Selenskyj-Rede im Bundestag: Eine Schande und neuerliche Entwürdigung des Parlaments

Der gestrige Boykott der Bundestagsrede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch die AfD – mit Ausnahme von vier Abgeordneten – und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat bei den Ampel-Parteien und der Union geradezu hysterische Reaktionen ausgelöst. Ausgerechnet der nach seinem jüngsten Wahldebakel endgültig nur noch als Witzfigur geltende Bundeskanzler ließ verlauten, er sei darüber „sehr verstört, aber nicht überrascht“. Dieses Verhalten sei eine „Respektlosigkeit“. Dabei hätte Olaf Scholz wahrlich triftigere Gründe verstört zu sein – vor allem aber über den Zustand seiner Regierung und des Landes, das unter seiner Ägide ruiniert wird, und das nicht zuletzt gerade wegen seiner sklavischen Ukraine-Unterstützungspolitik zum extremen Schaden des eigenen Landes.

In seiner Partei findet er jedoch genügend Gleichgesinnte, die sich eher als Komplizen des Kiewer Kleptokratenregimes feiern denn als Sachwalter des eigenen Volkes (das ausweislich der jüngsten Wahl nur noch zu weniger als einem Siebtel hinter der SPD steht): Katja Mast, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, faselte: „Das ist peinlich, respektlos und man blamiert sich so gut man kann“. Wagenknecht sei „scheinbar jedes Mittel zur eigenen Profilierung recht. Das alles auf dem Rücken der Ukraine, wo Menschen auch zur Stunde um ihr Leben bangen und kämpfen müssen“. Und SPD-Außenpolitiker Michael Roth lamentierte in infantiler Manier: „Einem demokratisch gewählten Präsidenten, der für die Freiheit seines Landes kämpft, den Respekt zu verweigern, ist so mies.“

Propaganda- und Bettelvortrag

Und ausgerechnet Britta Haßelmann, die Fraktionschefin der wahrlich nicht gerade für ihre Arbeitsmoral bekannten Grünen, hielt Wagenknecht vor, als Abgeordneter habe man eine “Verantwortung, im Bundestag zu arbeiten”. Dafür bekomme man eine Abgeordnetenentschädigung und eine Kostenpauschale und die Bürger würden das erwarten. Inwiefern die Anwesenheit beim Propaganda- und Bettelvortrag eines ausländischen Staatsoberhauptes zu dieser “Verantwortung” gehören soll, erläuterte Haßelmann nicht. Ohnehin würden sich wohl die allermeisten Bürger gerade im Fall der Grünen wohl freuen, wenn diese ihre Arbeit endlich einstellen würden – und ihnen dafür vielleicht sogar noch freiwillig mehr bezahlen, bloß damit sie ihr Schadenswerk beenden.

Haßelmanns Parteifreund Konstantin von Notz warf Wagenknecht und dem BSW gar vor, „den Weg für die eskalative und imperialistische Aggression Putins zu ebnen“. Deren Fernbleiben im Bundestag bezeichnete er als „schlicht beschämend“. In diesem Chor durfte natürlich auch die FDP-Hetzerin und Pro-Ukraine-Lobbyistin und faktische Ukraine-“Außendienstmitarbeiterin” Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht fehlen. Mit dem BSW habe Russlands Machthaber Wladimir Putin nun neben der AfD „schon die zweite Partei in Deutschland, die ihm unreflektiert folgt“, wütete sie, und ätzte auf Twitter: „Das sind dann die Menschen, die sonst immer darauf pochen, man müsse miteinander reden“ – wohlwissend, dass sich der entsprechende Vorwurf auf die auch innerparlamentarische Diskursverweigerung der “Musterdemokraten” gegenüber der Opposition bezieht, und sicher nicht auf den Scheindialog mit einem Warlord, der den Westen seit zwei Jahren an der Nase herumführt und immer wahnsinniger in ein aussichtsloses kriegerisches Unterfangen verstrickt, statt endlich diplomatische Initiativen zu ergreifen.

