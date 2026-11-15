Sex, Gender und der Kampf der Geschlechter

Die Fähigkeit, Männchen von Weibchen zu unterscheiden, gehört zu den grundlegenden Kompetenzen im Tierreich, denn nur so können sich die beiden Geschlechter finden, um Nachwuchs zu zeugen. Eine Tierart, die diese Kompetenz verliert, kann ihren Bestand nicht mehr sichern und verschwindet. Dieses Naturgesetz gilt auch für die Spezies Homo sapiens. Genau dies wird aber von Teilen unserer Zeitgeistgesellschaft vehement bestritten. Offensichtlich ist die biologische Definition von Mann bzw. Frau, die sich auf den Chromosomenbestand (XY für männlich, XX für weiblich) der einzelnen Individuen bezieht, zum Problem geworden. Man hat anscheinend etwas Besseres. Wenn etwas derart Eindeutiges (selbst die Mikrominderheit der Hermaphroditen – deutsch „Zwitter“ – ist binär, lediglich der Phänotyp ist zweideutig) nicht mehr gelten soll, muss es schwerwiegende Gründe geben.

Offenbar sind die woken Gesellschaften des Westens der Meinung, dass die binäre Struktur der Geschlechterwelt dem Imperativ der Gleichheit widerspreche und damit ungerecht sei – wobei der Unterschied zwischen Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit bewusst ignoriert wird. Dieser Imperativ der Gleichheit bildet den Kern der alt- und neumarxistischen Ideologie: Wenn alle Menschen “im Prinzip” gleich sind, dann kann die weltweit und zu allen Zeiten beobachtete Ungleichheit nur das Ergebnis der Bosheit der Herrschenden und der Trägheit der Beherrschten sein. Aus dieser Diskrepanz speist sich die revolutionäre linke Wut.

Falsch verstandene Gleichheit

Als besonders krass wird diese Ungleichheit empfunden, wenn die Lebenswirklichkeit von Mann und Frau verglichen wird. Über die Jahrtausende war die Sache klar: Mann und Frau sind nicht gleich, und deshalb ist auch ihre Lebenswirklichkeit nicht gleich. Doch ein neuer Blick auf die Geschlechter sollte das ändern: Man das Phänomen Geschlecht in zwei Kategorien auf: Sex (das biologische Geschlecht, das die Fortpflanzung steuert), und Gender (das grammatische Geschlecht, das aus der Sprachwissenschaft kommt und kein biologisches Merkmal darstellt). In vielen Sprachen gibt es diese Unterscheidung gar nicht. Im Deutschen ist die Bezeichnung „Geschlecht“ zweideutig. Seit dem 14. Jahrhundert kennt man das grammatische Geschlecht (der Löffel, die Gabel, das Messer), aber seine Herleitung ist oft nicht plausibel. Wenn Geschlecht als Gender verstanden wird, entfällt die sexuelle Konnotation. Damit hat man einen feministischen Kampfbegriff in Händen, der die Soziologie von Mann und Frau auf eine völlig neue Basis stellt: Ob es zwei Geschlechter oder statt dessen eine Vielzahl – etwa 72 – von Geschlechtern gibt, oder ob das biologische Geschlecht (Sex) gänzlich als konstruiert und somit Fake betrachtet wird: In allen Fällen werden die Unterschiede so stark verwässert, dass sie keine Rolle mehr spielen.

Daraus entsteht ein starker Zuwachs an vermeintlicher “Freiheit”, genauer: Bindungslosigkeit. Diese Interpretation von Freiheit gehört sei jeher zu den marxistischen Postulaten. Mao sagte: “Auf ein leeres Blatt schreibt man die schönsten Gedichte.” Er meinte damit, dass man beim Aufbau der “neuen” Gesellschaft bei Null anfangen könne. Maos Kulturrevolution hat damit Ernst gemacht, sie hat den Menschentyp der „blauen Ameise“ hervorgebracht, mit Mao-Mütze und blauem Kittel für alle. Ist es das, was die Verfechter des Gender-Prinzip erstreben? Sicher ist jedenfalls, dass durch das Konzept „Gender“ im uralten Kampf der Geschlechter der Dominanz des männlichen Geschlechts der Boden entzogen wird. Der Mensch als geschlechtliches Wesen scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein.

Wie wichtig ist Sex?

