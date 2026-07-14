Selenskyj, der Gameboy der kriegsgeilen EU-Eliten

Der Ukraine-Russland-Krieg ist inzwischen zur einer Art Cyberwar-Wettkampf neuester hochtechnisierter Waffentechnik mutiert. Die einst im “Krieg gegen den Terror” beschworene Asymmetrie der Kriegsführung spiegelt sich heute im Abnutzungkrieg teuerer Panzer und Großgeräte gegen billige, in Massenproduktion herstellbare, immer tiefer und gefährlicher herumfliegende Killer-Drohnen, die Teile des alltäglichen Kriegswahnsinns wie ein High-Tech-Spiel erscheinen lassen. Ironischerweise betreibt die Ukraine mit westlicher Ertüchtigung damit genau das tatsächlich, was mit den täglichen Phantom-“Drohnensichtungen” vor knapp zwei Jahren als herbeiphantasierte angebliche Bedrohung durch Russland an die Wand gemalt wurde. Was wie eine eine interessante militärhistorische Betrachtung anmutet, entpuppt sich als größte Eskalationsgefahr dieses Konflikts, denn immer neue Meldungen von der High-Technikfront lassen einen schaudern. Russland soll, so ist zu hören, nachvollziehbarerweise mit seiner Geduld am Ende sein, diese in sein Hinterland getragenen Nadelstiche durch ferngesteuerte Schwarmangriffe auf seine zivile Infrastruktur länger zu tolerieren, zumal die Produktion der eingesetzten Drohnen teils in EU-Staaten erfolgt (und etliche der Kampfmaschinen inoffiziell sogar von dort gestartet werden) – und Länder, die diese Art der Kriegsführung unterstützen oder ermöglichen, als Kriegsparteien betrachten. Dann wären punktuelle Angriffe auf den Westen, etwa auf einzelne Produktionsstandorte oder Steuerungszentralen, durchaus im Bereich des Möglichen – mit allen weiteren Folgen. Es scheint, als wäre diese reale Gefahr den westlichen Kriegstreibern ganz schnuppe. Denn längst ist dieser Feldzug am Rande des alten Europas mutiert zum bizarren Schauspiel einer außer Rand und Band geratenen Zivilisation, die offenbar – ganz im Sinne der unseriösen, immer halbseidener agierenden EU-Kommission und ihrem Netzwerk mutmaßlich zutiefst krimineller Eliten – einem selbst herbeigeführten Geoszenario unter dem Motto “In der Hölle ist der Teufel los” frönen.

Dabei vermischt sich inhumanes Kriegsspiel (Krieg ist immer Massenmord!) mit mordlüsterner und ultrazynischer Gewinnsucht sowie machtgeiler politischer Skrupellosigkeit. Letzteres gilt vor allem für den selten dümmlicher Arroganz schwelgenden Totalpannenkanzler Friedrich „Rambozambo“ Merz, der keine deutschen Interessen und anscheinend keine eigene Bevölkerung kennt und sich für keinen dreckigen Handel, mit wem auch immer, zu fein ist. Der unter ihm und seiner CDU maßgeblich forcierte Russenhass, der Deutschland bereits in zwei Weltkriegskatastrophen hinein begleitete, scheint für Merz Begleitmusik zum Höllenritt zu sein. So macht er sich wichtig, zappelt sich als offenkundiger Hampelmann der EU-Kommission und dubioser US-amerikanischer Lobbyinteressen durchs Weltgeschehen und darf dazu noch als unfähiger Bruchpilot eines abstürzenden Landes vor Medien und Öffentlichkeit den staatstragenden Kanzler spielen. So blüht der korrupte Sumpf vetternwirtschaftlicher Kriegswirtschaft, während der nach fiesem Milieu stinkende Schneelensky – für manche Beobachter der beste Nutten- und Koks-Darsteller in der „politics meets crime“- Arena der Gegenwart – immer mehr zum Gameboy einer kriegsgeilen Politschickeria auf den Fluren unternehmerischer und politischer Macht avanciert.

