Selenskyj wird geopfert: Hinter verschlossenen Türen formt sich ein Ukraine-Friedensplan – bitter, aber tragfähig

Selensky wankt. Washington und Moskau schreiben längst an seinem politischen Nachruf. Und während EU-Europa noch an seinen Sonntagsreden feilt, liegt in irgendeinem schalldichten Raum bereits ein 28-Punkte-Plan auf dem Tisch, der das Ende des Ukraine-Krieges beschreibt, ohne die Ukraine wirklich zu fragen. Die ukrainischen Truppen sollen aus dem Donbass abziehen. Russland zieht angeblich ebenfalls ab – obwohl es dort längst steht. Das Resultat heißt „entmilitarisierte Zone“; eine elegante Umschreibung dafür, dass Russland behält und die Ukraine verliert. Cherson und Saporischschja werden “eingefroren” – territoriale Realität in Warteposition, bis niemand mehr weiß, wie es vorher war. Die USA und „andere Länder“ erkennen Krim und Donbass als russisch an. Die Ukraine muss das selbst nicht, darf es aber auch nicht ändern. Ein Trostpreis, der keiner ist.
Die Armee wird halbiert. Waffenkategorien werden gestrichen, die wichtigsten natürlich zuerst. Amerikanische Militärhilfe endet. Der Geldhahn, der das Land am Leben hielt, wird zugedreht. Europa darf den Rest tragen. Dazu der kulturelle Annex: Russisch als Amtssprache. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche wieder offiziell anerkannt. Machtprojektion als Identitätspolitik.
“Kontrollierter Übergang”
Überbracht wurde dieser Friedensbaukasten von Trumps Gesandtem Steve Witkoff und Kirill Dmitriev, Putins Vertrautem. Diplomatie als Geschäft, nicht als Prinzip. Und Selensky? Er selbst kann diesen Vertrag nicht unterschreiben. Nicht politisch, nicht psychologisch, nicht ohne persönlichen Totalschaden. Darum keimt die Erzählung der Stunde auf: Eine Übergangsregierung muss her! Ein Team, das Wahlen vorbereitet und den Vertrag ausführt, während der Präsident „zu seiner eigenen Sicherheit“ verschwindet. Sollte also in den nächsten Tagen in Kiew plötzlich Bewegung entstehen, wenn ein Rücktritt, eine „Pause“ oder ein“kontrollierter Übergang” gemeldet wird, dann ist das kein Zufall. Es ist das Geräusch, das entsteht, wenn Großmächte einen Krieg beenden wollen, den ein Land allein nicht verlieren darf und nicht gewinnen kann.
Trump will sein Versprechen einlösen. Putin bekommt, was er ohnehin schon weitgehend hat. Und Europa zahlt. Also alles beim Alten. Und die Ukraine? Sie muss sich neu erfinden. Dieser 28-Punkte-Plan ist kein Plan für die Ukraine, er ist ein Plan über die Ukraine. Realpolitik und pragmatische Anerkennung einer militärischen Ausweglosigkeit, das ja. Und doch bitter.
Deutschland als Zaungast
Und dann sitzt heute Morgen Deutschlands “Prinz der Bedeutungslosigkeit”, Außenminister Johann Wadephul, im ARD-Morgenmagazin und versucht, mit der Gravitas eines Mannes zu sprechen, der noch irgendeine Wichtigkeit hätte. Der Moderator sagt es ihm offen ins Gesicht: Europa ist der Zahlmeister – sonst nichts. Washington und Moskau verhandeln längst allein. Weil sie es können. Und weil man niemanden anruft, der nur zahlt und nie entscheidet. Wadephul aber behauptet tapfer, man sei „dabei“ – obwohl er nicht einmal erklären kann, warum er dann von den zentralen Verhandlungen überhaupt nichts wusste. Er redet von Telefonaten, von „intakten Beziehungen“, von „wir sind im Fluss“.
Die Wahrheit ist simpler: Amerika informiert Berlin nicht mehr – weil Washington Berlin nicht mehr braucht. Deutschland ist ein nicht mehr für voll genommener, vom Spielfeldrand nörgelnder Zaungast, während andere Politik machen. Geopolitisch zum höflichen Zuhörer geschrumpft, zum “Adabei”, wie es in Österreich heißt, der nur dann sprechen darf, wenn niemand mehr zuhört. Oder wenn er vorher großzügig zahlt. Besonders grotesk wird es, wenn Wadephul sagt, “ohne Deutschland” wäre die Ukraine „nicht so weit gekommen“. Ja, wie weit denn?