Die Veränderung der Soziologie von Mann und Frau trägt bereits Früchte. Spätestens seit dem Ehekrach im Hause Collien Fernandes/ Ulmen zeigen sowohl die Heftigkeit des öffentlichen Disputs, als auch die Argumentation selber, dass etwas faul ist im Verhältnis zwischen den Geschlechtern. In dieselbe Richtung deutete die “#metoo”-Bewegung. Die Feministen fordern die Gleichheit der Geschlechter, und wollen nicht sehen, dass die Existenz von zwei (binären) Geschlechtern ihre Sinn dadurch erhalten, dass sie sich zu einer funktionellen Einheit ergänzen wie Schraube und Mutter. Angesichts dieser Tatsache ist die Idee, man solle das Zusammenleben der Geschlechter quasi täglich neu aushandeln nicht nur kurzsichtig und naiv, sondern schlichtweg gegenstandslos. Wie konnte sich dieses Missverständnis entwickeln? Hilfreich ist ein Blick ein paar Jahrzehnte zurück. In der sogenannten „sexuellen Revolution“ wollten die 68er den Sex von den bürgerlichen Zwängen befreien. Das gefiel offenbar in erster Linie den Männern, denn Sex ohne Bindung an eine Institution, wie die Ehe sie bietet, eröffnete eine Fülle neuer und angenehmer Optionen.

Viele Frauen haben sich diesem Narrativ zunächst angepasst, da es der Zeitgeist so wollte. Bald aber haben sie festgestellt, dass dieses Bedürfnis der Männer oft nicht mit ihrem eigenen korrespondierte, schlimmer noch, dass sie sich beim „Sex als Konsumartikel“ zu oft unter Wert verkauften. Außerdem sei Sex nicht so wichtig, wie Männer glauben. Es hatte sich ein Ungleichgewicht gebildet, das den Frauen schadet. Deshalb empfinden bis heute nicht wenige Frauen Sex zunehmend als ein Joch, das sie nicht länger tragen wollen. Das ist allerdings nichts Neues. Schon Sissi von Österreich dachte ähnlich: “Für mich keine Liebe, für mich keinen Wein, das eine macht übel, das andere macht spei’n.” Linke Machtpolitik entdeckte die Frauen sehr bald als Opfer. Daraus wurde bei der SPD 1989 “Wer die menschliche Gesellschaft will, der muss die männliche überwinden.” Dieser Satz hat es zwar nicht ganz in das SPD-Grundsatzprogramm geschafft, weil die öffentliche Reaktion darauf sehr kontrovers war. Aber die These, dass Männlichkeit an sich etwas Schlechtes, “Toxisches” ist, war in der Welt und hat seither starke Wurzel in der woken Welt geschlagen.

Der evolutionäre Sinn der Zweigeschlechtlichkeit

Blicken wir noch weiter zurück: Die sexuelle Fortpflanzung durch die binäre Teilung in ein männliches und ein weibliches Geschlecht entstand vermutlich vor etwa 1 bis 2 Milliarden Jahren bei frühen eukaryotischen Einzellern. Diese Methode der Fortpflanzung erzwingt bei jedem Akt eine Mischung der Gene, und optimiert dabei die Anpassung an die permanente und unvermeidliche Änderung der Lebensbedingungen. Bei den komplexer aufgebaute, mehrzelligen Tieren seit dem Kambrium vor rund 540 Millionen Jahren entfaltete sich ein Dimorphismus, der den komplementäre Sinn deutlich macht. Dabei treten die beiden Geschlechter mit unterschiedlichen Rollen und Interessen gegeneinander an. Diese sind durch zahlreiche Rückkopplungsschleifen mit einander verschränkt, sodass selten nur ein Geschlecht dominiert, wenn es um die Fortpflanzung geht.

Wesentlich dabei ist, dass die Konkurrenz um die Position des “Alphatiers”, des dominanten Fortpflanzungsberechtigten, in der Regel zunächst innerhalb eines Geschlechtes, meist der Männchen, ausgetragen wird: Zuerst muss im Kampf bestimmt werden, wer als Gewinner die Hackordnung dominiert, aus der sich der privilegierte Zugang zu den Ressourcen ergibt. Am Ende profitiert die ganze Art durch die Auswahl der Tüchtigsten. Die Geisel der Selektion, dieses aufwändige und mühsame Verfahren, mit dem die binäre Welt die Tüchtigsten auswählt, hat sich also im Laufe der Millionen durchgesetzt, obwohl die asexuelle Vermehrung (etwa durch Sprossung) viel einfacher wäre.