Applaus schlafwandelnder politischer Dilettanten

Erwartungsgemäß blies auch CDU-Chef Friedrich Merz, ebenfalls wackerer Streiter in der Fünften Kolonne Kiews in Deutschland, blies ins gleiche Horn. Man könne über die Hilfe für die Ukraine unterschiedlicher Meinung sein. „Aber dass man als Abgeordneter im Deutschen Bundestag dem Staatspräsidenten dieses vom Krieg bedrohten Landes den Respekt versagt, ist ein wirklicher Tiefpunkt in der Kultur unseres Parlaments.“ Er sei darüber “einigermaßen entsetzt”, teilte er mit. Als ob es so simpel wäre! Denn Selenskyj spricht hier eben nicht als Staatsgast, sondern als Führer einer aktiven Kriegspartei, die Deutschland um anteilig bislang fast 80 Milliarden Euro für nichts und wieder nichts belastet hat und keine Anstalten macht, irgendwelche Maßnahmen zur nichtmilitärischen Konfliktbewältigung zu ergreifen, sondern stattdessen die Bundesrepublik einer immer größeren Sicherheitsbedrohung aussetzt, zu dem Applaus von schlafwandelnden politischen Dilettanten von moralischen Heuchlern im Lager der Einheitsparteien.

Tatsächlich ist die Nibelungentreue für die Ukraine so weit fortgeschritten, dass man über die Ukraine-Unterstützung nicht einmal mehr geteilter Meinung sein darf, jedenfalls nicht ungestraft. Das Bekenntnis zur angeblich “demokratischen“, westliche Werte” verteidigenden Ukraine hat längst einen ideologischen Unfehlbarkeitsstatus wie Corona oder Klima angenommen. Wer dem offiziellen Narrativ nicht zustimmt, wird zum Unmenschen erklärt und muss soziale Repressalien befürchten.

De facto ein Kriegsdiktator

Das so gescholtene BSW erklärte zum Selenskyj-Boykott, zwar verurteile man „den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine“, allerdings trage Selenskyj aktuell dazu bei, „eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern“. Er nehme damit das Risiko eines atomaren Konfliktes mit verheerenden Konsequenzen für ganz Europa in Kauf. Weiter hieß es, dass Selenskyj mit seiner Politik „mittlerweile nach dem Urteil vieler internationaler Beobachter auf eine offene Eskalation des Krieges und einen unmittelbaren Kriegseintritt der NATO“ setze. Der jüngste Angriff auf das Frühwarnsystem der strategischen Atomstreitkräfte Russlands sei ”der bisherige Gipfel dieser hochgefährlichen Strategie“. Dies halte man für unverantwortlich. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erklärten, die AfD-Fraktion lehne es ab, „einen Redner im Tarnanzug anzuhören“. Selenskyjs Amtszeit sei abgelaufen, er sei nur noch „als Kriegs- und Bettelpräsident im Amt“. Die Ukraine brauche „jetzt aber keinen Kriegspräsidenten, sie braucht einen verhandlungsbereiten Friedenspräsidenten, damit das Sterben aufhört und das Land eine Zukunft hat.“

