Selbstzerstörung Deutschlands: Sogar für die Sabotage der eigenen Energieversorgung zu unfähig

Deutschland taugt endgültig nur noch als Beispiel für eine Selbstdemontage, die inzwischen sogar slapstickhafte Züge annimmt. Nicht nur, dass die politische Kaste so wahnsinnig ist, das eigene Land von der günstigen und zuverlässigen Energieversorgung abzuschneiden, die allgemeine Stümperhaftigkeit geht so weit, dass man nicht einmal mehr in der Lage ist, die eigene Infrastruktur zu zerstören, ohne selbst dabei noch peinliche Pannen zu produzieren:

Am Sonntag sollten zwei Kesselhäuser des stillgelegten Kraftwerks Moorburg in Hamburg gesprengt werden. Dies klappte aber nur bei einem, das zweite blieb – zur allgemeinen Überraschung – stehen. Die Gründe dafür sind noch nicht geklärt, ein Termin für die Wiederholung der Sprengung steht noch nicht. Bisher weiß man nur das Offensichtliche – nämlich, dass die Sprengladung nicht gezündet hat, die man aber mittlerweile immerhin bergen konnte, wie die bedröppelten Behörden erklären.

Seit anderthalb Jahren bemüht man sich in der Hansestadt darum, das drei Milliarden Euro teure Kraftwerk dem Erdboden gleich zu machen, das einst das modernste und effektivste Steinkohlekraftwerk in Deutschland war. Aber der Klimawahn fordert seinen Tribut, vor allem natürlich von den Bürgern, die immer höhere Strompreise zahlen müssen, damit ein paar Irre sich einbilden können, das gar nicht bedrohte Klima zu retten.

Verzögernde Tölpelhaftigkeit

Allein die eigene Tölpelhaftigkeit kann diesen Irrsinn noch kurzzeitig verzögern. Der Wunsch nach Selbstzerstörung kollidiert mit der Unfähigkeit, zumindest diese noch effizient zu organisieren. Trotz des kleinen Rückschlags im rot-grün regierten Hamburg hält die Zerstörung elementarer deutscher Infrastruktur durch die eigene Regierung aber unvermindert an.

Während die Union im Wahlkampf gelegentlich über den tatsächlich verzweifelt nötigen Wiedereinstieg in die Atomkraft fabulierte, schafft die CSU-Regierung in Bayern Tatsachen: Noch in diesem Jahr sollen die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen gesprengt werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Dabei hatte der Dienstleister Nukem erst kürzlich noch erklärt, eine „realistische Comeback-Möglichkeit“ zu sehen und der neuen Bundesregierung ein entsprechendes Angebot machen zu wollen. Die sechs Atomkraftwerke, die 2021 und 2023 vom Netz genommen worden sind, könnten bis 2030 wieder in Betrieb gehen – allerdings nur, wenn der Rückbau umgehend gestoppt werde, da die Instandsetzung etwa eine bis drei Milliarden Euro pro Kraftwerk koste. So habe man wieder „wettbewerbsfähigen Strom für die Industrie und Unabhängigkeit von Importen“, erklärte Nukem-Chef Thomas Seipolt.

Frohlocken über “Meilensteine bei unserem Rückbauvorhaben”

Das Kraftwerk war bis Ende 2021 am Netz und lieferte etwa 2.700 Megawatt Strom, womit mehr als fünfeinhalb Millionen Haushalte durchgehend mit Strom versorgt werden konnten. Aber das alles spielt natürlich keine Rolle mehr, wenn es darum geht, Deutschland „klimaneutral“ zu machen und der Menschheit mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Kraftwerk wurde schrittweise demontiert, die letzte Genehmigung zu seiner Stilllegung und dem Abbau erteilte das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im vergangenen Mai – sehr zur Freude des Anlagenleiters Dr. Heiko Ringel, der frohlockte: „Die Genehmigungserteilung ermöglicht uns die nahtlose Fortsetzung des unverzüglichen Abbaus gemäß geltendem Atomgesetz und ist ein wichtiger Meilenstein bei unserem Rückbauvorhaben.“

Ein tadelloses funktionierendes Atomkraftwerk, das fast sechs Millionen Menschen zuverlässig mit günstigem Strom versorgte, wurde also nicht nur völlig sinnloserweise abgeschaltet, es wird auch noch gesprengt, damit es bloß nicht wieder ans Netz gelangen kann. Wer immer hinter der Sprengung der Nord-Stream-Pipeline steckt, hätte sich die Mühe sparen können, denn früher oder später wäre die Ampel-Regierung oder die Union in ihrem Ukraine-Wahn wahrscheinlich auch hier selbst zur Tat geschritten und hätte deren Zerstörung selbst vorgenommen, nur um auch hier ein „Zeichen“ für die korrekte Gesinnung zu setzen. Es ist ein weiteres Zeugnis des absoluten Wahnsinns, von dem dieses Land regiert wird. Die politische Kaste ist offenbar unerschütterlich entschlossen, nach 80 Jahren Hitlers „Nero-Befehl“ zu erneuern und das, was vom deutschen Volk noch übrig ist, von jeder Existenzgrundlage abzuschneiden.