Die Rolle der Aggressivität

Dabei spielt die Aggressivität, vor allem der Männchen, eine entscheidende Rolle. Man muss diese Eigenschaft als etwas durchaus Positives verstehen. Das lateinische Verb aggredi bedeutet „an etwas herangehen“, aber auch “etwas wagen, neugierig sein, etwas bewältigen”, und ja, es bedeutet auch auch angreifen, überwältigen. Aber nur durch all diese Bedeutungen entsteht wirklich Neues, so werden neue Territorien erobert, neue Weltanschauungen geschaffen, neue Gedankengebäude errichtet. Fortschritte in der Wissenschaft, auch in Kunst und Philosophie sind ohne dieses aggredi nicht zu machen. Es ist eine vorwiegend männliche Eigenschaft, die viel mit dem Hormon Testosteron zu tun hat, von dem die Männchen wesentlich mehr produzieren als die Weibchen. Dies war auch der Grund, warum Männer zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten mit Abstand die kulturell produktivere Gruppe waren und noch sind. Dabei darf nicht übersehen werden, dass diese Rangkämpfe nicht nur zu großen und oft “irrationalen” Investitionen – wie etwa das Rad des Pfau –, sondern eben auch auch zu großen Verlusten und Zerstörungen führen können. “Randale, die geil abgeht” ist typisch männlich. Die Kriege des Homo sapiens zeigen die dunkle Seite des binären Systems. Dennoch waren und sind sie die Treiber des Fortschritts. “Der Krieg ist der Vater aller Dinge”, wusste vor zweieinhalb Jahrtausenden schon Heraklit von Ephesos.

Aktuell freilich wird männliche “Aggressivität” – und eben nicht nur deren zerstörerische Dimension – von Feministen als generelles Übel angesehen. Wenn heute schon ein Kompliment, ein Flirt, bekundetes Interesse bei der Partnerwerbung als “aggressive” „Anmache“ desavouiert werden, so ist das nicht nur männerfeindlich, sondern explizit antibiologisch. Dabei hatten “echte”, selbstbewusste Frauen nie ein Problem damit: Sie sind sich ihrer Sache sicher und können den Prozess des Partnerwahl durch ihre soziale Kompetenz steuern. Und sie sind es schlussendlich, die über eine Vereinigung entscheiden.

Frauen wollen dabei keine Kastraten oder “männliche Waschlappen” (Birgit Kelle). Allerdings darf das nicht missverstanden werden: Nur “Mann zu sein” wäre definitiv zu wenig. Das Modell des kleinen Pascha hat nicht nur dem osmanischen Kulturkreis, sondern auch der gesamten islamischen Welt sehr geschadet, weil dadurch die Korrektur durch die Frauen ausgehebelt wird und der somit privilegierte Mann bequem und egoistisch wird – zum Schaden der gesamten Gesellschaft.

Patriarchat bedeutet Herrschaft der Väter – nicht der Männer!

Das Gleichgewicht der Geschlechter ist im Westen inzwischen gefährdet, wie Thomas Hartung in seinem Ansage!-Beitrag “Feminisierung der Institutionen: Der demographische Umschlag” vom 4. März dieses Jahres so überzeugend ausführt. Er schreibt darin: „Eine erwachsene Republik aber braucht beides: Empathie und Härte, Fürsorge und Risiko, das Mütterliche und das Väterliche. [….] Wer die Demokratie retten will, muss deshalb, so unzeitgemäß es klingt, mehr ‚Patriarchat‘ fordern – im Sinne einer Rückkehr zu Verantwortung, Maß und Urteilskraft.“ Genau davon spricht auch Erich Fromm in “Die Kunst des Liebens”: Die Vaterliebe stelle Bedingungen, sie sei an Entwicklung, Können oder Verhalten gekoppelt. Die Mutterliebe dagegen sei unbedingt, sie sei an das Sein des Kindes gebunden und nicht an Leistung.

Patriarchat bedeutet die Herrschaft der Väter, nicht der Männer. Nur lebenserfahrene, tatkräftige und verantwortungsbewusste Männer legitimieren sich für ein Führungsangebot. Und nur, wenn sie ihre Aufgabe als Dienst an der ganzen Gesellschaft verstehen, ist dieses Angebot legitim. Die Männer müssen sich nicht grundsätzlich ändern, aber sie müssen ihren biologischen und kulturellen Auftrag verstehen und ernst nehmen. Wie aggressiv dürfen Frauen sein? Dass sie gelegentlich sehr aggressiv sind, steht außer Zweifel. Doch auf sexuellem Gebiet führt das schnell zu Irritationen, denn üblicherweise macht der Mann der “ersten Schritt”. Tut es die Frau, so wird sie schnell als Hure identifiziert. Der Film ”Basic Instinct” zeigt das sehr deutlich. Und ist der Mann nicht aggressiv genug, so wird er schnell als schwul angesehen.