Damit ist die Situation treffend auf den Punkt gebracht. Denn der vom Westen als Hüter und Verteidiger westlicher Werte glorifizierte, in Wahrheit äußerst dubiose Selenskyj herrscht de facto als Kriegsdiktator. Dies wollen all jene, die bis vor zwei Jahren kaum wussten, wo die Ukraine auf der Landkarte liegt, sich nun aber als deren heldenmutige Helfer aufspielen, jedoch nicht wahrhaben oder sie ignorieren es einfach. Selenskyj, der seit über zwei Jahren auf der ganzen Welt auf Betteltour unterwegs ist und die Würde von Parlamenten mit seiner lächerlichen Aufmachung im paramilitärischen Outfit entweiht, geht immer mehr Politikern und großen Teilen der Weltöffentlichkeit nur noch auf die Nerven. Sein gesamtes politisches Dasein besteht darin, der ganzen Welt vorzuhalten, dass sie nichts Wichtigeres zu tun habe, als sein völlig korruptes, marodes und von inneren Konflikten zerrissenes Land mit immer höheren Wahnsinnssummen und immer neuen Waffen zu fluten – unter Ausblendung weiterer rund zwei Dutzender bewaffneter aktueller Konflikte auf der Welt, bei denen teilweise weitaus dramatischere Opferzahlen und humanitäre Krisen zu bejammern sind, die die selektiven Moralheuchler hierzulande allerdings gekonnt ausblenden.

Konferenz zum “gendergerechten” Wiederaufbau

Hinzu kommt, dass inzwischen jeder weiß: Dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen gegen eine Atommacht. Schon jetzt könnte die Ukraine ohne westliche Hilfe nicht einen Tag mehr durchhalten. Es handelt sich um eine unermesslich teure Leidensverlängerung, wobei ganz unklar ist, wieviel der bodenlosen Unterstützungen an Geld und Material überhaupt am Zielort ankommen. Immer wieder gibt es Meldungen über Geldabflüsse ins Ausland, über im Darknet gehandelte westliche Kriegswaffen (gerade erst wurden im spanischen Cadiz bei einer Bandenschießerei an die Ukraine gelieferte Waffen konfisziert) und über beispiellose Korruption. Auch deshalb bröckelt in den USA der Rückhalt für dieses Fiasko – trotz des jüngsten und wohl auch letzten Hilfspakets – schon lange. Mit ihrer Geduld sind allerdings auch andere europäische Länder am Ende. In Frankreich sprach Selenskyj letzte Woche bereits vor einem sogar halbleeren Parlament, weil man dort seiner Person und seiner ewig gleichen Litanei, dass Russland alles und jeden angreifen würde, wenn man ihn nicht bedingungslos unterstützt, partei- und lagerüberreifend überdrüssig ist. In Australien ist inzwischen sogar über die Hälfte der Bevölkerung gegen die weitere Unterstützung der Ukraine; überall wächst das Unverständnis, dass eine Beilegung des Konflikts nicht über eine internationale Friedenskonferenz erzielt werden soll und dafür endlich der Dialog mit Russland erneuert wird.

Und genau das ist der Punkt: Es wäre endgültig an der Zeit, ernsthafte Friedens- oder zumindest Waffenstillstandsverhandlungen einzuleiten und dieser Katastrophe ein Ende zu bereiten. Da man dummerweise aber Frieden nicht mit Freunden, sondern Feinden schließt, bedarf es endlich wieder einer entschiedenen diplomatischen Initiative echter Verständigungspolitiker – was freilich eine Staatskunst voraussetzt, die in Europa und speziell Deutschland niemand mehr beherrscht. Tatsache ist: Selenskyjs Regime immer weiter zu mästen, ist längst ein historischer und fataler Irrweg. Und just dieselben Politiker, die dafür verantwortlich sind und einen Friedensschluss verhindern, veranstalten seit gestern eine „Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine“– obwohl, auch und gerade dank ihres Zutuns, nicht einmal ansatzweise ein Ende des Krieges in Sicht ist. Dabei geht es übrigens unter anderem um solch “existenzielle” Themen wie „Gender Mainstreaming und weibliche Führung: Sicherstellung eines geschlechtergerechten und integrativen Wiederaufbaus in der Ukraine“, die „nachhaltige, urbane Entwicklung“ der Ukraine und einen „grünen Wandel“. Man könnte über solche Ausgeburten des Wahnsinns lachen, wären die Hintergründe nicht so dramatisch und zögen sie keine negative Folgen nach sich, die noch Generationen belasten werden.