Diktat der Realität
Nach vier Jahren Krieg steht Russland weiter vorn als zuvor, die Ukraine wirtschaftlich am Boden, Hunderttausende tot, Milliarden verbrannt. Hätte man gleich das umgesetzt, was jetzt kommt, wäre weniger Land verloren, weniger Menschen gestorben. Und: Hätte Europa – auch Deutschland – eine diplomatische Lösung nicht schon 2022 sabotiert, wäre der Schaden für die Ukraine weitaus geringer ausgefallen. Europa hat diesen Krieg nicht verkürzt – es hat ihn verlängert. Und die, die das eifrig taten, wollen den Krieg auch jetzt noch “retten”. Doch die Zeichen der Zeit stehen auf Frieden um jeden Preis.
Deshalb räumt nun plötzlich auch Wadephul mit ernster Miene ein, Trumps unorthodoxe Diplomatie sei „effektiv“. Ein Satz, der alles sagt. Die USA schreiben den Friedensplan, Russland diktiert die Realität, und Deutschland ringt um Bedeutung – wie ein Aushilfsstatist, der sich einbildet, eine Hauptrolle zu spielen. Wenigstens jetzt wäre ein Minimum an Realitätssinn vielleicht doch angebracht…
9 Antworten
Selenskis Zeit ist vorbei. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben
Der neue Friedensplan, den die USA und Russland, Berichten zufolge, miteinander ausgehandelt haben, bedeutet nichts anderes als die Kapitulation des Kiewer Regimes.
https://www.youtube.com/watch?v=vRLafQz5nlw
Das ist natürlich ein massiver Schock für die Gegner Russlands, aber dennoch können sie überhaupt nichts dagegen machen !!
Das wichtigste in Kurzform und hier nachlesbar.
https://overton-magazin.de/top-story/der-wortlaut-des-amerikanisch-russischen-28-punkte-friedensplans-ist-bekannt-geworden/#comment-315817
🚩 Zwischen Russland, der Ukraine und Europa wird ein umfassendes Nichtangriffsabkommen geschlossen. Alle Unklarheiten der vergangenen 30 Jahre gelten damit als beseitigt.
🚩 Die Ukraine wird verlässliche Sicherheitsgarantien erhalten.
Die Stärke der ukrainischen Streitkräfte wird auf 600.000 Personen begrenzt.
🚩 Die Ukraine verpflichtet sich, in ihrer Verfassung festzuschreiben, dass sie der NATO nicht beitreten wird, und die NATO verpflichtet sich, in ihre Charta eine Bestimmung aufzunehmen, dass die Ukraine künftig nicht mehr aufgenommen wird.
🚩 Sollte die Ukraine grundlos eine Rakete auf Moskau oder St. Petersburg abfeuern, wird die Sicherheitsgarantie als ungültig betrachtet.
🚩 Die Ukraine ist für eine EU-Mitgliedschaft berechtigt und erhält während der Prüfung dieser Frage einen kurzfristigen Vorzugszugang zum europäischen Markt.
🚩 Russland wird wieder in die Weltwirtschaft integriert werden:
Die Aufhebung der Sanktionen wird schrittweise und auf individueller Basis besprochen und vereinbart.
🚩 Russland wird eingeladen, zur G8 zurückzukehren.
🚩 Beide Länder verpflichten sich zur Umsetzung von Bildungsprogrammen in Schulen und Gesellschaft, die auf das Verständnis und die Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen sowie auf die Beseitigung von Rassismus und Vorurteilen abzielen:
Die Ukraine wird die EU-Regeln zur religiösen Toleranz und zum Schutz sprachlicher Minderheiten übernehmen.
🚩 Die Krim, Luhansk und Donezk werden de facto als russisch anerkannt, auch von den Vereinigten Staaten.
Cherson und Saporischschja werden entlang der Kontaktlinie eingefroren sein, was einer faktischen Anerkennung entlang der Kontaktlinie gleichkommt.
Dem koksenden, korrupten Pimmel-Millionär weint keiner eine Träne nach. Höchstens die Europäer, in deren Hand er Wachs war und die sich dadurch wichtig fühlten. Der eigenen Bevölkerung hat er viele Millionen vorenthalten und deren Leiden unnötig verlängert .Frieden ist jetzt das Wichtigste. Ich bin für eine sofortige Rückführung der Ukrainer und für den Stop des Bürgergeldes für die Flixbus-Pendler. Ach ja, und: danke Donalsd
Deutschland kann die Schnau.. so lange nicht halten, bis endgültig eingestampft wird. Der kleine Finger 2+4 Vertrag
hat den Deutschen nicht gereicht – wer zu Hoch will – fällt noch tiefer ! Ich würde den D-Stadthalter in BiH raten, den Balkan zu verlassen so lange er das noch kann. Das Nazi-Verbot wird auch in die EU kommen, wobei der Ganze BRD
Verwaltungsapparat als „Reichsbürger“ eingestuft werden. Die Spiele mögen beginnen.
