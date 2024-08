Senile Meinungsdiktatur: Omas gegen Rechts wollen AfD wirtschaftlich vernichten

Gerontologen schlagen Alarm – die Omas gegen Rechts drehen wieder einmal frei! In einer Petition auf “change.org” fordern die retardierten Rentnerinnen, meistens ehemalige Lehrkörper, man solle dem unliebsamen politischen Kontrahenten die Teilhabe am finanziellen Verkehr beschneiden. Bei den penetranten Pensionistinnen hört sich das so an: “Die Sparkasse Oberhessen unterstützt Initiativen wie ‘Kein Platz für Rassismus’. Dennoch führt sie das Spendenkonto des AfD-Kreisverbandes Wetterau, einer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Diese Petition wurde von Omas gegen Rechts ins Leben gerufen, die sich seit Jahren für den Erhalt der Demokratie und gegen rechtsextremistische Strömungen engagieren. Sie fordern die Sparkasse auf, konsequent zu ihren Grundwerten zu stehen und das Konto der AfD zu kündigen.”

Reife Leistung, nicht wahr? Ältere Herr-, pardon: Frauschaften, die als Nettosteuerempfänger ein leistungsloses Leben fristen, haben nichts Besseres zu tun, als der Partei mit Argumenten zu begegnen, wie es in einer Demokratie üblich ist, und ihr stattdessen wirtschaftlich zu schaden. Dieses Verhalten ist typisch für die larmoyante Linke: Sie haben den Austausch mit dem politischen Kontrahenten längst verlernt, weil sie über Jahrzehnte in einer Blase der gleichgeschalteten Meinung lebten. Sie hatten die Medien auf ihrer Seite, den Kulturbetrieb und natürlich auch den Kultusbetrieb. Widerstand aus den Reihen des Kollegiums? Fehlanzeige.

Linkische Logik aus dem Hause Kukident

Und so ist es auch kein Wunder, dass am vergangenen Freitag die Mittelstands-Union (MIT) und die Atlantik-Initiative, beides entsetzlich rechtsradikale Vereinigungen, den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau zu einem Vortrag einluden und die “Omas gegen Rechts” gegen dieses schändliche Vorgehen der freien Rede protestieren mussten. Sie schlossen sich dem „Bündnis für Courage Erlangen“ an, das schon, mit freundlicher Unterstützung der Provinzpresse, im Vorfeld versuchte, zu mobilisieren. „Die Mittelstands-Union der CSU hat Ulrich Vosgerau zum ‚Kamingespräch‘ in den Erlanger Bayerischen Hof eingeladen. Vosgerau ist CDU-Mitglied, vertrat anwaltlich Björn Höcke sowie die AfD-Parteistiftung und nahm am vom Recherchenetzwerk Correctiv aufgedeckten rechten Treffen ‚Geheimplan für Deutschland‘ in Potsdam teil. Gehen wir am 23.08. auf die Straße und zeigen, dass Vosgerau in Erlangen nicht willkommen ist. Die Menschenwürde ist unantastbar.“

Es handelt dabei um mehr als nur eine mehr als linkische Logik (Sie merken schon, heute ist Tag der Alliteration!), was sich die Protagonisten im Phantomkampf “gegen Rechts” so alles einfallen lassen. So sei Vosgerau „nicht willkommen“, da er „CDU-Mitglied ist“, „anwaltlich Björn Höcke“ und die „AfD-Parteistiftung“ vertrat. Doch damit nicht genug, Vosgerau nahm an dem angeblich ominösen “rechten Treffen ‚Geheimplan für Deutschland‘ in Potsdam“ teil. Bei so viel Unsinn, komprimiert auf 61 Wörter, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Zunächst einmal ist Vosgerau – wie jeder Rechtsanwalt – Teil der hiesigen Rechtspflege. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wen ein Anwalt vertritt; Menschen, die den Rechtsstaat schätzen, wissen das.

Omas, bleibt bei eurem Halma!

Demnach wären die Anwälte von Beate Tschäpe, die tatsächlich die passenden Nachnamen Sturm, Stahl und Heer trugen, auch befangene Rechtsradikale. Besonders kompliziert wird es bei Ralf Höcker, der einst Erdogan und später Marie-Luise Vollbrecht vertrat. Weswegen sollte man den Kölner Verteidiger jetzt canceln? Wegen des türkischen Präsidenten oder wegen der streitbaren Biologin? Mit dieser Mentalität wäre Bertolt Brechts Mutter Courage, eine raffgierige Marketenderin, stolz auf das “Bündnis für Courage”. Zum „Geheimtreffen“, das gar nicht so geheim war (wieso sonst hätte der Autor dieser Zeilen im Vorfeld bereits darüber erfahren?) ist nur zu sagen: So gut wie alle Verfahren gewann Vosgerau gegen Medien, die die Unwahrheiten von “Correctiv” weiter verbreitet haben. Und dort, wo nicht prozessiert wurde, unterschrieben Sender – oder Zeitungen – die Unterlassungserklärung. Ähnliche erfreuliche Erfahrungen machte auch sein Kollege Steinhöfel, der eben erst in zwei Instanzen gegen “Correctiv” gewann. Der Hamburger Anwalt vertrat das Newsportal “Nius”.

Man sollte den “Omas gegen Rechts” einen Kurs in Rechtsstaat und Demokratie spendieren. Zum Vosgerau-Vortrag kam natürlich keiner der Protagonisten, um ihn sich anzuhören. Mit dem politischen Gegner redet man nicht. Man will ihn vernichten. Entweder durch Diskreditierung und Diffamierung oder, wie in der Petition, versucht man, dem Kontrahenten wirtschaftlich zu schaden. Dieses Verhalten ist diktatorisch und keiner Demokratie würdig. Die “Omas” sollten sich schämen – und es vielleicht beim wöchentlichen Frisörtermin, beim Halmaspielen und beim Besuch des Gerontologen, der immer noch Alarm schlägt, belassen.