Haben da etwa wieder die Staatsterroristen aus Kiew zugeschlagen? Serbien hat einen Sprengstoffanschlag auf die Balkan-Stream-Pipeline Richtung Ungarn verhindert. Die Gaspipeline transportiert russisches Gas nach Ungarn, Serbien und die Slowakei. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić bestätigte, dass in der Gemeinde Kanjiža, nahe der Grenze zu Ungarn, in zwei Rucksäcken zwei große Sprengstoffpakete samt Zündern mit enormer Sprengkraft gefunden wurden – wenige hundert Meter von der Pipeline entfernt. Ungarns Premier Viktor Orbán rief nach einem Telefonat mit Vučić eine außerordentliche Sitzung des ungarischen Verteidigungsrats ein.

Die Balkan-Stream-Pipeline ist die regionale Erweiterung der TurkStream-Pipeline und transportiert russisches Gas durch die Türkei, Bulgarien, Serbien und Ungarn bis zur slowakischen Grenze. Der Täter ist zwar unbekannt; auch Vučić nannte weder Verdächtige noch Motive – wohl aber sprach er von „gewissen Spuren„, die er nicht näher erläutern wollte.

Suspekter Zeitpunkt

Die Medienberichte und Social-Media-Posts nennen ebenfalls keine Täter oder Tatverdächtigen; das ist zwar korrekt so, aber der politische Kontext ist dennoch wichtig. Denn dieser ist durchaus brisant: Der Vorfall ereignete sich genau eine Woche vor den ungarischen Parlamentswahlen am 12. April, bei denen Orbán seine 16-jährige Herrschaft zu verlängern versucht. “Türkiye Today”, russische Staatsmedien und pro-russische Kanäle deuten als Urheber der vereitelten Anschläge sofort auf die Ukraine — wenn auch ohne Beweise. Ein Motiv hätte Kiew freilich.

Anfang März wurde die Druschba-Pipeline, die ebenfalls russisches Gas Richtung der osteuropäischen EU-Staaten transportiert, offenbar durch ukrainische Drohnenangriffe zerstört; das Verhältnis zwischen der Ukraine und Ungarn sowie der Slowakei ist zerrüttet, da sich Kiew weigert, die Schäden von internationalen Beobachtern begutachten zu lassen. Erst vor wenigen Tagen wurde die auch die TurkStream-Kompressorstation in Russland von offenbar ukrainischen Drohnen angegriffen.