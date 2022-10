Sexuelle Belästigung im Nachtleben: Volle Kanne Gehirnwäsche

Die heutige Ausgabe der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ hielt wieder mal ein veritables Potpourri der Volksumerziehung bereit – und zeigte die hohe Schule des öffentlich-rechtlichen Framings, das inzwischen weniger der aktiven Aufzwängung neuer ideologischer Inhalte dient als vielmehr den verzweifelten Versuch darstellt, die immer offensichtlicheren katastrophalen Auswirkungen einer Politik zu relativieren und um jeden Preis die Wirkung von der Ursache zu entkoppeln. Das fing schon mit der Durchhalteberichterstattung über Stromausfälle in Südafrika an: Dort fiele bis zu 10 mal am Tag der Saft aus, eine große Belastung für die Wirtschaft… aber die Menschen haben sich clever arrangiert. Ertüchtigungssubtext fürs Gebührenzahlervolk in Erwartung der grünverursachten drohenden Blackouts: Stellt euch nicht so an, ihr Wohlstandsdeutsche – in Afrika klappt’s doch auch! Also nicht jammern!

Als Schwerpunkt hatte man sich bei ZDF das heiße Eisen „sexualisierte Gewalt„, sexuelle Übergriffe auf junge Frauen respektive sexuelle Belästigung grundsätzlich ausgesucht. Nun ist es schlechterdings so, dass man – will man in Deutschland im Jahre 2022 über dieses Thema schonungslos und offen reden und alle Aspekte beleuchten – unmöglich darum herumkommt, in diesem Kontext auch die Problemmigration und die Folgen einer ungebremsten Masseneinwanderung aus patriarchalischen, machistischen Kulturen zu erwähnen. Männer, die in Ländern sozialisiert sind, wo Frauen keine Rechte haben, freizügig gekleidete Mädchen als sexuelle Verfügungsmasse, ehrlose Schlampen und Huren gelten und wo keinerlei öffentliche Sensibilität für Übergriffigkeiten herrscht, finden in Deutschland geradezu paradiesische Verhältnisse vor, befinden sich quasi ab dem Tag ihrer Einreise im Zustand einer für sie völlig ungewohnten Dauererregung. Doch auch länger hier lebende, vor allem muslimische Männer, die in von ausgeprägten Männlichkeits- und „Ehr”-Vorstellungen geprägten Parallelmilieus aufwuchsen, treiben die Statistik sexueller Gewaltverbrechen nach oben, die zu einem weit überproportionalen Teil von Migranten oder Migrationsstämmigen dominiert wird.

Stelldichein altlinker Femanzen

Jeder weiß das, jeder kennt die Realität. Bei „Volle Kanne“ jedoch spielt all das überhaupt keine Rolle – schließlich will man ja keine „rechten Narrative” bedienen. Deshalb nimmt man sich des Themas eben nur selektiv, nur weltbildkonform an – und blendet das, was nicht ins Bild passt, einfach aus. In selten vollführter Konsequenz wird der riesige weiße Elefant der Zuwanderungsproblematik völlig ignoriert, stattdessen treten hier typisch altlinke Expertinnen und Frauenschutzbeauftragte auf, die optisch als Klischees typischer „Femanzen“ durchgehen könnten und die mit einem seit den 1970er Jahren kaum veränderten Sozialarbeitervokabular das Problem nur abstrahieren, ohne jemals Ross und Reiter zu nennen. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, wird hier so getan, als habe die zunehmende sexuelle Gewalt gegen Frauen nicht das Geringste mit der Herkunft, der Ursprungskultur, der Religion der Täter zu tun – und schlimmer noch: Es wird insinuiert, das Problem sei ein immer dagewesenes deutsches – obwohl gerade bei Flüchtlingen eine erhebliche Häufung von Sexualdelikten zu verzeichnen ist und die BKA-Bundeslagebilder zur Kriminalität im Kontext von Zuwanderung eine deutliche Sprache sprechen. Dazu braucht man nur an die sexuelle Massenbelästigung, jenes berüchtigte „taharrush gamea” auf der Kölner Domplatte Silvester 2015/2016 mit über 1.000 sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungsversuchen durch „Merkel-Gäste” zu verweisen, auf die Machenschaften der „Nafri-Antänzer“ in westdeutschen Großstädten oder die explodierende Zahl von Gruppenvergewaltigungen.

