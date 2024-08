Selbstmord Europas: Wann beginnt der Weltkrieg?

Die Gehirnregion für geostrategisches Verständnis ist in deutschen Köpfen aus nachvollziehbaren Gründen extrem unterentwickelt. Inmitten der Propagandaschlacht um den Ukrainekrieg verweise ich deshalb auf dieses erhellende Video von Patrik Baab, das sich jeder unbedingt zu Gemüte führen sollte. Ich nehme vorweg, dass der interviewte, ehemals öffentlichrechtliche Journalist, Politikwissenschaftler und Buchautor selbstverständlich längst in bewährter Weise als „umstrittener Verschwörungstheoretiker“ eingeordnet ist. Die Uni in Kiel schmiss ihn raus. Eine Berliner Privathochschule folgte wenig später. Vor Gericht bekam er später zwar Recht – aber keinen neuen Lehrvertrag. Baab hat nun ein gut strukturiertes Buch über den Krieg und seine bevorstehende Eskalation geschrieben und findet damit Gehör nur mehr bei einschlägig Interessierten: Hoss&Hopf, Guerot, Krall, Preradovic, Kettner. Letzterer lässt ihn nun ausführliche Gedankengänge entwickeln.

Ich habe Baabs Aussagen – wie zuvor schon bei Seymor Hersh und Tucker Carlsons Putin-Interview – aufmerksam zugehört, schon um den gängigen deutschen Darstellungen die nötigen Kontrapunkte hinzuzufügen. Einen “Putinisten” kann ich in ihm nicht erkennen; einen gut informierten, differenziert argumentierenden Realisten sehr wohl. Ich empfehle, sich die reichliche Stunde Zeit zu nehmen. Baab beleuchtet in dem Video ökonomische und strategische Zusammenhänge, profitierende und korrumpierte Eliten und die Rolle der Medien bei der Kriegstreiberei. Seine Kernaussagen beleuchten ohne ideologischen Geifer und mit uneitler Diktion die Kalkulationen, die Golfplatz-Banalität des agierenden Deep State und die durchaus sehr akute Gefahr, dass Deutschland und Europa schon bald zum Schauplatz eines neuen Weltkrieges werden könnten, an dessen Ende eine neue bipolare Weltordnung mit enormen neuen Möglichkeiten für die verbleibenden Supermächte stehen soll: Das traditionell in hölzernen Schnittmustern denkende und rigoros handelnde Hightech-Hollywood hier, der flexibilisierte Überwachungskommunismus mit seinen neuen Herausforderungen da.

“Überraschende” Interventionen

Sowohl China als auch die USA haben in den vergangenen Jahren bereits riesige Beträge in die rohstoffreiche Ukraine investiert. CIA und NATO sind dort längst mit Quartieren, Strategen, Soldaten und entsprechendem Gerät involviert. Derzeit wird die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland vorbereitet. Gefragt wurde hier niemand. „Fuck the EU!“, machte Victoria Nuland, für Europa zuständige Staatssekretärin im US-Außenministerium, schon 2014 in einem Telefonat mit dem amerikanischen Botschafter in Kiev Geoffrey Pyattam aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Ihr Statement wurde mitgeschnitten, gelangte in die Öffentlichkeit und wird seither oft zitiert.

Mehrfach lag bereits ein Friedensvertrag unterschriftsreif auf dem Tisch. Basis bildeten jeweils die Neutralität der Ukraine und das Einfrieren des aktuellen territorialen Status Quo. Doch immer, wenn ein solcher Vertrag „drohte“, erfolgte eine überraschende Intervention, die zum sofortigen Abbruch der Verhandlungen führte. Minsk wurde vom Abgesandten Boris Johnson gestoppt; Istanbul durch den NATO-Generalsekretär Stoltenberg; die – unter anderem von Orban initiierte – jüngste Friedensinitiative nun durch einen völlig unerwarteten und offenbar professionell orchestrierten Einmarsch in Kursk. Das hypothetische Argument, die Russen ihrerseits würden ihren Vormarsch nach Westen irgendwann nach einer Regenerationspause fortsetzen, dient seitdem dem Fortführen der Machtprobe, in deren Verlauf Hunderttausende ihr Leben verloren und gigantische Haushaltsmittel in private Kriegskassen umgeleitet wurden, während kaum eine Vorhersage des Westens bisher eingetroffen ist: Die russische Wirtschaft wächst trotz der Sanktionen, der Rubel ist stabil, der Rückhalt Putins bei der eigenen Bevölkerung enorm, die Hinwendung nach China erweist sich als ökonomisch tragfähig. Man muss Putin nicht mögen, um zu erkennen, wer in diesem Spiel als Verlierer vom Platz gehen wird.