Wie wird es weitergehen?

Die gegenwärtige Entfremdung zwischen den Geschlechtern zeitigt bereits demographische Konsequenzen: 2024 lag die Fertilitätsrate bei etwa 1,35 Kindern pro Frau in Deutschland, das ist der tiefste Stand seit Ende des Zweiten Weltkriegs. In anderen “entwickelten” Länder ist es ähnlich. Offenbar können die Gesellschaft ihren Bestand nicht mehr sichern; man muss kein Darwinist sein, um zu verstehen, was das bedeutet. Neben der genannten Entfremdung gibt es allerdings noch weitere Gründe wie wirtschaftliche Unsicherheit, allgemeine Zukunftsangst, Vereinzelung, materieller Egoismus und viele mehr. Aber so kann es nicht weitergehen. Welche Alternativen gibt es? Wird es eine anthropologische Neubestimmung des Menschen geben, in dem Sinn, dass sich die Grundbedingungen des Menschen zum Besseren verändern? Wird dieser neue Mensch vernünftiger, friedlicher, zivilisierter, weniger aggressiv sein, sodass damit auch der Krieg zwischen den Geschlechtern aufhört. Dies könnte dann auch das demographische Problem lösen.

Zweifel sind angebracht. Denn nahezu hinter jeder kulturellen Leistung findet man als finales Motiv die Konkurrenz um die Gunst des anderen Geschlechts. Dieses motivleitende Interesse ist nicht zu hintergehen, es sei denn, man schafft ein System, das Sexualpartner per Computer (oder Los?) auswählt und zuweist, was allerdings nur durch durch ein konsequent autoritäres System organisiert werden könnte; ein Rückschritt weit hinter die Werte der Aufklärung. Doch was vor uns liegt, könnte ebenfalls zu drastischen Veränderungen unseres täglichen Lebens führe. Es könnte durchaus sein, dass der weiter vordringende Islam den europäischen Gesellschaften sein Menschenbild aufprägt, so wie es Michel Houellebecq in seinem prophetischen Roman “Unterwerfung” schon angedeutet hat. So könnte beispielsweise die Burka in modifizierter Form bald gängige Mode werden. Auch die “Quote” würde dann als unzeitgemäß erscheinen.

Renaissance der alten Rollenbilder durch Großkrisen?

Mehr noch: Die sogenannten “Errungenschaften“ der sexuellen Revolution werden rückabgewickelt und quasi korrigiert werden. Eine neue Prüderie könnte sich entwickeln. Schon heute sind die Vorzeichen nicht zu übersehen: Der Gesetzentwurf von SPD-Bundesjustizministerin Stefanie Hubig macht Fotos einer bekleideten weiblichen (oder “weiblich gelesenen”) Brust strafbar, falls “sexualisierte Absicht” unterstellt werden kann. Hollywood hat den neuen Trend schon vor Jahren erkannt. Wem nützt diese Prüderie? Auch Männer können prüde sein, weil sie so die sexuellen Ansprüche der Frauen mit dem Hinweis auf eine höhere Moral zurückweisen können; die Praxis des Islam beweist das. Auch die Kirchen waren jahrhundertelang – prüde aus demselben Grund. Wenn auf dem evangelischen Kirchentag 2019 bewiesen werden sollte, dass die christliche Verklemmung von gestern (“Vulven malen”) wie auch Scham und Tabus überwunden sind, so wurde das zurecht als alberndes Scharmützel im Geschlechterkampf kritisiert.

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Vielleicht bringt dereinst auch ein multiethnischer Bürgerkrieg die Biodeutschen auf neue Gedanken dergestalt, dass wieder der Archetyp des “Kämpfers” zum alternativen Rollenmodell wird, das man nicht den Protagonisten des Dschihad überlassen will. Neuzeitliche “scheinmaskuline“ Typen wie der männliche Waschlappen, der Softie und der alles Verstehende würden dann rasch zum Gespött, das Schneeflöckchen geriete zum abstoßenden Sinnbild einer dekadenten Gesellschaft. Umgekehrt wäre der Macher, der Macho, der “harte Mann” dann nicht mehr toxisch, sondern ein Vorbild. Womöglich genügt auch schon der Kollaps unseres Wohlstandes, die alten Tugenden neu zu bewerten. Alle diese Optionen deuten nicht auf eine anthropologische Neubestimmung des Menschen hin; sie erzwingen vielmehr, die tiefere Weisheit einer Milliarden Jahre alten Evolution nicht länger zu ignorieren.