Immer neue KI-Gadgets und automatisierte Waffensysteme

Der Drohnenspielplatz, zu dem diese verantwortungslose EU-Riege Russland machen will, während Selenskyj am liebsten gleich mit Atomsprengköpfen schießen würde, hat eine neue Projektionsfläche dieses bellizistischen Größenwahns erschlossen; nun sollen weitere KI-Gadgets und automatisierte Waffensysteme folgen. Der Trend geht zu Science-Fiction-Kriegsspielzeug, das im Interesse westlicher Rüstungsindustrie ungehindert ausgetestet werden soll. The name oft the game? Siehe hier: “Das Münchner Unternehmen Arx Robotics hat ein unbemanntes Kampffahrzeug entwickelt.” Es handelt sich um einen autonom fahrenden Kampfpanzer namens “Combat Gereon”, der die Situation auf den Schlachtfeldern ebenso nachhaltig verändern könnte, wie massenhafte Billigdrohnen den Luftkampf. Mit dem “Combat Gereon” hat das deutsche Start-up Arx Robotics erstmals einen unbemannten (!) Mini-Panzer vorgestellt, der speziell für den Einsatz in der Ukraine entwickelt wurde; dafür, so “t-online“, arbeitet das Münchner Defense-Tech-Unternehmen eng mit “ukrainischen Rüstungspartnern” und dem slowenischen Hersteller Valhalla Turrets zusammen. Die Zielsetzung ist klar: Soldaten sind Menschenmaterial nirgends unendlich zu haben – auch wenn die Ukraine alle noch greifbaren Wehrfähigen von der Straße verhaftet werden (obwohl hunderttausende wehrfähige Deserteure im Westen durchalimentiert werden – von denselben Staaten, die den Krieg mit zehnstelligen Summen verlängern). Und da insbesondere die kriegsgeile Von-der-Leyen-EU samt Merz und westlichen “Halunkeneliten“ mutmaßlich noch einige hundert Jahre Krieg gegen die bösen Russen führen wollen, um die Rüstungswirtschaft bei einer ansonsten klimaideologisch pulverisierten Industrie als einzige Wachstumsbranche künstlich zu pampern und BlackRock zuwillen zu sein (ganz ähnlich, wie dies bei der Corona-“Impfung” mit Big Pharma der Fall war!), und weil zudem das ukrainische Spielfeld allzu ideal für Waffenentwicklung und –tests ist, herrscht in der Gründerszene für Waffentechnik Goldgräberstimmung, während ringsum alles andere in Insolvenzen, Ruin und Industrieflucht versinkt.

Deshalb kann man nun also auch als Münchner Startup in hochgefährlichen Frontabschnitten, wo Drohnen und Geschosse ohnehin allgegenwärtig sind, experimentieren und schonmal „probemorden“ „Den Erstkontakt mit dem Feind soll künftig das Robotersystem übernehmen“, schwärmt Arx in zynischer Bürokratensprache. Offiziell will man den “Combat Gereon” auf der Rüstungsmesse DSEI in London im September vorstellen. Mitgründer und CEO Marc Wietfield erklärt gegenüber dem Fachmedium „ESUT“: “Combat Gereon ist der nächste Schritt in unserer Mission, Soldaten zu schützen und Europas Verteidigungsresilienz zu stärken.“ Das sind die neuen Töne in dem Land, das noch vor 10 Jahren Berufsinformationsveanstaltungen an Schulen verdammte, das noch vor 25 Jahren Kollektivversimpelungen wie “Soldaten sind Mörder“ beschrie und das in den Jahrzehnten davor die Schwerter-zu-Pfugscharen-Rhetorik der grünen Abrüstungspazifisten zur Staatsdoktrin erhob. Heute sind Hurra-Kriegsgeschrei und Anstrengungen zur “Kriegswirtschaft“ so en vogue wie seit der Remilitarisieurng des Rheinlands vor 90 Jahren nicht mehr.

Sportlicher Unterton

Friedrich Merz dürfte auf einem Klappstuhl stehend da gerührt applaudieren und Klingbeil schon mal schätzen lassen, wieviele Jobs, die gerade bei VW für immer entfallen, bei Arx oder gleichgesinnten Entrepreneurs von Krieg und Zerstörung kompensiert werden können. Germans to the Front: Der „Combat Gereon“ basiert, so heißt es schwärmerisch, auf dem unbemannten Bodenfahrzeug Gereon RCS, welches bereits ans ukrainische Militär geliefert wurde. 30 Exemplare gingen Anfang des Jahres von Deutschland in die Ukraine – “finanziert über die sogenannte Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung.” Das neue Modell ist erstmals mit einer fernbedienbaren (!) Waffenstation ausgerüstet – der „Loki„-Einheit von Valhalla Turrets, die Maschinengewehre oder Panzerabwehrwaffen tragen kann. Bewegt man sich auf Seiten des Unternehmens samt begleitender Berichte, stößt man auf weitere “Innovationen”; der kranken Phantasie sind anscheinend keine Grenze gesetzt. So geht es etwa um die Steigerung der bitterbösen Drohnen-Drachenfliegerei – Gameboy Selenskyj im Hi-Tech-Rausch der Wargame-Moderne: „Kommen Kampf-Insekten für die Bundeswehr?“ Bald greifen uns also vielleicht bewaffnete Ameisen in unseren Vorgärten an, während die Ukraine „Roboter in den Kampf um Pokrowsk“ entsendet, wie unsere Mainstream mit sportlichem Unterton meldet.

Wem das alles nur noch mit schwarzem Humor erträglich ist, dem mag die die folgende Meldung weiterhelfen: “MG feuert plötzlich im Kreis – Russische Soldaten erschießen sich mit Eigenbau-Waffe fast selbst”, schlagzeilt – wenn auch im üblichen antirussischen Propagandagetöse – “n-tv“, und führt weiter aus: “Der Versuch, eine Waffe in Eigenbau umzufunktionieren, endet für russische Soldaten beinahe in einer Tragödie. Offenbar bauen sie ein Hubschrauber-Maschinengewehr auf eine rotierende Plattform – doch die Waffe hat einen zu gewaltigen Rückstoß“. Die Frage, was zu tun ist, wenn das posthumane Kriegsspielzeug knallt und durchdreht, könnte sich allerdings auch im Westen stellen, je entfesselter der längst entartete Erfindungsreichtum bei Roboter- und KI-Waffentechnik voranschreitet. Das dreckige Spiel lohnt – zwar nicht für alle, aber wenigstens für einige…