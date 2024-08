Shlomo inhaftiert – und die freie Rede auch

Ein Gespenst geht um durch die sozialen Medien – das Gespenst der freien Rede. Alle Mächte der linken Politik und ihrer „Meldeaffen“ haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet: Frau Faeser, Staatsanwälte, auch Richter und sogar manche deutsche Polizisten. Wenn schon der olle Marx paraphrasierend verunstaltet werden muss, dann muss etwas geschehen sein, und fürwahr: Der YouTuber Aron P., besser bekannt unter seinen Pseudonymen „Shlomo Finkelstein“ und „Vulgäre Analyse“, wurde vergangene Woche auf offener Straße verhaftet und eingesperrt. Der Grund: „Vollstreckung einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe von einem Jahr aus dem Urteil des Amtsgerichts Köln vom 11. Dezember 2020, rechtskräftig seit dem 29. Juni 2021.“

Die ganze Malaise begann bereits im Dezember 2020; da wurde Shlomo – laut Staatsanwaltschaft – wegen “Volksverhetzung, Verbreitens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Beschimpfung von Bekenntnissen und Religionsgemeinschaften” rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt. Das Urteil ist seit Juni 2021 rechtskräftig.

Die Würde des Menschen existiert nicht ohne freie Rede

Höhepunkt dieses Schauprozesses dürfte die Tatsache sein, dass der Staatsanwalt, jedenfalls laut Angaben des gut informierten Youtubers Boris von Morgenstern, Shlomo allen Ernstes eine nicht ausreichende Distanzierung von einem Goebbels-Bild vorwarf, das er in einer – offenkundig satirischen Art und Weise – in einem Video eingeblendet hatte. Das muss man sich vorstellen: In Deutschland muss man sich als Künstler jetzt also sogar schon von der eigenen Satire distanzieren. Wie macht das eigentlich Sarah Bosetti?

Ungeachtet dessen, dass ich persönlich Shlomo für wenig spannend halte und abgesehen davon, dass er auch mit antijüdischen Klischees spielt (die ich jedoch als harmlos einstufen würde), geht es hier um etwas ganz anderes: Um die freie Rede. Im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist korrekt und gut so. Doch was bleibt von der Würde des Menschen übrig, wenn man sich nicht äußern kann? Richtig: Nichts mehr. Es ist wie ein Metzger ohne Tier, ein Veganer ohne Pflanze, ein Psychiater ohne Patient und ein haarloser Komiker, der zum Friseur geht.

Der Staatsapparat wird sich umsehen

Spätestens seit dem “Compact”-Verbot, das Innenministerin Faeser lostrat und das dann folgerichtig verwaltungsgerichtlich (vorerst) kassiert wurde, ist klar: Diese Regierung hat kein Interesse an echter Pluralität. Sie hassen die freie Rede, weil sie ihnen widerspricht. Weil sie, wie es auch Shlomo tat, aufzeigt, was in diesem Land mit einer Bevölkerung, deren Geisteszustand man guten Gewissens in Frage stellen kann, schiefläuft.

„Die Geschichte der bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen“, heißt es im Manifest der Kommunistischen Partei. Heute geht der Satz so: „Die Geschichte der jetzigen Gesellschaft ist die Geschichte von Kulturkämpfen.“ Dort die Tugendwächter, die hinter jedem falschen Wort eine persönliche Beleidigung sehen, also „Hass und Hetze“ – und auf der anderen Seite die, die noch an einer freien Debatte interessiert sind und sich nicht um Konventionen scheren. Wo die Regierung und Teile des Staatsapparats stehen, wissen wir. Sie sind der Wächterrat der politischen Empfindlichkeiten, eine im Kern entkernte Klasse von Apparatschiks, die sich – Stichwort Landtagswahlen in Ostdeutschland – noch umsehen werden.

Was zählt, ist die freie Gesellschaft

Es ist egal, wie ich Shlomo finde. Es ist egal, wie ich “Compact” finde. Es ist egal, wie Sie mich finden. Es ist uninteressant, wie wir alle die ”taz“, “Neues Deutschland”, “Focus”, “Stern”, “Spiegel”, “Junge Freiheit”, “Tichys Einblick”, Thomas Gottschalk oder Andrea Kiewel finden. Sie alle sind auf ihre Art Teil des Medienbetriebs. Wie erbärmlich schwach muss ein Staat sein, der sich aufgrund seiner eigenen inhaltlichen Unzulänglichkeit nur mit Repression wehren kann?

Es geht ein Gespenst um durch Deutschland. Und das ist das Gespenst der freien Rede. Innenministerin und Meldestellen haben sich entschlossen, diese zu beerdigen. Es obliegt der freien Gesellschaft, sich für die freie Rede auszusprechen, diese anzunehmen und sie zu verteidigen. Die Hoffnung ist schwach, aber noch nicht erloschen, dass sich die Deutschen eines Tages doch noch auf ihre Grundsätze und das Grundgesetz besinnen und ihr Land vor dem Tugendterror verteidigen.