Kallas, Kiesewetter, Frey & Co. haben andere Pläne, nämlich den Krieg weiterführen bis der letzte Ukrainer tot ist!
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/10206.
DAS IRRENHAUS STEHT IN EUROPA UND VERMUTLICH ERHALTEN DIESE GANGSTER-POLITIKER NOCH PROVISIONEN VON DER UKRA MAFIA !!
DAS EIGENE VOLK SPIELT FÜR SIE KEINE ROLLE GENAU SO WENIG WIE DIE DIE UKRAINER FÜR SELENSKY !!
Schauen wir mal, denn dies ist nur ein wachsender Entwurf. Die Basis ist der nicht akzeptierte Entwurf aus Istanbul vor ein paar Jahren und bei jeder Gesprächsrunde passte er sich der aktuellen Situation an. Die wichtigsten (meiner subjektiven Meinung nach) kamen bei den Alaskagesprächen dazu. Wurde leider in unserem Raum aber auch EU nicht groß berichtet. Ukraine ist eigentlich beiläufig – es geht um Verhinderung eines globalen finanziellen Desasters und einem Nebeneinander in einer (vielleicht) multipolaren Welt mit Machterhalt bzw. Machtaufteilung. Entsprechend meinen Kenntnissen wurde definitiv nur ein Bruchteil veröffentlicht (Ukraineteil).
Frieden hätte man von EU-Seite auch schon vorher (04/2022 !!) haben können , und man hätte auch einen der Hauptgründe überdenken sollen : den Schutz der russophilen, weil russ. Bevölkerung im Donbass, die von den ASOW-Banden seit 7-8 Jahren malträtiert wurden.
Man hätte auch trachten können, über die gegen RUS gerichteten NS-Truppen-Unterstützer in den Ländern UA, Estland, Finnland, Norwegen usw. ab 1941 nachzudenken .
Stand alles in WIKI – jetzt großteils verlogen bereinigt, weil verfänglich für die EU !!
Das Ganze ist ein guter, lebbarer Vorschlag, getragen von USA und RUS !!
Die Restukraine, besonders aber die EU spielen keine Rolle mehr !!
Wenn ich Henry Kissinger https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger zitieren darf:
… „Der Westen muss verstehen, dass die Ukraine für Russland nie ein beliebiges fremdes Land sein kann. Russlands Geschichte begann mit der Kiewer Rus.
Von hier aus verbreitete sich die russische Religion. Die Ukraine war jahrhundertelang ein Bestandteil Russlands, und die Geschichte der Länder war schon vorher miteinander verknüpft.
Einige der wichtigsten Schlachten um Russlands Freiheit – beginnend mit der Schlacht von Poltawa 1709 – wurden auf ukrainischem Boden geschlagen.
Die Schwarzmeerflotte – Russlands Mittel zur Einflussnahme im Mittelmeerraum – ist langfristig in Sewastopol auf der Krim stationiert.
Selbst so renommierte Dissidenten wie Alexander Solschenizyn und Joseph Brodsky betonten immer, dass die Ukraine ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte, ja Russlands sei.“ …
https://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/henry-a-kissinger-eine-daemonisierung-putins-ist-keine-politik-298/
Offensichtlich verstand der Donald im Gegensatz zu seinem offensichtlich völlig senilen Vorgänger zumindest teilweise!!!
Ukraine-Veteranen sollen Bundeswehr-Soldaten für den Krieg ausbilden
https://nius.de/nachrichten/news/ukraine-veteranen-sollen-bundeswehr-soldaten-fuer-den-krieg-ausbilden/f55cd198-576d-4928-83aa-a99cd7f652c1
Wehrpflicht bis ins Grab?
„Rentner an die Ostfront: Grünen-Chefin will Wehrregister für Ältere
Inmitten chaotischer Verteidigungsdebatten schlägt die Politik nun vor, selbst Rentner zu mobilisieren, ein Vorhaben, das eher an Verzweiflung als an Strategie erinnert und den Irrsinn der aktuellen Diskussion offenlegt.
Wehrregister für Ältere statt Wehrpflicht?
Inmitten der hitzigen Debatte um eine neue Wehrpflicht brachte die Grünen-Politikerin und Staatssekretärin Franziska Brantner einen ungewöhnlichen Gegenvorschlag ein: ein freiwilliges Wehrregister, das ältere Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Während die schwarz-rote Koalition eine flächendeckende Musterung junger Männer ab 18 plant und bei zu wenigen Freiwilligen ein Losverfahren einführen will, fordern die Grünen einen „neuen Generationenvertrag“, bei dem alle Altersgruppen fair zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beitragen. „Wir brauchen die Besten, nicht die per Los Ausgesuchten“, betont Brantner.“
https://derstatus.at/politik/rentner-an-die-ostfront-grunen-chefin-will-wehrregister-fur-altere-4423.html