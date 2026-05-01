Sicherheitsfragen als zentrales Hindernis: Die Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon stocken

Die diplomatischen Bemühungen um eine Annäherung zwischen Israel und dem Libanon sind ins Stocken geraten. Nach einem Bericht der libanesischen Zeitung “Al-Akhbar”, die der Hisbollah nahesteht, wurden die Vorbereitungen für ein mögliches Treffen in Washington vorerst ausgesetzt. Im Mittelpunkt der Initiative stand ein geplantes Treffen zwischen dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Ziel war es, unter Vermittlung der USA Bewegung in die festgefahrenen Beziehungen zu bringen. Doch auf libanesischer Seite überwiegen derzeit die Vorbehalte.

Berichten zufolge sieht Aoun das Risiko eines symbolträchtigen Treffens ohne konkrete Ergebnisse kritisch. Ein gemeinsames Auftreten mit Netanjahu – etwa in Form eines Fotos – könnte innenpolitisch als Zugeständnis gewertet werden, solange keine greifbaren Fortschritte erzielt werden. Zugleich verweisen politische Beobachter in Beirut auf die angespannte Sicherheitslage im Süden des Landes als entscheidenden Faktor für das Ausbleiben diplomatischer Fortschritte.

Kaum Spielraum für effektive Kontrolle

Demnach wird hinter vorgehaltener Hand die Erwartung formuliert, dass Israel zunächst zur Eindämmung der anhaltenden Gewalt und Instabilität in der Grenzregion beitragen müsse. Erst unter solchen Bedingungen könne die libanesische Armee ihre Präsenz im Süden nachhaltig ausbauen. Die Streitkräfte des Libanon gelten jedoch als strukturell schwächer als die Hisbollah, die in der Region weiterhin erheblichen Einfluss ausübt. Ohne eine deutliche Beruhigung der Lage sehen viele in Beirut kaum Spielraum für eine effektive staatliche Kontrolle vor Ort.

Aus Washington habe es zudem keine festen Zusagen gegeben, weder für einen umfassenden Waffenstillstand noch für einen möglichen israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Vorfeld von Gesprächen. Beides bleibt Teil potenzieller Verhandlungen, jedoch ohne Vorbedingungen. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen, wie eng diplomatische Initiativen mit der Sicherheitsrealität vor Ort verknüpft sind. Solange diese ungelöst bleibt, dürfte auch der politische Prozess weiter ins Stocken geraten.