Bei den geistig entweder vor 30 Jahren stehengebliebenen oder vorsätzlich wegschauenden Opferschützern und Aktivistinnen gegen sexuelle Gewalt, die im ZDF zu Wort kommen, finden solche glasklaren Zusammenhänge nicht statt. Da darf dann zunächst eine Lisa Schmitt von Deutschen Juristinnenbund abstrakt über die Feinheiten sinnieren, wie zwischen „nur berührt“ oder „belästigt“ zu unterscheiden ist. In einem Einspieler wird von einer Schülerin berichtet, die den „Mut“ hat, ihre eigenen Ergahruingen und die ihrer Freundinnen „trotz Shitstorm“ zur Sprache zu bringen (wirklich mutig wäre es gewesen, wenn die jungen Frauen auch klar die Täter benannt hätten). Die Hattinger Gleichstellungsbeauftragte Katrin Brüninghold berichtet anschließend von den beunruhigenden „Zahlen vom Oktoberfest„, wo „auch der Siebzigjährige“ mal „zupackt„. Das also ist der Grund, warum sich immer weniger Frauen abends aus dem Haus trauen… wer kennt sie nicht, die 70-jährigen deutschen Rentner, die nachts im Park rumlungern und junge Frauen ins Gebüsch ziehen?

Bundle linksgrüner Stereotypen

Auf diesem Niveau geht es hier weiter: Sozialpädagogin Miriam Spieß von der „Beratungsstelle Frauennotruf München” berichtet unter zustimmendem Nicken von Moderator Florian Weiss sowie Studiogast und TV-Beauty Cheyenne Pahde darüber, dass im Nachtleben immer mehr Clubs das Problem sexueller Übergriffe ernst nähmen – und inzwischen auch Zertifizierungen von Gegenmaßnahmen erfolgen würden. Auch hier aber kein Wort dazu, dass es fast immer die berüchtigten „Gruppen junger Männer” aus dem zumeist arabischen oder auch türkischen Kulturkreis sind, die hier negativ auffallen, wie fast jede junge Frau – würde sie sich trauen, die Dinge beim Namen zu nennen – bestätigen könnte. Stattdessen wird geschickt zwischen den Zeilen insinuiert, dass es sich um ganz generell „Männer“ handelt, die verbal und auch tätlich keine Grenzen mehr respektierten – und wie üblich wird gleich das ganze Bundle linkgrüner Stereotypen bemüht: Für „sexuelle Belästigung und Rassismus” dürfe „kein Platz im Club” sein, so Weiß. Was meint sie genau? Rassismus der mehrheitlich migrationsstämmigen Gäste gegen die schwindende Zahl deutschstämmiger Jugendlicher im deutschen Nachtleben? Oder sollen sich von dunkelhäutigen oder „südländischen“ Tätern belästigte Frauen (wie es oft geschieht) am besten gar nicht an Betreiber oder die Polizei wenden, weil sie sich sonst noch dem Vorwurf aussetzen, sie erhöben rassistisch motivierte Anschuldigungen? Natürlich durfte auch der Hinweis auf empörte Beschwerden von queeren Zuschauern in der Sendung nicht fehlen, die beanstandeten, dass es auch vermehrten sexuellen Missbrauch „gegen Männer” im Nachtleben gäbe.

Diese geradezu an schizoide Verdrängung grenzende Grundhaltung findet sich auch bei der Initiative „nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern“ der staatlichen „Landeskoordinierungsstelle Sicherheit im Nachtleben Baden-Württemberg“ wieder, die bereits 45 Clubs und Discotheken „geschult“ hat – und in ihren Infotexten sowie Aufklärungsvideos ebenfalls so tut, als hätte sexuelle Belästigung nichts, aber auch gar nichts mit der Täterherkunft und seiner soziokulturellen Prägung zu tun: Nirgendwo wird hier das Problem enorm übersteigerter migrantischer Prävalenz bei bestimmten Straftaten bemüht. Kein Türsteher kommt hier zu Wort, der aus seinem Erfahrungsschatz plaudern und offen bekennen würde, was jedermann sehen kann, der Augen zum Sehen hat und Abends das Nachtleben „goutiert“ – dass nämlich praktisch alle Probleme ausnahmslos mit Vertretern bestimmter ethnischer Gruppen auftreten.

Es wäre ehrlicher gewesen, wenn das ZDF über solche Themen überhaupt nicht berichten würde, als derart grotesk und verkürzt.