehen, entsprechend zwischen den Zeilen zu lesen. Auch wenn ostentativ betont wird, der Täter sei “Deutscher” gewesen, ist man als Leser schon geradezu überrascht, wenn dieser dann tatsächlich einmal einen “typisch deutschen” Namen trägt. Das Aufatmen der Journalisten kann man förmlich aus der Meldung aufsteigen sehen. Wie wäre es zur Abwechslung einmal damit, den Besitzer eines verbotenen Messers einmal strafrechtlich zu belangen? Oder einem Täter nicht per Ferngutachten eine psychische Störung zu diagnostizieren, sondern ihn per Gerichtsurteil für eine angemessene Zeit ins Gefängnis zu stecken? Das, was man mit Hans oder Franz eben auch tun würde. Oder sind unsere Gefängnisse dafür dschon zu überfüllt?