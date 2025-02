Selenskyj im Größenwahn: Gebt mit die NATO-Mitgliedschaft und ich trete zurück

Der Dauerdruck der US-Regierung auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt offenbar Wirkung: Auf einem Forum anlässlich des dritten Jahrestages des Beginns des Ukraine-Krieges am heutigen Montag erklärte er: „Wenn Sie mich wirklich brauchen, um Frieden zu erreichen, bin ich bereit, mein Amt aufzugeben. Ich kann es gegen die NATO eintauschen, wenn es solche Bedingungen gibt.“ Der Größenwahn dieses anmaßenden Profilneurotikers und Dauergastes auf allen Weltbühnen kennt offenbar keine Grenzen mehr. Selenskyj, der aufgrund des Kriegsrechts in seinem Land seit Mai letzten Jahres ohne Wählermandat regiert, bietet also großzügigerweise an, seinen Platz zu räumen – aber nur, wenn er selbst damit noch die halbe Welt erpressen kann, die Ukraine in die NATO aufzunehmen.

Abgesehen von dieser völligen Verkennung der eigenen Position wäre dieses Ziel glatt selbstmörderisch. Dieses vor allem von der US-Regierung von Joe Biden forcierte Vorhaben war der Hauptgrund für den russischen Angriff. Ein völlig von den USA dominiertes Militärbündnis bis vor die Haustür Russlands auszudehnen, war von Anfang an ein geopolitischer Wahnsinn sondergleichen. Nun will Selenskyj selbst noch im Abgang dessen Umsetzung erzwingen. Dies erinnert an das trotzige Bekenntnis von Außenministerin Annalena Baerbock vom Freitag, sie würde eher zurücktreten, als damit aufzuhören, deutsches Geld in den Gazastreifen zu pumpen.

Die Karawane zieht weiter

Ein Abkommen der Trump-Regierung, das im Gegenzug für weitere US-Unterstützung Zugang zu ukrainischen seltenen Erden fordert, hatte Selenskyj abgelehnt, allerdings räumte er ein, dass ihm vermutlich doch nichts anderes übrig bleibe. „Wenn Ihre Bedingungen lauten: ‚Wir werden Ihnen keine Hilfe geben, wenn Sie kein Abkommen unterzeichnen‘, dann ist das klar”, räumte er ein. „Wenn wir dazu gezwungen werden und nicht darauf verzichten können, dann sollten wir es wohl tun… Ich möchte nur einen Dialog mit Präsident Trump.“ Die russische Regierung kündigte inzwischen ein weiteres Treffen mit US-Vertretern an. Die Gespräche auf Ebene der Abteilungsleiter der Außenministerien würden „Ende der Woche“ stattfinden, erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Riabkow.

Die Karawane zieht also weiter – und über Selenskyj hinweg. Die Trump-Regierung hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass sie einen NATO-Beitritt der Ukraine nicht unterstützen wird. Da ihre Prioritäten auf der Auseinandersetzung mit China im Pazifik liegen, ist sie weniger denn je bereit, das Verhältnis mit Russland noch weiter zu verschlechtern und damit auch noch mehr Truppen und Geld in Europa investieren zu müssen als bereits jetzt. Allem Säbelrasseln zum Trotz, werden die zunehmend irrelevanten Politzwerge Europas die Ukraine ohne US-Hilfe nicht stabilisieren können und mit ihren immer neuen Sanktionen gegen Russland schaden sie ihren eigenen Ländern am meisten. Es deutet also alles darauf hin, dass die Trump-Regierung sich irgendwie mit Russland einigen und Selenskyj endgültig fallenlassen wird.