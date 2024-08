Septemberwahlen: Wird die Regierungsbildung ganz einfach oder schwierig?

Die größte Sorge bereitet der Bevölkerung nach wie vor die Migration beziehungsweise die damit verbundene gescheiterte Integration: Über 60 Prozent der Bezieher von Bürgergeld sind Migranten und über unsere offenen Grenzen kommen täglich mindestens 600 Menschen hinzu, also ein komplettes Dorf (35.000 Dörfer gibt es in Deutschland). Abermals zeigt sich: Die ungesteuerte Migration zerstört den inneren Frieden. Die zweitgrößte Sorge der Deutschen gilt dem äußeren Frieden beziehungsweise dem Ukrainekrieg, der aufgrund der militärischen Pattsituation mit Waffen nicht zu gewinnen ist, von der Berliner Kriegspolitik aber in die Länge gezogen wird.

Die einzigen Parteien, die diese beiden Hauptprobleme unserer Bevölkerung aufnehmen, sind die AfD und das BSW. Nur sie fordern die Einführung rigoroser Grenzkontrollen mitsamt einer neuen Einwanderungspolitik auf Basis eines überarbeiteten Asylsystems sowie die Abkehr von der unerträglichen, größenwahnsinnigen und absurden Kriegsrhetorik à la “Russland ruinieren” (Annalena Baerbock), die einhergeht mit der Lieferung von immer offensiveren Waffen, und wollen stattdessen hin zu einer Friedensrhetorik mit Waffenstillstand und zur Aufnahme von Verhandlungen. Es wäre also im Sinne des Volkes, wenn AfD und BSW jeweils in einer Koalition die Regierungen in Thüringen und Sachsen (Wahlen jeweils am 1. September 2024) und Brandenburg (Wahl am 22. September 2024) mitbilden.

Doch dazu wird es nicht kommen. Betrachtet man über Migration und Krieg hinaus die Programme der zur Wahl antretenden Parteien insgesamt, dann spricht die größte Schnittmenge für eine Regierungsbildung Mitte-rechts von CDU und AfD. Auch hierzu wird es nicht kommen.

Keine demokratische Mehrheitsregierung

Eigentlich sollte sich der der politische Mehrheitswille des Volkes als dem Souverän in der Exekutive widerspiegeln. So steht es in den Lehrbüchern zur Demokratie. Demnach müsste es im September 2024 zu Regierungsbildungen von AfD plus BSW oder aber CDU plus AfD kommen. Tut es aber nicht – aufgrund der beiden Blockadeinstrumente “Brandmauer” und Political Correctness, die als Demokratie-Killer installiert worden sind, um den Pluralismus von Votum und Meinungsäußerung in der Gesellschaft einzuengen. Die CDU springt dabei brav über jedes Brandmauer-Stöckchen, das ihr Linksgrün hinhält. Mit der Political Correctness zwingt der polit-medialen Komplex die Bürger in links-woke Denkmuster, um abweichende Meinungen auszugrenzen.

Resumee: Eine der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung (FDGO) gemäße Koalitionsregierung aus AfD und BSW oder aber aus CDU und AfD wird es nach den Septemberwahlen nicht geben. Ebenso wenig denkbar wäre hierzulande eine – in den skandinavischen Ländern häufig praktizierte – Minderheitsregierung von AfD oder von CDU. Unter Führung der Linkspartei (wie bislang in Thüringen) war das Modell bisher zwar kein Problem, doch niemals würde dies unter Duldung mitregierenden AfD geschehen. Was dann? Es wird in Erfurt, Dresden sowie Potsdam zu Mauscheleien und Tricksereien kommen – und am Ende zur Bildung von Regierungen, die der am Wahltag abgegebenen Mehrheitsmeinung widersprechen.

Wahr ist: Es gibt keine bessere Staatsform als die parlamentarische Demokratie mitsamt FDGO und Rechtsstaat. Weil der friedliche Regierungswechsel im System als Normalität angelegt ist. Die “Brandmauer” als angebliches Cordon Sanitaire jedoch bewirkt, dass mit dem Wechsel der Regierung kein Wechsel der politischen Richtung mehr verbunden ist. Es bleibt alles beim Alten und beim “Weiter so“. Denn die links-woke Dominanz wird fortbestehen und damit auch die Politikverdrossenheit so vieler Bürger. Eine vage Hoffnung gibt es: Die “Brandmauer” zwingt letztlich den Wähler zur klaren Entscheidung. Die Bürger können sich am Wahltag mehrheitlich entweder klar gegen offene Grenzen, Corona-Lockdown, Klima-Ideologie, Waffenlieferungen und Deindustrialisierung aussprechen. Oder aber klar dafür. Das Parteiangebot steht.