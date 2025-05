Selbsthilfekassen: Der Teufel lauert am Ende des Einkaufs

In Deutschland war es Ikea, der den Teufel an die Kasse brachte. Vor vielen Jahren schon konnten dort Menschen in der schwedischen Möbelhölle erstmals Kassierer spielen – sofern sie den Weg durch einen Irrgarten voll von schreienden Kindern, die ihre Mütter suchen (beziehungsweise suchenden Kindern, die ihre schreienden Eltern nicht finden): Statt einer übellaunigen und wortkargen, dafür umso flinkeren Dame an der Kasse, die ihr Tempo bei Aldi gelernt hat, hieß es dort “selbst ist der Mann” (oder die Frau) – der Kunde durfte selbst seinen Einkauf scannen. Man versprach sich von der Automatisierung des Bezahlvorgangs eine Reduktion der Personalkosten einerseits und – damit einhergehend – eine beschleunigte Abwicklung der Kunden andererseits. Gute Absichten, nicht wahr?

Doch leider ist der Weg Richtung Hölle – Stichwort Teufel – nicht nur mit Claudia Roth, WordPress, eingelegten Auberginen und der “Süddeutschen Zeitung” gepflastert, sondern auch mit guten Absichten. Denn mittlerweile finden sich die Selbstbedienungskassen auch bei Rewe, Edeka und Konsorten. Auch hier versprach man sich die Einsparung von Manpower und einen rascheren Bezahlabschluss am Ende des Einkaufsprozesses. Doch hier, im Lebensmittelhandel, hatten die Einzelhändler die Rechnung ohne ihre eigenen krummen moralischen Standards gemacht: In Deutschland ist Alkohol bekanntlich ab 16 beziehungsweise 18 Jahren erlaubt – und was viele nicht wissen: Gar nicht mal so wenige Supermärkte unterwerfen sich (respektive Filialisten ihre Händler) einer freiwilligen Alterskontrolle.

Selbst anstehen, andere freischalten lassen

Unlängst kaufte ich einen Energy-Drink und war an der Kasse überrascht, nach meinem Ausweis gefragt zu werden… (kleiner Scherz; ich bin 38, mich fragt man höchstens nach dem Behindertenausweis). Aber ich merkte doch, wie die Verkäuferin zuerst meinen Einkauf freischalten musste. Ich war verwirrt und fragte nach, ob in dem Energy-Getränk Alkohol enthalten sei – was sie verneinte. Doch Getränke mit Taurin gibt es in diesem Geschäft erst ab 16. Ernsthaft? Offenkundig kennt der Paternalismus auch in der deutschen Privatwirtschaft kaum noch Grenzen.

Den Höhepunkt aber erlebte ich vor wenigen Tagen in einem sogenannten Kiezmarkt in Berlin. Ich nenne keine Stadtteile und keine Namen, Herr Kommissar, aber als ich beim Edeka in Pankow für eine Freundin Longpapers kaufen durfte (ja, tatsächlich, für eine Freundin!), erlebte ich eine Überraschung der besonderen Art: An der Selbstbedienungskasse – Sie merken, das ist das Leitthema! – stehe ich mit den bewussten Papers, außerdem zwei Dosen Katzenfutter und Katzenstreu (ebenfalls für die Freundin, also für die Katze der Freundin!). An dieser Selbstbedienungskasse, die zu einer Selbsthilfekasse wurde, leuchtete plötzlich ein rote Licht auf, und das Display verriet mir, dass eine Mitarbeiterin das Terminal freischalten müsse, da offenkundig eines meiner Produkte erst ab 16 beziehungsweise ab 18 Jahren erhältlich ist.

Es gibt kein richtiges Katzenstreu im falschen

Ich grübelte, was das wohl sei; nachdem ich kraft des Ausschlussverfahrens Katzenfutter und Katzenstreu verwerfen konnte, hatte ich den Übeltäter in meinem Warenkorb erkannt: Die Longpapers, die sich besonders für lange Zigaretten eignen, sind offenbar mindestens ab 16. Ich frage mich fieberhaft, worin hier die Gefahr für Jugendliche bestehen soll… aber was weiß ich schon. Nach mehreren Minuten Ausharren vor der Selbsthilfekasse jedenfalls, ohne dass mich ein Mitarbeiter freigeschaltet hatte, wurde es mir zu bunt. Ich lief ich wie toll durch den Laden und wollte wissen, wie ich nun meinen hochsensiblen, weil so jugendgefährdenden Einkauf bezahlen solle. Ob der Inlandsgeheimdienst bereits informiert ist? Als ich nach gefühlt einer Woche Herumirrens im Supermarkt endlich eine leibhaftige Mitarbeiterin in diesem Laden fand und ihr mein Problem schukderte, antwortete sie mit unvergleichlich liebevollen Ostberliner Charme: „Also ick geh gleich Feierabend, und zweitens is mein Kollege dafür zuständig.“ Nach tiefen Ein- und Ausatmen mit rund 65 Dezibel sagte ich ihr: „Also, ich muss hier nicht einkaufen“. Woraufhin die Person zur immer noch rot leuchtenden Selbsthilfekasse trabte und mich freischaltete. Heureka!

Bei der Freundin angekommen, deren Bitte um den Botengang jenes Höllenerlebnis der Selbsthilfekasse überhaupt erst ermöglicht hatte, erfuhr ich, dass auch noch das Katzenstreu – obwohl ohne Altersbeschränkung – ein Fehleinkauf war: Weil es nicht klumpte… oder weil es doch klumpt? Egal, wie auch immer: Wenigstens waren die Longpapers richtig. Also füllten wir diese entsprechend mit den dafür geeigneten Kräutern. Und als ich dann so da saß, wurde mir schlagartig klar: Es gibt vielleicht kein richtiges Katzenstreu im falschen – aber definitiv gibt es bessere Ideen auf diesem Planeten, als Kunden in Selbsthilfekassen zu zwingen. Denn die sind alles außer gottgewollt – da bin ich mir sicher.