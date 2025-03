Selenskyj will ganz offenkundig keinen Frieden

Bei einer Pressekonferenz in Kiew wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende gefragt, wie er zum angemachte Einsatz von UN-Truppen als Sicherheitsgarantie stehe. Wenig überraschend lehnte er diesen Vorschlag von vornherein kategorisch ab – obwohl der Einsatz von Blauhelmen als Sicherheitspuffer zwischen der Ukraine und Russland fraglos die neutralste Form eines Truppeneinsatzes wäre. Offensichtlich sinkt Selenskyjs Kompromissbereitschaft in dem Maße, wie ihn Europas Führer mit allen Mitteln zum Weiterkämpfen und -eskalieren ermutigen und alles Erdenkliche in Bewegung setzen, um Trump nicht den Triumph einer friedlichen Beendigung des Konflikts zu ermöglichen. Das ist auch der Grund dafür, warum die Mär vom angeblichen russischen Expansionshunger und Aggressionswille gegen das ihm vielfach überlegene westlichen Militärbündnis mit jedem Tag bizarrer ausgeschmückt wird.

Angetrieben vom Kriegsgeheul, welches durch Deutschland und einige weitere europäische Staaten schallt, will Selenskyi wohl lieber auf den Schutz durch (europäischer, nicht US-amerikanische) NATO-Soldaten oder noch lieber durch eine EU-Truppe bauen – ungeachtet dessen, dass damit die Spannungen weitere Russland und dem Rest Europas vorprogrammiert wären oder sogar neu angeheizt werden dürften. Zeitgleich lässt Selenskyi die Erdgas-Kontrollstation in Sudscha bombardieren – und das trotz der bereits (immerhin) getroffenen grundsätzlichen Vereinbarung mit Russland, keine Energie-Infrastruktur zu zerstören. Alles wird getan, um den von baldiger Beendigung bedrohten Krieg irgendwie zu retten.

Verbrannte Erde

Parallel dazu bemüht sich der “Wertewesten” nach Kräften, Trumps diplomatische Bemühungen zu torpedieren, wo es nur geht. Das Lächerlichmachen und Verspotten der Verhandlungen in Dschidda und der direkten Gespräche zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten durch deutsche Spitzenpolitiker und Medien sind dabei nur ein Aspekt. „Trump verkauft die Ukraine und Europa gleich mit“ oder „Trumps Verhandlungen sind eine Nullnummer“ – in diesem Stil äußern sich Politiker quer durch Europa. Doch während sie Trump und die USA in Grund und Boden polemisieren, haben sie selbst keinen einzigen konstruktiven geschweige denn realistischen Vorschlag, wie man diesen irrsinnigen Krieg auf diplomatischem Wege beenden könnte. Weil sie das auch überhaupt nicht wollen.

Im Gegenteil: Mit als „Sondervermögen“ verbrämten Horrorschulden soll die Aufrüstung vorangetrieben werden, sowohl im Inland als auch die der Ukraine. Das Heraufbeschwören eines “Großkriegs“ mit Russland soll die gesamte deutsche Innenpolitik dominieren; inzwischen plant man sogar, unterirdische Intensivstationen zu bauen, um gegen die bösen Russen auch in diesem Sektor „kriegstüchtig“ zu sein. Und vermutlich um es Putin mit seinen herbeiphantasierten Angriffsplänen schwer zu machen, lässt man in Deutschland die Infrastruktur weiter vergammeln – als präventive Light-Version der Taktik der “verbrannten Erde“ sozusagen. Ist das das strategische Ziel? Dass die feindlichen Panzer durch den Einsturz tausender maroder Brücken in den Tiefen von Elbe, Rhein und Mosel versinken, von Schlaglöchern verschluckt oder durch ewige Baustellen und Umleitungen aufgehalten werden? Der Endsieg scheint nah, wieder mal…

