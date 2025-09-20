Seit Impfbeginn: Myokarditis bei männlichen Jugendlichen verdoppelt

“Seit Corona” – tatsächlich seit Einführung des globalen mRNA-Impfexperiments – ist die Zahl der Herzmuskel-Entzündungen insbesondere bei männlichen Jugendlichen und jüngeren Männern explodiert. Dies brachte in Österreich die Beantwortung einer FPÖ-Anfrage zu steigenden Gesundheitsschäden zutage. Doch die zuständige SPÖ-Gesundheitsministerin wollte freilich keinen größeren Zusammenhang erkennen – ebenso wenig bei Krebs- und Gürtelrose-Erkrankungen, wiewohl sie zumindest Letzteres nicht ausschließen kann.

Unlängst sorgte in Österreich die Antwort auf eine Anfrage von Harald Schuh (FPÖ) für Aufsehen, wonach die Wiener Bundesregierung auch in diesem Jahr über 44 Millionen Euro für 1,5 Millionen Pfizer-Impfdosen rauswirft – und das, obwohl im bisherigen Jahresverlauf nur knapp über 10.000 entsprechende Impfgaben im elektronischen Impfpass eingetragen wurden. Auch in Deutschland läuft die Impfkampagne – wenn auch “auf Verlangen” – munter weiter. Nun sorgt eine weitere Anfrage des freiheitlichen Abgeordneten aus Oberösterreich für Furore – und bringt Unfassbares zutage: Bei Bürgern unter 40 verdoppelten sich in den letzten fünf Jahren die Spitalsaufenthalte wegen einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung), in der Gesamtbevölkerung stiegen sie um 72 Prozent. Und es ist unwahrscheinlich, dass dies mit Corona-Erkrankungen zu tun hat. Denn nach dem Einbruch stationärer Aufenthalte wegen akuter Myokarditis im Jahr 2020 explodierte der Wert gerade bei männlichen Jugendlichen ab dem Folgejahr, als das Impfexperiment anlief.

Politik dodelt Zusammenhang herunter

In konkreten Zahlen stieg dabei die Zahl der Spitalsaufnahmen bei 10- bis 19-Jährigen sprunghaft binnen eines Jahres von 55 auf 124 Fälle. Es war das erste Mal, dass die Statistik dreistellige Fallzahlen ausweist – und seitdem fand kein Rückgang unter diese Schwelle mehr statt. Auch zwischen 30 und 39 Jahren ist die Zahl anhaltend über dem Wert “vor Corona” beziehungsweise vor dem Impfbeginn. Auffällig ist dabei, dass der Anstieg bei Frauen in allen Altersgruppen geringer ausfällt.

Der Befund, dass vor allem männliche Jugendliche und jüngere Männer in der Blüte ihres Lebens betroffen sind und dies auf die mRNA-Therapien zurückzuführen ist, belegen längst unzählige Studien und Artikel in Fachzeitschriften. Doch Schumann behauptet in ihrer Antwort, ihrem Ministerium seien keine solchen Studien bekannt. Ihre Ausflucht: Dass einige Myokarditen eine Impffolge seien, sei “nicht gänzlich” auszuschließen, es sei aber zu beachten, dass diese auch Folgen einer Corona-Infektion sein könnten…

Risiko bekannt, Opfer im Stich gelassen

Besonders übel ist dabei nicht nur der Versuch des Ministeriums, das Ausmaß kleinzureden, sondern auch der Umstand, dass die Myokarditis-Häufung mit Ansage begann. Denn schon 2021 stellte FPÖ-Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch eine Anfrage zum Myokarditis-Risiko an Wolfgang Mückstein (Grüne). Dieser räumte dabei “sehr seltene Fälle entzündlicher Erkrankungen des Herzens” mit Häufung bei jüngeren männlichen Patienten ein. Der damalige Ressortchef redete sich aber auf ein “positives Nutzen-Risiko-Verhältnis” heraus, weil die Spritzen angeblich vor “schweren Erkrankungen” schützten – was freilich mittlerweile als falsch entlarvt wurde.

Schuh und FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak erinnerten in ihrer Aussendung ebenfalls daran: “Die Regierung hat jahrelang den Slogan ‚Die Impfung ist sicher und wirkt!‘ wie ein Mantra wiederholt.” Viele Bürger würden es längst bereuen, dem damaligen Impfdruck nachgegeben zu haben. Schuh sprach von “dramatischen Zahlen„, die endlich ernstgenommen werden müssten: “Jeder einzelne Fall ist ein tragisches Schicksal”. Kaniak schloss sich dem an, forderte eine “schonungslose Aufarbeitung und die Entschädigung und Unterstützung von Impfopfern”. Dies sei für die Betroffenen, die Steuerzahler und das Vertrauen in die Gesundheitspolitik unerlässlich.

Gesundheitsressort ahnungslos bei Krebs und Gürtelrose

Doch die Beantwortung der Anfrage zeigt nicht nur einen Anstieg der Myokarditis-Fälle auf, sondern musste sich auch mit Fragen zu steigenden Krebs- und Gürtelrose-Fällen beschäftigen. Bei Krebs demonstriert Schumann die blanke Ahnungslosigkeit in ihrem Ressort: Diesem seien “keine Hinweise bekannt, die auf einen Anstieg von Krebserkrankungen durch die COVID-19-Impfungen hindeuten würden”, was aber auch daran liege, dass dort “über den Impfstatus von erkrankten Personen […] keine Informationen” vorliegen – obwohl es eindeutige Berichte über die Krebs-Häufung bei geimpften Sportlern sowie über Studien gibt, welche eine Kausalität mehr als nahelegen.

Ähnlich verhält es sich bei der Gürtelrose: Denn dort gibt Schumann zu, dass ihrem Ressort über den Impfstatus von an Herpes Zoster erkrankten Personen “keine validen Informationen” vorliegen. Der Rest ihrer Antwort ist dann eine Mischung der Stellungnahmen zu den anderen beiden Krankheitsbildern: “Dass einige der Fälle von Herpes Zoster auf die COVID-19-Impfung zurückzuführen sind, kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, es ist jedoch auch hier zu beachten, dass dies im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion ebenfalls auftreten kann.” Es ist ist Österreich also genauso wie auch in Deutschland: Man hat also keine Ahnung, kann nichts ausschließen – aber ist sich trotzdem recht sicher: Der heilige “Gamechanger” war diese Impfung garantiert nicht.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Der Status”.